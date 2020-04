Netoip Mobile bat Kena Mobile et Very Mobile avec l’offre de 3 euros

Depuis quelques mois, tous nouveaux et déjà clients Netoip Mobile peut activer les offres qui composent le portefeuille actuel d’offres du service mobile ATR.

Certains d’entre eux offres ils ont des coûts mensuels vraiment bas, ils commencent à partir de seulement 3 euros par mois. Découvrons-en ensemble.

Netoip Mobile propose des offres pour seulement 3 euros par mois

Commençons immédiatement avec l’offre Feu 2 N, consistant en un forfait de 200 minutes vers tous les numéros nationaux de téléphonie mobile et fixe, 20 SMS vers les 2 Go de trafic Internet au prix de 3 euros par mois. Évidemment, comme vous l’avez peut-être remarqué, il s’agit d’une offre avec un ensemble de données assez étroit, probablement parfait pour les utilisateurs qui utilisent peu Internet, tels que les adolescents novices ou les personnes âgées.

On retrouve par la suite Feu 5 N, qui au prix mensuel de 6 euros il fournit 500 minutes à tous les numéros nationaux mobiles et fixes, 50 SMS à tous les numéros nationaux et 5 Go de trafic Internet, dont 3 Go peuvent être utilisés en itinérance dans les pays de l’Union européenne. la Xplore Netoip au lieu de cela, il fournit des minutes illimitées à tous les numéros nationaux, 10 SMS à tous et 20 Go de trafic Internet à 9,99 euros par mois.

Suit ensuite le Feu 50 N ce qui vous permet de profiter de 2000 minutes pour tous les numéros nationaux et de 50 Go de trafic Internet à la vitesse maximale disponible, dont 5 Go en itinérance dans les pays de l’UE. Tout pour 12 euros par mois. Les SMS, non présents dans cette offre, sont facturés 10 centimes chacun. Pour en savoir plus d’informations, visitez le site officiel de l’opérateur.