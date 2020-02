Netflix vous permet de regarder un film gratuit pour célébrer la Saint-Valentin (et autre chose)

Si vous ne possédez pas de compte Netflix ou si vous en avez un mais que vous avez cessé de payer l’abonnement, la plateforme propose son premier film gratuit dans le monde, le tout pour fêter la Saint Valentin … et autre chose, bien sûr, et c’est qu’une fête historique transformée en piège commercial, on ne peut pas s’attendre à autre chose.

Pour aller droit au but, le vendredi 14 février prochain, la Saint-Valentin est célébrée, le jour de la Saint-Valentin, et sur Netflix, ils ont eu l’idée d’offrir un film gratuit à tout le monde. Le titre est À tous les garçons dont je suis tombé amoureux, une comédie romantique originale pour les jeunes qui a été créée en août 2018 avec un très bon accueil.

Ce n’est pas la première fois que Netflix fait quelque chose de similaire. En Amérique latine, ils sont venus pour permettre la visualisation gratuite du premier chapitre de la série espagnole Elite, au Royaume-Uni, ils ont fait de même avec The Crown … Cependant, à l’échelle internationale, ils n’avaient pas osé autant jusqu’à présent, et moins un film gratuit complet.

L’amour est dans l’air! Pour célébrer, To All The Boys I Loved Before est disponible pour toute personne sans compte Netflix à regarder jusqu’au 9 mars! pic.twitter.com/mLuHcxlvh7

– Netflix US (@netflix) 11 février 2020

Nous ne pouvons pas garantir que le film gratuit est disponible sur tous les marchés sur lesquels la plate-forme opère, mais le compte Netflix sur Twitter pour les États-Unis l’a annoncé., Les médias mexicains rapportent les nouvelles et en Espagne, nous pouvons confirmer que nous pouvons voir, donc a priori la plupart de ceux qui nous lisent devraient avoir le pass garanti (il serait étrange qu’ils se rendent dans les pays car oui).

Si vous avez envie de regarder un film gratuit sur Netflix même si vous essayez le service, au cas où vous ne l’auriez pas encore fait, tous les garçons dont je suis tombé amoureux sont déjà disponibles et continueront jusqu’au 9 mars prochain, selon la chaîne elle-même. Nous devrons voir le succès de cette promotion et le nombre de nouveaux utilisateurs qu’ils engagent, car c’est de cela qu’il s’agit.

Parce que si vous en voulez plus, Netflix a sorti hier la suite, À tous les garçons 2: P.D. Je t’aime toujours, ce qui, bien sûr, nécessite une inscription pour être vu. Ce sera l’une des premières que nous inclurons dans notre section VOD News samedi prochain et nous pouvons vous dire qu’elle n’est pas aussi bien reçue par les critiques que l’original.