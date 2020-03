Netflix réduit le débit binaire de ses flux en Australie pour lutter contre la congestion

À la suite des mesures qu’il a déjà prises pour réduire la congestion du réseau en Europe, Netflix a réduit le débit de ses flux en Australie depuis hier soir, comme l’a rapporté le Sydney Morning Herald.

La décision a été prise pour aider les opérateurs de télécommunications locaux à faire face à la demande croissante qui est placée sur leurs réseaux alors que de plus en plus d’Australiens travaillent à domicile et s’isolent contre la menace de Covid-19.

“Compte tenu de la crise, nous avons développé un moyen de réduire le trafic de Netflix sur le réseau de télécommunications de 25% tout en maintenant la qualité de notre service”, a déclaré Ken Florance, vice-président de la distribution de contenu de Netflix.

Alors que le service sera pris en charge, Florance assure aux clients de Netflix qu’ils “devraient continuer à obtenir la qualité qui accompagne leur plan – là où il est ultra-haut, haut ou définition standard”.

“Si vous êtes particulièrement à l’écoute de la qualité vidéo, vous remarquerez peut-être une très légère diminution de la qualité dans chaque résolution”, a déclaré Florance.

La baisse du débit binaire de Netflix se poursuivrait pendant les 30 prochains jours, rejoignant YouTube et les téléchargements de jeux sur la liste croissante des services restreints.