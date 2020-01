Netflix travaille sur une série de films basés sur Pokémon

Dans ces heures, Netflix a annoncé qu’il avait conclu un accord avec The Pokémon Company International. L’accord prévoit la création d’un nouveau film réalisé en infographie qui représente en fait une relance de la franchise des monstres de poche.

Les débuts du film sont prévus pour le 27 février 2020 pour mieux célébrer la Journée Pokémon. Le contenu sera publié dans le monde entier tandis que les seuls pays qui ne le recevront pas le 27 février seront le Japon et la Corée.

Le titre du film sera «Pokémon: Mewtwo frappe à nouveau – Evolution“Et la bande-annonce officielle est disponible sur YouTube. Ci-dessous, vous pouvez admirer la vidéo qui montre quelques scènes du film et vous permet de revoir le trio composé de Ash, Brock et Misty toujours accompagné de l’inséparable Pikachu.

Un nouveau film Pokémon exclusivement sur Netflix arrive bientôt

Inévitablement, pour relancer la franchise, le choix s’est porté sur l’une des histoires les plus appréciées des fans. Le nouveau film est en fait une réinterprétation moderne du classique “Pokémon le film – Mewtwo frappe à nouveau” également connu comme “Pokémon le film – Mewtwo contre Mew”. Ce film est sorti dans les salles japonaises en 1998 et en Italie dans les années 2000.



L’histoire suit les événements d’Ash et de son groupe d’amis qui font face à une nouvelle menace pour le monde. En effet, un groupe de chercheurs il a déterré le fossile d’un Pokémon légendaire appelé Mew.

Cet être est si puissant qu’il peut surmonter les lois de la nature mais est introuvable. Bientôt cependant, la recherche mène à la création de son propre clone appelé Mewtwo. Le monstre obéit initialement à ses maîtres, mais est ensuite utilisé comme un outil de destruction.

la Pokémon se rebelle contre ses créateurs et commence une guerre contre l’humanité pour se venger de toutes les souffrances subies. Heureusement, Ash et Pikachu se retrouvent impliqués dans cette remise et sont prêts à tout pour sauver le monde.