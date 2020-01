Netflix reprend le prochain film de Bradley Cooper, avec Joker et un talent irlandais attachés

Netflix a acheté les droits d’un prochain biopic de Leonard Bernstein qui mettra en vedette Bradley Cooper dans le rôle-titre. Non seulement Cooper est attaché, mais le film a une longue liste de meilleurs talents derrière la caméra, comme détaillé dans une nouvelle histoire de Deadline.

Cooper réalisera et produira également le film, et il a écrit le scénario aux côtés de Josh Singer, qui a remporté un Oscar pour Spotlight. Scorsese et un autre géant du cinéma, Steven Spielberg, produiront également, comme Todd Phillips, qui a réalisé Cooper dans la trilogie Hangover avant de diriger Joker. Les autres producteurs incluent Emma Tillinger Koskoff (The Irishman), Fred Berner (Pollock), Amy Durning (The Catch) et Kristie Macosko (Bridge of Spies).

Le film sans titre couvrira 30 ans et racontera l’histoire de la relation entre Bernstein et sa femme, Felicia Montealegre. Bernstein est le célèbre compositeur américain à l’origine de productions telles que West Side Story et Peter Pan, entre autres.

Le film a été initialement installé à Paramount, et Scorsese aurait été en ligne pour le diriger, avant de décider de se concentrer sur l’Irlandais à la place. Le lien avec Spielberg est qu’il a réalisé un remake de West Side Story pour l’écran en 2020, en utilisant la musique de Bernstein. C’est également remarquable car c’est la première fois que Netflix travaille avec Spielberg, qui est l’élite hollywoodienne.

Spielberg a critiqué Netflix dans le passé, affirmant que les films Netflix ne devraient pas être éligibles aux Oscars. Comme The Irishman, le film Bernstein aura une diffusion limitée dans les salles avant de venir sur Netflix. La production devrait commencer au début de 2021.

Quant à Cooper, il a réalisé le film oscarisé A Star Is Born, et le film Bernstein est son premier effort de réalisateur depuis lors. Le domaine Bernstein travaille avec les parties prenantes sur le film. En fait, le rapport indique que Cooper “travaille en étroite collaboration” avec les enfants de Bernstein depuis deux ans déjà.

Un film de Bernstein mettant en vedette Jake Gyllenhaal dans le rôle principal était en préparation avec Cary Fukunaga attaché à la réalisation, mais cela s’est effondré.