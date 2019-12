Netflix's The Witcher Season 1 Review Roundup – Découvrez le consensus critique

La série The Witcher très attendue de Netflix est enfin là, et les critiques arrivent. Le spectacle a apparemment laissé de nombreux critiques divisés, cependant, car les scores des critiques sont partout. Nous avons compilé une liste de quelques opinions critiques, afin que vous puissiez voir où le spectacle s'intègre dans l'univers global de Witcher.

Au moment d'écrire ces lignes, The Witcher TV show détient 63% sur Rotten Tomatoes et 54 sur le site soeur GameSpot Metacritic. De nombreux critiques disent que le spectacle est amusant, mais que la cohérence et le rythme manquaient, laissant The Witcher se sentir comme un fouillis surchargé de tropes fantastiques exaltants et rudimentaires.

Netflix a déjà confirmé que The Witcher obtiendrait une deuxième saison, avec Cavill reprenant son rôle de Geralt de Rivia. On ne sait pas grand-chose de cette deuxième saison à part Netflix, "l'aventure de Geralt ne fait que commencer".

The Witcher Season One, composé de huit épisodes, est maintenant diffusé sur Netflix.

The Witcher de Netflix

Dirigé par: Alex Garcia Lopez, Alik Sakharov, Charlotte Brändström, Marc Jobst

Alex Garcia Lopez, Alik Sakharov, Charlotte Brändström, Marc Jobst Écrit par: Beau DeMayo, Declan de Barra, Haily Hall, Jenny Klein, Lauren Schmidt Hissrich, Mike Ostrowski, Sneha Koorse

Beau DeMayo, Declan de Barra, Haily Hall, Jenny Klein, Lauren Schmidt Hissrich, Mike Ostrowski, Sneha Koorse Avec: Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra, Jodhi May, Björn Hlynur Haraldsson, Adam Levy, MyAnna Buring

Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra, Jodhi May, Björn Hlynur Haraldsson, Adam Levy, MyAnna Buring Date de sortie: 20 décembre

GameSpot

"Mais au final, The Witcher de Netflix est tout simplement cassé. Comme les histoires originales, il commence dans les médias pour Geralt de Rivia, donc les fans de jeux espérant en savoir plus sur le sorceleur lui-même ne trouveront pas une histoire d'origine ici. Et par essayant et échouant complètement à entasser des histoires nouvelles et remixées pour Yennefer et Ciri sans essayer de placer chaque intrigue dans l'histoire plus grande, The Witcher s'effondre complètement. Les fans du jeu qui n'ont pas lu les livres seront totalement confus et réserveront les lecteurs se gratteront la tête tout aussi souvent. Si vous êtes totalement dévoué au monde de The Witcher, vous apprécierez certainement l'esthétique et les personnages familiers, mais au-delà, cette série est difficile à recommander. " – Michael Rougeau (Revue complète)

CNET

"Malgré le fait que The Witcher lui-même se sente initialement comme une pièce de rechange, la distribution de soutien fait que ce nouveau spectacle fantastique Netflix mérite une montre car il se réunit au cours de quelques épisodes. L'intrigue royale compliquée et l'extrême violence en font un ajout décent à la vague de spectacles fantastiques lurides après la disparition de Game of Thrones, avec le bonus supplémentaire qu'il ne se prend pas trop au sérieux. Ajoutez une action de monstre schlocky et le héros imposant de Henry Cavill et The Witcher a les ingrédients pour lancer un sort amusant. Parce que quand les gens sont capables de telles actions terribles, qui sont les vrais monstres? Les gens. Ce sont les gens – honnêtement, je pensais vraiment que nous avions couvert cela. " – Richard Trenholm (Revue complète)

Divertissement hebdomadaire

«C'est la première émission de télévision que j'aie jamais vue qui serait en fait mieux avec les pauses publicitaires. Le fantasme syndiqué maladroit d'antan devait avoir un rythme soutenu, se transformant toutes les 12 minutes en un cliffhanger révolutionnaire. The Witcher embrasse pleinement le présentation du film sans fin de la pire télévision en streaming en blanc. À la fin de la première de la série, quelqu'un dit à la princesse Ciri d'Allen que Geralt est son destin. Dans l'épisode 5, les gens lui disent toujours que Geralt est son destin. Je suppose qu'ils le feront rencontrer dans la finale de la saison. Hélas, mon destin est de ne plus jamais regarder cette fête foraine. " – Darren Franich et Kristen Baldwin (Revue complète)

The Hollywood Reporter

"Alors, aimerez-vous The Witcher si vous êtes un fan de la franchise? Aucun indice. Aimerez-vous The Witcher si vous êtes un néophyte curieux? Peut-être, mais vous devez être patient avec cela, et si ce n'est pas votre travail , les amusements démesurés ne valent peut-être pas l'accumulation alambiquée. " – Daniel Fienberg (Revue complète)

IndieWire

"'The Witcher' n'est pas pour tout le monde, et il n'essaye pas de l'être. Les intrigues savonneuses qui ont poussé les gens à choisir leur camp dans 'Game of Thrones' ne sont pas là. Ni la tendre romance de 'Outlander', le grand l'ambition de «The OA», ou la cohérence, je ne sais pas, de «Vikings». Mais ça va. "The Witcher" est "The Witcher", et rien d'autre n'a d'importance. Allez-y. " – Ben Travers (Revue complète)

Coller le magazine

"Si vous pouvez contourner ou survivre aux débuts narratifs rapides et impitoyables – comme si vous avez un fond avec de la fantaisie, un talent pour rouler avec une merde folle, ou un amour général pour les choses de sorcellerie – et acheter dans le ton, The Witcher a Cela peut être campy, avec des conversations sur la vie ou la mort qui se déroulent dans une orgie Eyes Wide Shut induite par magie. Cela peut être dur à cuire, avec un mage puissant mélangeant la politique de genre, la tradition fantastique et une caractérisation profonde en racontant à Geralt à "foutre" au milieu d'une bataille magique. Ces deux-là peuvent se mélanger comme des loups-garous et de l'argent, mais lorsqu'ils travaillent ensemble, The Witcher est un régal très divertissant pour les nouveaux arrivants et les fans de longue date. " – Jacob Oller (Revue complète)

Variété

"Cela soulève également la question fondamentale de savoir à qui s'adresse la série. En tant qu'observateur de" Witcher "mais pas en tant que lecteur, j'ai parfois ressenti l'univers à la fois trop large (dans sa résistance au héros unique) et un peu étroit. Contrairement à" Thrones, "il résiste aux lectures allégoriques ou métaphoriques, au moins au début, et est fermement sur ce dont il s'agit – la magie et le mythe. Cela en soi est moins un défaut que le simple design, mais cela suggère que l'attrait de cette série peut être limité à ceux déjà sous son charme. " – Daniel D'addario (Revue complète)

Le bord

"The Witcher aurait très bien pu se tromper. Il n'est pas difficile de mal interpréter ce qui rend la série intéressante, mais l'adaptation télévisée l'a compris. The Witcher est drôle, intense et inconfortable, et il équilibre ces disparates émotions presque parfaitement. Oui, il met en vedette Henry Cavill dans une mauvaise perruque blanche, mais vous oublierez tout cela dès qu'il commencera à parler. " – Andrew Webster (Revue complète)

