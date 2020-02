Netflix, toutes les séries TV et tous les films disponibles pour le mois de mars

Et tandis que son catalogue se prépare à recevoir une nouvelle série de films de Studio Ghibli, l’un des plus importants Studios de cinéma japonais, mieux connu pour produire les chefs-d’œuvre de Hayao Miyazaki, y compris La ville enchantée, Mon voisin Totoro et Princesse MononokeNetflix annonce son partenariat avec six auteurs japonais pour créer des séries animées originales.

Les auteurs en question sont CLAMP (Cardcaptor Sakura), Shin Kibayashi (Kindaichi Shounen no Jikenbo), Yasuo Ohtagaki (Mobile Suit Gundam: Thunderbolt), Otsuichi (Goth), Tow Ubukata (Mardock Scramble) et Mari Yamazaki (Thermae Romae). Tout le monde a un passé consolidé dans le monde du manga, et avec cette collaboration, ils ont décidé de s’engager afin de créer des séries animées originales de qualité à proposer aux abonnés Netflix.

Netflix, tout le contenu disponible en mars

En attendant, êtes-vous curieux de savoir quelles séries télévisées, films et documentaires Netflix seront disponibles pour le mois de mars? Voici la liste complète!

NETFLIX ORIGINAL TV SERIES

6 mars – LE PROTECTEUR – Saison 3

11 mars – SUR MON BLOC – Saison 3

13 mars – BLOODRIDE – Saison 1

13 mars – ELITE – Saison 3

13 mars – ROYAUME – Saison 2

13 mars – LES CRIMES VALHALLA – Saison 1

13 mars – L’EMPRESSE DE LA NUIT – Saison 1

17 mars – BLACK LIGHTNING – Saison 3

18 mars – CALIFFATO – Saison 1

19 mars – FEEL GOOD – Saison 1

20 mars – SERRE ACADEMY – Saison 4

20 mars – LETTRE AU ROI – Saison 1

20 mars – ESSAYEZ DE ME DÉFIER – Saison 1

20 mars – AUTOFABRIQUE: LA VIE DE MADAME C.J. WALKER – Minisérie

20 mars – VAMPIRES – Saison 1

23 mars – FREUD – Saison 1

26 mars – UNORTHODOX – Minisérie

27 mars – OZARK – Saison 3

SÉRIE TV

1 mars – RIVERDALE – Saison 3

5 mars – VIKINGS – Saison 6 (partie 1)

FILMS ORIGINAUX NETFLIX

6 mars – SPENSER CONFIDENTIEL

6 mars – COUPABLE

6 mars – LE SILENCE DE LA VILLE BLANCHE

6 mars – JONAS

13 mars – GO KARTS

13 mars – FILLES PERDUES

20 mars – LE TROU

20 mars – MASKA

20 mars – ULTRAS

27 mars – IL SOMMELIER

FILM

1 mars – ARRIETTY – LE MONDE SECRET SOUS LE PLANCHER

1 mars – BÉTON RENFORCÉ

1 mars – JEUNE, FOU ET DÉVERROUILLÉ

1 mars – MES VOISINS YAMADA

1 mars – L’HISTOIRE INCROYABLE D’HIVER LE DAUPHIN 2

1 mars – LA VILLE ENCHANTÉE

1 mars – MONONOKE PRINCESS

1 mars – LA RÉCOMPENSE DU CHAT

1 mars – LE PRÉSIDENT DU BONHEUR

1 mars – L’HISTOIRE SANS FIN

1er mars – L’HISTOIRE DE LA SPLENDENTE PRINCESSE

1 mars – LOCK & STOCK – CRAZY LOVERS

1 mars – LOVE STORY

1 mars – NAUSICAA DE LA VALLÉE DES VENTS

1 mars – PASOLINI

1 mars – GAUCHE PASSION

1 mars – PELHAM 1 2 3 – HÔTAGES MÉTROPOLITAINS

1er mars – SDF – STREET DANCE FIGHTERS

1 mars – SUSPIRIA (1977)

1 mars – UNE JOURNÉE DE FOLIE ORDINAIRE

1 mars – LE SALON TRUMAN

1 mars – LES NOUVEAUX MONSTRES

2 mars – ENFER

3 mars – Dogman

15 mars –SEXE ET LA VILLE

17 mars – MIEL AMÉRICAIN

17 mars – SPLIT

31 mars – HUITIÈME GRADE

ANIME

1 mars – BAKUGAN – BATTLE PLANET – Saison 1

1 mars – DC SUPER HERO GIRLS – Saison 1

1 mars – ALLEZ! GO! CORY CARSON – Saison 2

1 mars – GORMITI – Saison 2

1 mars – JOJO’S Bizarre Adventure – Saisons 1 et 2

1 mars – FAMILLES SYLVANIENNES: LES MINI ÉPISODES DÉLICIEUX! – Saison 1

1 mars – FAMILLES SYLVANIENNES: TOUS RÊVENT DE VOLER

5 mars – CASTLEVANIA – Saison 3

5 mars – LE PETIT GRAND BHEEM: LE FESTIVAL DES COULEURS – Saison 1

6 mars – PARADISE POLICE – Saison 2

8 mars – SITARA: LET GIRLS DREAM

10 mars – CARMEN SANDIEGO: VOLÉ OU NON VOLÉ?

13 mars – BEASTARS – Saison 1

16 mars – BABY BOSS: ENCORE EN AFFAIRES – Saison 3

19 mars – ALTERED CARBON: RESLEEVED – Saison 1

20 mars – BUDDI – Saison 1

20 mars – DINO GIRL GAUKO – Saison 2

20 mars – LA PROCHAINE AVENTURE FANTASTIQUE D’ARCHIBALD – Saison 2

23 mars – LEVANTE SOL – Saison 1

26 mars – 7SEEDS – Saison 2

DOCUMENTAIRES ORIGINAUX NETFLIX

11 mars – DIRTY MONEY – Saison 2

20 mars – FANGIO – L’HOMME QUI A DIT LES MACHINES

20 mars – TIGER KING

25 mars – CAMP CRIP: UNE RÉVOLUTION DES HANDICAPÉS