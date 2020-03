Netflix sortira 53 nouveaux films et séries originaux en avril – voici la liste complète – .

Les derniers mois ont été ininterrompus chez Netflix, la source préférée de divertissement en streaming du pays continuant de publier des dizaines et des dizaines de films et séries télévisées originales de haute qualité. Rien qu’en mars, Netflix a publié 55 éléments différents de contenu original, et vous devriez certainement faire défiler notre tour d’horizon pour vous assurer de ne rien manquer. Les points forts incluent les saisons complètes de Castlevania, Paradise PD, Kingdom, Elite et Ozark saison 3, qui sortira à la fin du mois. Le premier film Netflix de Mark Wahlberg est également sorti ce mois-ci, un film d’action appelé Spenser Confidential.

Alors que les Américains responsables à travers le pays se mettent en quarantaine pendant au moins un mois, nous allons avoir besoin de tout ce contenu original pour passer le temps. Heureusement pour nous tous, Netflix ne ralentit pas du tout en avril. Le géant des médias en streaming ajoutera 39 nouveaux films sous licence à son catalogue le 1er avril seulement, et de nombreux ajouts formidables sont parsemés tout au long du mois. Consultez certainement le calendrier de sortie complet de Netflix pour avril 2020 pour les voir tous, mais dans cet article, nous allons nous concentrer uniquement sur tout le nouveau contenu original destiné à Netflix ce mois-ci.

Au cours du mois d’avril, Netflix prévoit de publier un total de 53 originaux différents, y compris des films, des saisons complètes d’émissions de télévision, des spéciaux comiques et d’autres fonctionnalités spéciales. Le plaisir commence le vendredi 3 avril, lorsque Netflix fera ses débuts avec cinq nouveaux originaux, dont Money Heist: The Phenomenon, un film qui plonge dans le hit hit de Netflix en espagnol. Parmi les autres sorties très médiatisées, citons la saison 2 de l’excellente dramatique After Life de Ricky Gervais, la saison 4 de The Last Kingdom et la première saison du nouveau spectacle de Mindy Kaling, Never Have I Ever.

Faites défiler vers le bas pour le calendrier complet des versions originales de Netflix en avril 2020, et nous avons inclus des liens vers toutes les pages Netflix disponibles afin que vous puissiez en savoir plus et regarder toutes les bandes-annonces.

Streaming le 3 avril

Streaming le 6 avril

Streaming le 7 avril

Streaming le 9 avril

Streaming le 10 avril

Streaming le 14 avril

Streaming le 15 avril

Streaming le 16 avril

Streaming le 17 avril

Streaming le 20 avril

Streaming le 21 avril

Middleditch & Schwartz – SPÉCIAL NETFLIX COMEDY

Streaming le 22 avril

Planète absurde – NETFLIX ORIGINAL

Cirque des livres – DOCUMENTAIRE NETFLIX

El silencio del pantano – FILM NETFLIX

Les plaies de Breslau – FILM NETFLIX

Les Willoughbys – FILM NETFLIX

Gagnez le désert – NETFLIX ORIGINAL

Streaming le 23 avril

Streaming le 24 avril

Streaming le 26 avril

Streaming le 27 avril

Streaming le 29 avril

Streaming le 30 avril

Source de l’image: XanderSt / Shutterstock

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.