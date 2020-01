Netflix vs Amazon Prime Video: quel service de streaming vous convient le mieux?

Choisir le meilleur service de streaming pour vous peut être délicat. En fait, il n’a jamais été aussi difficile de considérer que Netflix et Amazon Prime Video ne sont plus les deux meilleures options sur le marché.

En 2019, Apple TV Plus et Disney Plus ont tous deux été lancés. Et bien que les nouveaux services puissent ne pas avoir autant d’émissions de télévision et de films que Netflix et Amazon Prime Video dans leurs coffres, ils offrent un excellent contenu, nouveau et ancien, avec de grands projets pour l’avenir.

Cependant, si vous cherchez à vous inscrire à un seul service de streaming, nous vous recommandons de vous en tenir aux deux favoris actuels et de choisir entre Netflix ou Amazon Prime Video. Mais comment décidez-vous de ce qui vous convient?

Les deux ont des catalogues de films et d’émissions de télévision et offrent un contenu original fantastique aussi. Ils sont également tous les deux disponibles sur de nombreuses plateformes différentes, que vous souhaitiez regarder sur votre téléviseur, votre smartphone ou votre ordinateur portable.

Pour vous aider à décider, nous avons rassemblé ce guide pratique sur les deux meilleurs services de streaming disponibles aujourd’hui.

Netflix vs Amazon Prime Video: présentation

Netflix est sans doute plus qu’un service de streaming de nos jours; c’est devenu un phénomène culturel, avec 158 millions d’énormes abonnés au froid et à la frénésie. (Un nombre qui a probablement augmenté au début de 2020.)

Ce nombre considérable est en grande partie dû à la richesse des émissions de télévision et des films originaux et syndiqués de Netflix, ainsi qu’à sa simple interface utilisateur.

Cela ne veut pas dire qu’Amazon Prime Video n’est pas populaire non plus. Nous n’avons malheureusement pas de statistiques récentes sur le nombre d’abonnés d’Amazon, mais il y a un an, il avait atteint 75 millions d’utilisateurs dans le monde. Même en tenant compte du fait que les derniers chiffres seraient beaucoup, beaucoup plus grands, cela pâlit par rapport à Netflix.

Crédit d’image: pixinoo / Shutterstock.com (Crédit d’image: pixinoo / Shutterstock.com)

Netflix vs Amazon Prime Video: prix et disponibilité

Actuellement, le plan Netflix le moins cher se situe à 9 $ / 5,99 £ / 9,99 $ AU, tandis que son plan HD Standard (le plus populaire) coûte 13 $ / 7,99 £ / 13,99 $ AU.

Pour les fans de streaming Ultra HD (et Dolby Vision / Dolby Atmos), le plan 4K Premium est disponible pour 16 $ / 9,99 £ / 17,99 $ AU.

L’une des principales différences entre Netflix et Prime Video est le fait que l’accès au service de streaming d’Amazon est livré en standard avec un abonnement Amazon Prime.

Cela signifie que le service de streaming est livré en standard aux côtés d’Amazon Music et des services de livraison premium, qui coûtent 10,99 $ par mois aux États-Unis ou des frais annuels de 79 £ par an au Royaume-Uni. Il est également désormais disponible en Australie pour un prix de lancement de 4,99 $ AU par mois.

Alors, qu’est-ce qu’un abonnement Amazon Prime vous apporte? Le service Amazon le plus célèbre est sa livraison gratuite, avec une livraison le jour même, le lendemain et deux jours selon votre emplacement.

Vous avez également accès à un ebook Kindle gratuit chaque mois à partir du service Kindle First et à un autre livre gratuit de la bibliothèque de prêt Kindle d’Amazon, ainsi qu’à Prime Music, qui offre la diffusion gratuite de musique de millions de pistes.

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, vous pouvez également vous abonner à Prime Video sans abonnement Amazon Prime pour 8,99 $ / 5,99 £ par mois; cependant, faire cela n’est que légèrement moins cher que d’acheter l’adhésion complète, et pour seulement quelques dollars de plus, vous avez accès à une multitude de services fantastiques.

