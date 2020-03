Netflix & # 039; s The Letter For The King Saison 1 se terminant expliquée

La série fantastique pour jeunes adultes de Netflix La lettre du roi suit le chevalier novice Tiuri (Amir Wilson) dans sa quête pour livrer une lettre mystérieuse au roi Favian (Yorick van Wageningen), et à la fin de la saison 1, il atteint enfin cet objectif. Cependant, l’avertissement arrive trop tard pour empêcher le prince Viridian (Gijs Blom) d’utiliser la magie noire pour tenter de renverser le règne de son père.

La lettre pour le roi est basée sur un livre pour enfants néerlandais classique de l’auteur Tonke Dragt, et a été adaptée pour la télévision par William Davies. Une grande partie de la série est consacrée à la mise en place de Tiuri en tant que porteur prophétisé de magie puissante, mais dans l’épisode 5, “Spirale”, une torsion révèle que tous les exploits de magie incroyable prétendument faits par Tiuri étaient en réalité l’œuvre de Lavinia (Ruby Serkis ). Cela signifie que Lavinia est le grand mage qui a été prophétisé pour vaincre les ténèbres la nuit de la lune de sang, et bien que le travail de Tiuri soit de livrer la lettre, c’est son destin de réellement combattre Viridian.

Alors que The Letter for the King fonctionne bien comme une mini-série, la fin taquine également un retour possible pour Viridian si Netflix choisit d’aller de l’avant avec la saison 2. Ici, nous décomposerons les plus grands événements de The Letter for the King’s end, et ce que ils pourraient signifier pour l’avenir de la série.

Tiuri et Lavinia ont quelque chose en commun: tous deux ont grandi en ne connaissant qu’un seul de leurs parents biologiques. Le père de Tiuri était un chaman qui a été tué lors du long assaut contre Eviellan, tandis que la mère de Lavinia était une noble qui venait de Dangria, une ville du pays d’Unauwen. Compte tenu de leur histoire familiale, il est naturel de supposer que les démonstrations fantastiques de pouvoir magique sont faites par Tiuri. Cependant, alors que la magie traverse Tiuri, lui permettant de vivre des visions et d’entendre des voix (de la même manière que le jeune Amaris dans l’histoire du feu de Foldo), c’est Lavinia qui est en fait le “Grand Mage du Nord” prophétisé pour vaincre l’obscurité. L’indice est dans la prophétie elle-même, puisque Tiuri est originaire du sud, mais Lavinia est la fille des deux royaumes du nord. Les visions et les voix de Tiuri n’étaient pas une manifestation de son propre pouvoir, mais étaient plutôt la magie qui le guidait vers Lavinia.

Dans l’épisode 2, “N’est-elle pas une chérie”, Jabroot (Tawfeek Barhom) rapporte à Viridian qu’il manque deux tombes sur la liste des chamans Eviellan et de leurs familles – des tombes qui auraient appartenu à Tiuri et à sa mère, si elles avaient n’a pas échappé à la mort et a été recueilli par Sir Tiuri le Vaillant (David Wenham). Les habitants d’Eviellan sont connus pour pratiquer activement la magie, et Viridian craint immédiatement qu’un enfant avec du sang de chaman coulant dans ses veines puisse être une menace pour ses plans. On ne sait pas si la mère de Lavinia avait aussi de la magie, ou si la magie se manifeste de manière aléatoire chez les gens – bien que The Letter for the King saison 2 pourrait apporter plus de lumière à ce sujet en réunissant Lavinia avec sa mère.

