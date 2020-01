Netflix renouvelle la série télévisée You pour la troisième saison

La plate-forme de contenu en streaming Netflix vient de décider de renouveler pour un aussi troisième saison, la série télévisée You. Les première et deuxième saisons ont été regardées par 40 millions d’abonnés.

En conséquence, il était presque impossible pour le géant de ne pas confirmer une autre saison. Je vous rappelle que la deuxième saison vient de sortir sur la plateforme, donc pour regarder la suite il faudra attendre un peu. Voyons les détails.

Netflix vous a également renouvelé pour une troisième saison

Nous parlons de la série télévisée avec Penn Badgley, dans le rôle du sociopathe, harceleur et tueur en série Joe Goldberg, libraire new-yorkais qui semble être un garçon calme et aimant, du moins jusqu’à ce qu’il fasse ce qu’il dit. En 2021, il reviendra avec 10 autres épisodes dans lesquels il racontera comment il développe des relations pathologiques avec les femmes.

Les stars et protagonistes de la série, Badgley et Victoria Pedretti, sont confirmés dans leurs rôles, tandis que de nouveaux extras seront annoncés sous peu. Je vous rappelle que la série télévisée est basée sur les livres You and Hidden Bodies de Caroline Kepnes, et est devenue l’une des plus populaires de l’année sur la plateforme, avec La Casa di Carta et récemment The Witcher.

Vous avez en effet été situé dans le top 10 en fin d’année de la plateforme, comme l’une des séries les plus vues de tous les temps. L’annonce d’une troisième saison est venue directement du profil social officiel de la plateforme. Que puis-je dire, si vous n’avez pas encore commencé la série, faites-le, car c’est vraiment très excitant. Si, par contre, vous avez été bloqué dans le premier chapitre, ne vous laissez pas rebuter par la “lenteur” du premier épisode de la deuxième saison, car il y aura sûrement un changement d’idée.