Crédit d’image: Daniel Krason / Shutterstock.com (Crédit d’image: Daniel Krason / Shutterstock.com)

Netflix vs Amazon Prime Video: interface utilisateur

L’une des meilleures choses à propos de Netflix est la façon dont il utilise des algorithmes intelligents pour personnaliser son contenu en vous recommandant des émissions et des films que vous pourriez aimer en fonction de vos habitudes de visionnement passées. Bien sûr, ces algorithmes peuvent se tromper – et s’adressent souvent aux originaux de Netflix – mais l’algorithme Netflix est toujours l’une de ses meilleures fonctionnalités.

Une autre raison de la popularité de Netflix est son interface utilisateur intuitive, qui facilite la navigation dans les émissions et les films que vous avez enregistrés dans votre «liste», ainsi que la recherche facile par genre, réalisateur, acteur et plus encore.

Prime Video est organisé de manière similaire, s’inspirant apparemment de l’interface utilisateur de Netflix; la navigation n’est toujours pas aussi transparente que dans Netflix, mais Prime Video rattrape le géant du streaming.

Amazon Prime Video possède également une fonctionnalité astucieuse connue sous le nom de X-Ray, qui donne aux acteurs et des informations triviales sur ce qui se passe à l’écran pendant que vous regardez.

Netflix vs Amazon Prime Video: compatibilité et fonctionnalités

Les deux services sont disponibles dans votre navigateur Web, sur les téléviseurs intelligents, les smartphones / tablettes iOS et Android, les consoles de jeux comme la PlayStation 4 et la Xbox One X, les boîtiers de streaming et les dongles comme le Roku Premiere +, les appareils Fire TV d’Amazon, Apple TV et compatibles Lecteurs Blu-ray.

Netflix possède également sa propre application Google Chromecast. Actuellement, Prime n’a toujours pas d’application officielle, mais vous pouvez diffuser Prime Video depuis votre ordinateur portable ou votre smartphone sur votre téléviseur à l’aide du dongle de streaming.

En termes de qualité d’image, les deux services offrent du contenu dans une gamme de définitions – mais la vidéo Prime l’emporte en matière de streaming en 4K.

Bien que Netflix propose une gamme d’émissions et de films en 4K (et certains en 3D si vous avez un appareil compatible), vous devrez cependant payer un supplément pour accéder au contenu 4K de Netflix, ce qui coûte 3 $ / 2 £ / 4 AU $ de plus que son plan standard.

C’est là qu’Amazon triomphe de Netflix; il offre plus de contenu 4K et ne facture aucun supplément pour ce privilège. Donc, tant que vous avez un appareil compatible, vous pouvez diffuser en ultra HD tout de suite.

Crédit d’image: Netflix

Une caractéristique intéressante de la qualité d’image Netflix est ses flux à échelle dynamique, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de choisir le niveau de qualité auquel vous souhaitez regarder. Si votre bande passante est faible, elle ne fournira que les versions en définition standard, mais si vous avez le matériel et le plan d’abonnement correct, elle ira jusqu’aux résolutions 4K Ultra HD si disponibles.

Si vous souhaitez regarder du contenu hors ligne, les deux services vous permettent de télécharger des émissions et des films sélectionnés.

Les téléchargements Netflix restent dans votre bibliothèque pendant 30 jours à la fois et expireront automatiquement à ce moment-là – même si c’est sur un appareil qui n’est pas connecté à Internet.

Les titres Prime Video ont également une période de visionnage limitée qui varie entre différents titres; en général, vous disposez d’environ 30 jours pour regarder votre contenu téléchargé et une fois que vous commencez à le regarder, vous devez le terminer dans les 48 heures avant qu’il ne soit supprimé.

Bojack Horseman de Netflix (Crédit image: Netflix)

Netflix vs Amazon Prime Video: contenu

Netflix a une vaste gamme d’exclusivités, d’originaux et de classiques à ne pas manquer, et devient rapidement un distributeur respecté de films et de séries télévisées originaux.

