Netflix s’intéresse à Harry et Meghan, c’est pourquoi

Au cours des dernières semaines, tout ce dont nous avons parlé, c’est Harry et Meghan et leur “divorce” de la Royal House of England. Les deux seront désormais libres de faire apparaître leurs visages sans limites imposées.

La plateforme de contenu en streaming Netflix, peut en fait être intéressé à les avoir comme “témoignage”. Cela pourrait sûrement vous apporter beaucoup d’intérêt de la part des utilisateurs. Voyons les derniers détails en la matière.

Netflix s’intéresse à Harry et Meghan

À partir du printemps prochain, Harry et Meghan n’auront plus à remplir les obligations légales de leur famille royale. Ils n’utiliseront plus le titre de hauteurs royales et ne représenteront donc pas officiellement la reine d’Angleterre. Cette raison pourrait être, pour eux, un excellent tremplin vers quelque chose encore “d’inconnu”.

Au cours des dernières heures, le Mail a publié une vidéo du prince Harry qui parraine en quelque sorte les compétences de doublage de sa femme, avec la tête de Disney, Bob Iger. Le couple a assisté à la cérémonie d’inauguration du film Le Roi Lion et elle s’est également tournée vers le réalisateur du film Jon Favreaula, présent à l’événement avec Beyoncé et son mari, Jay-Z.

Harry voulait louer les capacités de sa femme en disant à Favreau: “Si quelqu’un a besoin de travail supplémentaire.” Meghan est également intervenue en plaisantant: “C’est vraiment la raison pour laquelle nous sommes ici, pour nous proposer!”. Le mari joue évidemment le jeu de sa femme et dit: “Tout sauf Scar”, se référant à l’oncle du petit Simba qui fait tout dans le dessin animé pour tenter de voler le trône à Mufasa. Qui sait, il suffit d’attendre pour savoir comment les choses vont évoluer.