Netflix voudrait arrêter les comptes partagés, c’est pourquoi

Revenons en arrière pour parler de la plate-forme de contenu en streaming Netflix, mais pas pour son contenu, pour une fuite de nouvelles qui pourrait aigrir ses utilisateurs.

L’entreprise souhaite en effet réprimer un phénomène endémique, selon la direction, ou le partage du mot de passe pour le partage des actions d’une souscription, le plus cher. Découvrons tous les détails.

Netflix veut supprimer le partage du compte

Selon les dernières rumeurs, aux étages supérieurs du géant du streaming, des décisions importantes sont en train d’être prises qui toucheront principalement les utilisateurs. La raison pour laquelle la plateforme souhaite éliminer la possibilité de partager le mot de passe est très simple, le partage de l’entreprise et par conséquent le partage du mot de passe, a généré un perte de plus de 9 milliards de dollars rien qu’en 2019.

C’est un chiffre qui, selon un récent rapport, pourrait augmenter en 2024 et même atteindre des chiffres importants, comme 12,5 milliards de dollars. La perte équivaut à 10% du nombre total d’utilisateurs qui ont un abonnement sur la plate-forme, certainement pas peu étant donné que Netflix compte actuellement une population de 160 millions d’abonnés dans le monde.

Le chef de produit, Greg Peters il a déclaré la volonté de la plateforme de juguler le problème autant que possible. Voici ses mots: “Nous continuerons à examiner la situation et à identifier des méthodes conviviales pour limiter ces situations, mais pour le moment nous n’avons pas de grands projets pour faire quelque chose de différent”. Ils pourraient donc bientôt changer les cartes sur la table, surtout après l’arrivée de nombreux concurrents comme Disney Plus et Apple TV +.