Cela est particulièrement vrai depuis que le film Netflix Original Roma a remporté le prix de la meilleure photographie, du meilleur réalisateur et du meilleur film en langue étrangère aux Oscars en 2019 et que l’Irishman a été nominé pour un certain nombre de prix similaires en 2020.

Ses séries originales les plus connues incluent Orange Is The New Black, Bojack Horseman, Stranger Things, Daredevil, Maniac et House of Cards, tandis que les éditions plus récentes incluent Lost in Space et The Witcher.

Bien sûr, il ne s’agit pas seulement de contenu original; une grande partie du succès de Netflix repose sur l’énorme variété de contenus syndiqués qu’il propose, du thriller Breaking Bad à sa large gamme d’émissions et de films pour enfants.

Jack Ryan de Prime Video (Crédit d’image: Amazon Prime Video) (Crédit d’image: Amazon)

Prime Video possède également une énorme bibliothèque de contenu. En ce qui concerne les émissions de télévision, il existe une multitude de séries exclusives comme Jack Clancy de Tom Clancy, The Man in the High Castle, Transparent et Mr. Robot, ainsi que des émissions syndiquées comme The Office US, The Walking Dead et Parks and Recreation. .

Il propose également une gamme de films plus étendue que Netflix, avec des estimations approximatives le situant à environ 18 000 films et 4 500 émissions de télévision, contre 11 000 sur Netflix. De plus, Amazon obtient souvent les droits sur les nouvelles versions beaucoup plus rapidement que tout autre service de streaming, avec des films comme Mary Queen of Scots, Crazy Rich Asians et Bohemian Rhapsody déjà disponibles à regarder (au moins au Royaume-Uni).

Cependant, la plupart de ces nouveaux films et émissions de télévision ne sont pas inclus dans l’abonnement Prime Video, ce qui signifie que vous devez acheter ou louer ces titres pour les regarder.

C’est là que l’utilisation de Prime Video peut être source de confusion; vous devez faire très attention aux films et aux émissions qui sont inclus dans votre abonnement et à ceux qui font partie de la vitrine vidéo d’Amazon. Amazon est assez bon pour signaler le contenu Prime Video et vous avertir avant de faire un achat, mais le fait que les deux types de vidéos soient mélangés peut prêter à confusion.

Selon Amazon, il propose également une diffusion gratuite de Thursday Night Football. Un porte-parole nous a dit que “les jeux sont inclus avec Prime et que les téléspectateurs peuvent diffuser les jeux en direct avec X-Ray, ce qui permet aux téléspectateurs d’accéder aux statistiques, aux matchs passés, aux informations sur l’équipe et plus”.

Netflix vs Amazon Prime Video: plats à emporter

Avec Netflix et Amazon Prime Video offrant une telle richesse de contenu, l’une ou l’autre plate-forme est un choix brillant – mais vous devriez vous poser quelques questions avant de prendre votre décision.

Êtes-vous à la recherche d’un guichet unique très simple pour diffuser des émissions de télévision et des films? Optez pour Netflix. Achetez-vous régulièrement en ligne sur Amazon et souhaitez économiser de l’argent sur vos frais d’expédition? Essayez Prime Video – il est intégré à votre abonnement Prime, il n’y a donc rien à perdre.

Juste pour confondre encore plus les choses, si vous êtes un grand fan de Marvel ou Star Wars, regardez plutôt Disney Plus.

En termes de prix, si vous vous êtes abonné à Prime uniquement pour les émissions et les films, il n’y a pas de différence énorme entre les deux services – mais Amazon Video vous donne la possibilité de payer pour les nouveaux films à la carte, ce qui est une bonne option.

Comme il n’y a pas une grande quantité de croisement entre le contenu disponible sur chaque plate-forme, regarder les émissions de télévision et les films qui vous intéressent le plus est un assez bon moyen de choisir entre Netflix et Prime Video: Si vous êtes un RuPaul’s Drag Passionné de course, Netflix sera votre meilleur pari, mais si vous aimez le look de Jack Clancy de Tom Clancy, vous devriez opter pour Amazon Prime Video – les deux services offrent une grande variété de contenu, alors assurez-vous de parcourir chaque bibliothèque avant de faire votre choix.