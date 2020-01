Netflix vous empêche désormais de partager votre mot de passe

La plateforme de contenu de streaming la plus importante au monde, Netflix, a récemment décidé de arrêtez de partager le mot de passe entre les utilisateurs qui n’ont pas la même adresse IP.

Ces utilisateurs seraient donc obligés de souscrire un abonnement ad hoc pour eux, malgré le partage de l’abonnement avec un ami ou un parent, qui ne vit pas sous le même toit ou qui utilise la plateforme avec une IP différente. Voici tous les détails.

Netflix en dit assez sur le mot de passe partagé avec différentes IP

De nombreux utilisateurs recherchent sur les réseaux sociaux les plus importants “compagnons” pour partager leur abonnement Netflix. Ce n’est certainement pas un secret que le prix de l’abonnement à 4 écrans est inférieur à celui d’un seul. Selon l’entreprise, environ 10% des utilisateurs ne paieraient pas l’abonnement grâce au partage, il semble peu mais croyez que ce n’est pas le cas. En calculant qu’il y a 160 millions d’utilisateurs dans le monde qui ont un abonnement actif, ce serait environ 15 millions d’utilisateurs parmi eux qui ne le paieraient pas.

La plateforme a longtemps toléré cette pratique mais aujourd’hui, il semble que le moment soit venu où elle a décidé d’en dire assez. Même si pour le moment ils ne sont que moi rapports pour le dire, l’entreprise n’a jamais été déséquilibrée sur ce sujet. On ne peut nier que la situation n’est plus soutenable en raison de l’intensification de la concurrence dans ce secteur.

Si Netflix parle de 10% d’utilisateurs non payants, d’autres rapports comme celui de Recherche de divertissement Hub, déclarent des chiffres plus alarmants. Pensez-vous que presque un tiers des abonnés, selon ces rapports, partage leur compte à partir de 15,99 euros dans la plupart des cas. selon Park Associates au lieu de cela, les divers services de streaming partout dans le monde ont perdu seulement en 2019 un chiffre comme 9 milliards de dollars à cause du partage. Il suffit d’attendre encore un peu pour savoir comment la plateforme va réagir après la diffusion de ces rumeurs.