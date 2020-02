Netflix vous permet désormais de désactiver la lecture automatique des aperçus

La plateforme de contenu en streaming Netflix a récemment décidé d’écouter les nombreuses plaintes de ses utilisateurs, à savoir permettre la désactivation de la lecture automatique des aperçus.

Les gens pourront ensuite choisir de désactiver ou non la fonctionnalité à partir de leur menu de gestion de profil, nous parlons évidemment de la version du navigateur Web. Découvrons tous les détails.

Netflix vous permet de désactiver la lecture automatique des aperçus

Le géant californien a finalement décidé de écouter les nombreux retours de ses utilisateurs, et a finalement permis de désactiver la lecture automatique des aperçus de votre contenu. La nouveauté en question était annoncé par la même entreprise via un post sur son profil Twitter officiel. La navigation peut donc se dérouler sereinement, sans lecture automatique soudaine qui arrête le plus beau moment, la lecture de l’intrigue.

Il n’y a actuellement qu’une seule façon de désactiver les aperçus, à savoir via le navigateur web, bien que les modifications soient également effectives sur les appareils portables. Une fois terminé l’accès à votre compte, cliquez simplement sur “gérer les profils». Après avoir sélectionné votre profil, un menu s’ouvrira dans lequel il y aura deux options qui vous permettront d’insérer ou de supprimer un chèque, sous l’élément “lecture automatique“, L’utilisateur aura deux choix.

Dans le premier cas, vous pouvez activer ou désactiver la lecture automatique du prochain épisodeune fois que vous avez fini de jouer un épisode. Dans le second cas, cependant, il sera possible d’activer ou désactiver la reproduction automatique des extraits des titres que vous consultez. C’est l’option que de nombreux utilisateurs réclament sur les réseaux sociaux. Voir, c’est croire. En attendant, nous vous rappelons que la plateforme prévoit de lancer de nombreux contenus intéressants en février 2020.