Au cœur des plans du prince Viridian dans La lettre au roi se trouve une prophétie que Tiuri découvre en restant dans la maison du Chevalier noir. Contrairement à son frère, le prince Iridian (Jakob Oftebro), qui est l’aîné et l’héritier du trône d’Unauwen, Viridian a longtemps et durement combattu dans la guerre contre Eviellan. Il a réussi à conquérir la terre, mais les années d’effusion de sang ont fait des ravages sur lui et il est venu pour voir les nobles et les femmes choyés du nord comme la cause de tous les maux du monde. Viridian est au courant de la prophétie de la lune de sang, qui se déroule comme suit:

“D’abord vint la terre et tout ce que nous désirons. Puis vint la bête, l’obscurité se répandant comme le feu. En masquant les terres sur les lunes les plus rouges, ce n’est qu’une fois par siècle que le ciel la fait fleurir. Mais le grand mage du Nord apportera la lumière à l’ombre, tandis que les fleurs d’amarante et les champs sont en jachère. “

Surtout, Viridian ne croit pas qu’il est la bête dans la prophétie; il croit qu’il est le Grand Mage du Nord et a volé de la magie aux chamans afin de développer sa propre puissance. À un moment donné, nous le voyons écraser un oiseau dans sa main, puis le ramener à la vie, ce qui prépare le terrain pour Viridian ressuscité des morts après avoir été tué par Iridian. La lune de sang est ce qui permet à son pouvoir de s’épanouir, et nous voyons Viridian devenir une obscurité qui consume tout autour d’elle, et finira par consommer toute la terre. Cependant, tout comme la prophétie le prédit, Lavinia éclaire l’ombre et bat Viridian.

Un tournant décisif dans La Lettre du Roi survient lorsque Iona (Thaddea Graham) se révèle être un traître qui a vendu Tiuri à Jaro (Peter Ferdinando) et aux Red Riders. Avec le recul, cependant, cette trahison a été donnée loin de la toute première ligne d’Iona dans la série. Alors que Tiuri se prépare à être testé aux côtés des autres novices pour son potentiel de chevalerie, Arman (Islam Bouakkaz) se retourne et trace une ligne à travers sa gorge de manière menaçante. Alors que Tiuri le regarde, Iona intervient et dit: “Ignorez Arman. C’est moi qui devrait vous inquiéter.”

Effectivement, bien qu’Arman soit érigé en traître clair dans le groupe des jeunes chevaliers en raison de son antagonisme et de son insistance répétée à remettre Tiuri à son père, c’est finalement Iona que Tiuri aurait dû s’inquiéter. Après l’arrivée des Red Riders dans “Spiral”, Arman est immédiatement accusé de les avoir appelés, mais Iona se révèle être le revirement et ne montre aucun remords pour ce qu’elle a fait. À la fin de la saison 1, elle et Jaro partent ensemble, les préparant à revenir en tant que duo méchant à l’avenir. Pendant ce temps, Arman voit en fait l’erreur de ses voies et est responsable de ramener Tiuri dans le groupe quand il a perdu tout espoir.

Bien que Lavinia soit finalement capable de vaincre Viridian et le groupe de jeunes novices diplômés pour devenir chevaliers, The Letter for the King’s season 1 finale n’est pas entièrement heureux. Le chevalier léger et joueur de luth Jussipo (Jonah Lees) meurt d’une blessure subie en combattant les Red Riders, tragiquement peu de temps après avoir commencé une romance avec Foldo. La fin taquine également que Viridian n’est pas entièrement parti, alors qu’un murmure d’étourneaux au cours de la cérémonie de chevalier forme soudain le visage du prince mort-vivant. Bien que l’obscurité ait pu être repoussée par Lavinia, il semble qu’elle existe toujours dans le monde et continue de représenter une menace.

Le livre original offre peu d’indices sur la direction que pourrait prendre la saison 2 de la lettre pour le roi, car aucune suite n’a jamais été publiée et la série Netflix est déjà une adaptation très lâche du matériel source. Bien que la lettre elle-même soit maintenant livrée, il y a encore beaucoup de questions sans réponse que la série pourrait explorer, à commencer par la mère de Lavinia et Lavinia elle-même développant ses compétences en magie, et bien sûr l’ombre persistante du prince Viridian. Si une deuxième saison ne se produit pas, cependant, The Letter for the King fonctionne également bien comme une histoire autonome qui devrait plaire aux jeunes fans de fantasy.

