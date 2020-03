Netflix, YouTube et Amazon Prime Video limitent tous la qualité du streaming en Europe

Netflix a été hier invité à limiter la qualité du streaming afin de préserver la bande passante Internet pour toutes les personnes travaillant à domicile lors de l’épidémie de coronavirus, et la société a maintenant confirmé qu’elle le faisait en Europe…

La demande a été faite par la Commission européenne.

La Commission européenne a suggéré que le streaming vidéo pourrait avoir besoin d’être réduit pour aider les réseaux à gérer leurs charges. Une possibilité, suggère-t-il, est que des entreprises comme Netflix n’offrent le streaming qu’en définition standard et non en haute définition.

Netflix dit qu’il fait maintenant cela.

Nous nous engageons à basculer temporairement par défaut tout le trafic dans l’UE vers une définition standard.

La définition standard est essentiellement la qualité DVD. La plus grande différence est susceptible d’être remarquée par ceux qui regardent de plus près sur iPad et MacBook.

. rapporte que YouTube suit l’exemple de Netflix.

YouTube a déclaré vendredi qu’il réduirait sa qualité de diffusion en continu dans l’Union européenne pour éviter de forcer Internet alors que des milliers d’Européens, contraints par l’épidémie de coronavirus, passeraient au télétravail et regarderaient des vidéos à la maison.

YouTube est la deuxième entreprise après Netflix à agir après que le chef de l’industrie de l’UE, Thierry Breton, a exhorté les plateformes de streaming à réduire la qualité de leurs vidéos pour éviter le blocage d’Internet. Les vidéos représentent une partie substantielle des données de trafic Internet.

Cette décision est intervenue après que Breton eut parlé au PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, et au PDG de YouTube, Susan Wojcicki. Il a déclaré que jusqu’à présent, il n’avait vu que quelques pics d’utilisation, mais a décidé d’agir pour minimiser la pression sur le système.

Mise à jour: Amazon dit que Prime Video fera de même.

Prime Video travaille avec les autorités locales et les fournisseurs de services Internet lorsque cela est nécessaire pour aider à atténuer la congestion du réseau, y compris en Europe où nous avons déjà commencé à réduire les débits de streaming tout en maintenant une expérience de streaming de qualité pour nos clients.

On ne sait pas encore si l’un d’eux fera la même chose aux États-Unis ou ailleurs.

