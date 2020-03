Netflix souffre d’une panne aux États-Unis, selon les utilisateurs [U: Fixed]

Netflix semble souffrir d’une panne aux États-Unis aujourd’hui. Comme l’a souligné pour la première fois Variety, les utilisateurs se sont tournés vers Twitter pour se plaindre qu’ils ne pouvaient pas accéder au service de streaming cet après-midi.

Mise à jour: Résolu, voici une déclaration d’un porte-parole de Netflix:

«Certains de nos membres aux États-Unis et en Europe n’ont pas pu utiliser Netflix via notre site Web pendant environ une heure ce matin. Le problème est maintenant résolu et nous sommes désolés pour le désagrément. “

DownDetector indique que les plaintes des utilisateurs concernant l’indisponibilité de Netflix ont augmenté peu après 12h30. ET. Les utilisateurs de Twitter disent qu’ils voient divers messages d’erreur lorsqu’ils tentent d’accéder à Netflix, y compris celui qui lit «Erreur NSES-500». Cette erreur «indique généralement un problème de connectivité réseau qui empêche votre appareil d’atteindre le Netflix», explique la société.

Netflix a reconnu les problèmes auxquels de nombreux utilisateurs sont confrontés sur Twitter. «Nous examinons actuellement cette situation et travaillons à trouver une solution», a écrit l’entreprise en réponse à une plainte d’un client.

Comme nous l’avons détaillé hier, les blocages de coronavirus dans le monde ont entraîné une augmentation de l’utilisation du streaming vidéo. Netflix aurait vu une augmentation de 47% au cours de la dernière semaine et demie. En Europe, Netflix, YouTube, Amazon Prime et Apple TV + ont tous une qualité de streaming vidéo limitée pour préserver la bande passante Internet.

Plaintes de panne de Netflix sur DownDetector:

