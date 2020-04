Netflix vient de corriger un problème que vous ne saviez pas que vous aviez – .

Netflix a discrètement déployé un petit changement d’interface utilisateur pour son application mobile qui rendra les tapotements accidentels de l’écran une chose du passé.

Appelée Screen Lock, la nouvelle fonctionnalité vous aidera à éviter les contacts accidentels et pourrait être utile dans de nombreux cas.

Le bouton de verrouillage de l’écran n’est pas disponible sur l’iPhone et l’iPad pour le moment.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Netflix vient de déployer une nouvelle fonctionnalité pour son application mobile qui résout un problème que vous n’aviez peut-être pas réalisé. L’interface vidéo est désormais livrée avec un bouton pratique appelé Screen Lock qui fait exactement ce que vous soupçonnez. Appuyez dessus et continuez à regarder du contenu sans vous soucier des tapotements accidentels qui pourraient mettre le clip en pause ou nettoyer la vidéo. La fonctionnalité peut cibler un ensemble spécial d’utilisateurs de Netflix, ceux qui sont les plus susceptibles de toucher l’écran par erreur ou intentionnellement. Ce sont de jeunes enfants, qui ne sont pas formés à l’utilisation des téléphones, et qui sont plus susceptibles que jamais de vouloir toucher l’écran pendant que leur dessin animé préféré joue.

La fonctionnalité a été déployée dans la version Android de Netflix et peut être repérée dans l’animation ci-dessous de 9to5Google. Le bouton de verrouillage de l’écran élimine tous les autres boutons de l’écran, et la seule façon de déverrouiller l’écran est d’appuyer deux fois sur l’icône de verrouillage. Les gestes de navigation Android fonctionnent toujours, vous pourrez donc toujours passer d’une application à l’autre si vous en avez besoin.

La fonctionnalité peut être très utile si vous laissez vos enfants regarder des émissions Netflix sur votre téléphone ou votre tablette, en particulier les tout-petits qui ne savent pas lire. Vous n’aurez pas à vous soucier qu’ils touchent l’écran, interrompent la lecture ou avancent. Demander aux jeunes enfants de regarder du contenu sur un appareil mobile peut ne pas être conseillé en premier lieu, mais c’est une façon de les divertir lorsqu’ils ne sont pas à la maison. Et c’est une discussion entièrement différente. Pourtant, avoir à faire face à des problèmes résultant de contacts accidentels peut être gênant, si vous devez également conduire votre voiture pendant que vos enfants regardent leur émission préférée, et c’est là que le verrouillage d’écran peut être utile.

La fonctionnalité peut également être utile aux adultes qui regardent des émissions Netflix sur des appareils mobiles. La fonction de verrouillage de l’écran peut empêcher les tapotements accidentels lors de vos déplacements si vous vous rendez toujours au travail pendant le verrouillage, et même à la maison. Plus il y a de gens à la maison en même temps, plus il est probable que certains d’entre eux voudront se gaver de leurs émissions préférées, et parfois cela nécessite l’utilisation d’un appareil mobile.

La nouvelle fonctionnalité est uniquement disponible sur Android et a été déployée en tant que modification côté serveur, selon 9to5Google. Mais il sera probablement déployé sur iPhone et iPad dans un proche avenir.

Source de l’image: XanderSt / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.