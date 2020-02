Netflix utilise tellement d’énergie qu’il pourrait alimenter 40 000 foyers par an

Netflix Il est devenu un service essentiel dans de nombreux foyers dans différentes parties du monde. Malgré le grand nombre de rivaux qui existent aujourd’hui, la plateforme a réussi à maintenir sa position dominante, principalement grâce au grand nombre de séries et de films originaux qui sortent de mois en mois. Cependant, l’entreprise fait également face à un autre défi important: maintenir et développer votre infrastructure.

Techniquement parlant, Netflix doit avoir la capacité de prendre en charge des millions d’abonnés connectés simultanément, bénéficiant tous de la vidéo. Au-delà de son infrastructure de serveurs, basée sur des services tels que Amazon Web Services et Google Cloud, un autre facteur fondamental est l’énergie nécessaire pour rester actif. Vous êtes-vous déjà demandé combien d’électricité Netflix consomme?

Selon les chiffres impressionnants rapportés par l’entreprise elle-même (via Variety), en 2019, ils ont consommé au total 451 000 mégawattheures. Ce montant est en fait assez pour nourrir 40 000 foyers américains en un an, environ. Netflix a précisé qu’il ne prend pas seulement en compte l’énergie de ses infrastructures – indirecte, 357 000 MWh -, mais aussi celle qu’il dépense dans les bureaux et les studios de production et de tournage – directe, 94 000 MWh.

Netflix a augmenté sa consommation d’énergie de 84% par rapport à 2018

Comme prévu, les chiffres de 2019 représentent un hausse significative par rapport à 2018, dans laquelle ils ont consommé 245 000 mégawattheures (194 000 MWh indirects et 51 000 MWh directs). C’est-à-dire, sa consommation a augmenté de 84%. Ce qui est drôle, cependant, c’est que ce pourcentage n’était pas directement proportionnel à la croissance des utilisateurs sur l’année: 20% pour un total de 167,1 millions à la fin de l’année précédente.

Bien sûr, Netflix est une entité engagée dans le respect de l’environnementet, par conséquent, ils ont consacré des ressources importantes pour stimuler les énergies renouvelables. Ils disent qu’ils soutiennent actuellement des initiatives “vertes” dans 20 pays, dont le Mexique et les États-Unis. Ils ont même investi dans des projets de réduction des émissions pour compenser les gaz à effet de serre générés par les voyages en avion de leurs employés.

