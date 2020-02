Netflix va enfin vous montrer les 10 émissions les plus populaires sur le service de streaming – .

À partir d’aujourd’hui, votre expérience Netflix va être un peu différente, grâce à un changement que le streamer apporte au service afin que les abonnés puissent avoir une meilleure idée de ce que les émissions et les films sont chauds sur le service (dans votre pays) d’un du jour au lendemain.

Netflix ajoute une ligne du Top 10 à la conception du service, cette ligne étant divisée en trois catégories – films, émissions et dans l’ensemble. Dans un article de blog publié aujourd’hui par le directeur de l’innovation produit de Netflix, Cameron Johnson, la société indique que la ligne du Top 10 sera spécifique à votre pays. Il sera également mis à jour quotidiennement et sa position dans la mise en page que vous voyez variera en fonction de la pertinence des émissions et des films pour vous.

“Les émissions et les films qui font ces listes auront également un badge spécial” Top 10 “, où qu’ils apparaissent sur Netflix”, explique la publication. “De cette façon, vous pouvez facilement voir ce qui se trouve dans le zeitgeist, que vous naviguiez par genre ou dans votre liste personnelle – ou lorsque vous recherchez des émissions ou des films spécifiques.”

Voici un exemple de ce que vous verrez:

Source de l’image: Netflix

Netflix a commencé à publier progressivement les 10 meilleures données l’année dernière, dans le cadre d’une évolution vers une plus grande transparence de la part du streamer sur ce que les gens regardent, combien ils regardent et ce qui est populaire à un moment donné.

Il est certainement compréhensible que Netflix verrait de la valeur à ajouter des fonctionnalités comme celle-ci. Combien d’entre vous ont ouvert l’application pour regarder quelque chose de nouveau mais se sont retrouvés découragés par la quantité apparemment infinie de contenu à choisir? Il serait peut-être plus facile de choisir, pense-t-on, si vous remarquez qu’un titre particulier est le plus populaire aux États-Unis aujourd’hui, surtout s’il s’agit de celui que vous avez voulu vérifier.

Et, au cas où vous vous poseriez la question, il existe actuellement une ligne “Populaire sur Netflix”, ce qui n’est pas la même chose que les informations que cette nouvelle ligne essaie de transmettre.

La nouvelle ligne «Top 10» n’est que cela, simplement un aperçu du contenu le plus chaud du service. Le contenu qu’il identifie devrait être le même pour tout le monde, tandis que la ligne actuelle “Populaire sur Netflix” est en fait un aperçu de ce qui est populaire sur le streamer en ce moment en fonction de personnes qui ont les mêmes goûts ou des goûts similaires à vous. C’est pourquoi ce n’est pas une mauvaise idée pour Netflix d’offrir des informations différentes sur le contenu le plus populaire, car vous pouvez soit regarder ce qui est le plus populaire pour les masses et ce qui est le plus populaire pour les personnes qui font des choix similaires à vous. Le résultat final, cependant, est le même – plus d’informations vous amènent à décider de passer plus de temps à regarder quelque chose sur Netflix. C’est en tout cas l’espoir du streamer.

Source de l’image: Olly Curtis / Future / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.