Netflix veut tuer cet outil PC emblématique

Netflix est peut-être connu pour son service de streaming vidéo, mais la société traite également de nombreuses images.

Cette expertise l’a amené à publier une mise à jour vers un nouveau format de fichier image appelé AVIF (AV1 Image File Format) qui, selon lui, peut remplacer les JPEG.

Le géant du streaming vidéo a même ouvert le framework AVIF pour permettre à d’autres de le comparer aux codecs d’images existants en termes de performances et d’efficacité de compression.

Au cours des deux dernières années, Netflix a développé AVIF dans le cadre de l’Alliance for Open Media aux côtés de Google, Microsoft, Facebook, Mozilla et d’autres.

Cependant, dans le même temps, les fabricants de la spécification JPEG de 27 ans, le Joint Photographic Experts Group, ont développé une nouvelle spécification JPEG appelée JPEG XL.

Concurrence croissante

En plus de JPEG XL, AVIF est également en concurrence avec le format WebP qui est développé par Google et est actuellement pris en charge sur Android, Firefox, Microsoft Edge et Google Chrome.

WebP n’est cependant pas parfait et les ingénieurs de Netflix notent dans un article de blog qu’il n’a pas la flexibilité du format JPEG 2000 bien qu’il supporte le codage sans perte ainsi qu’un canal alpha sans perte qui le rend plus efficace et une alternative plus rapide à PNG dans certains cas.

Le concurrent final d’AVIF est le codage vidéo haute efficacité ou HVEC et il est un successeur du codage vidéo H.264 ou avancé et est pris en charge à la fois sur iOS et macOS.

Selon Netflix, AVIF peut fournir une efficacité de compression supérieure par rapport à d’autres formats de fichiers d’image, mais AVIF est encore à un stade précoce de développement. L’Alliance for Open Media développe la bibliothèque open source libavif pour l’encodage et le décodage des images AVIF, ce qui devrait favoriser l’adoption du nouveau format de fichier image.

Via ZDNet