New Animal Crossing: une nouvelle bande-annonce Horizons et des captures d’écran révélées

Nintendo entame la nouvelle année avec un autre regard sur l’un des plus grands titres Switch de 2020, Animal Crossing: New Horizons. Avant la sortie du jeu en mars, la société a partagé une nouvelle bande-annonce qui offre un autre bref aperçu de son gameplay – ainsi que notre premier aperçu d’un personnage préféré des fans.

La vidéo, que vous pouvez regarder ci-dessous, est présentée comme une publicité pour le forfait escapade sur l’île déserte de Nook Inc. Un public de personnages d’Animal Crossing regarde des extraits de certaines des nouvelles tâches que vous pourrez effectuer dans le jeu, telles que la collecte de matériel pour fabriquer des meubles et des voies de pavage avec un nouvel outil de truelle.

Cependant, ce qui est le plus remarquable dans la bande-annonce, c’est qu’elle fournit également notre premier aperçu d’Isabelle. Jusqu’à présent, Isabelle n’a été taquinée que pour New Horizons, mais son apparition dans la vidéo confirme qu’elle reviendra en effet dans le jeu, et sa réaction excitée aux clips de la vie insulaire semble suggérer qu’elle jouera un rôle assez important .

En plus de la bande-annonce, Nintendo a publié une poignée de nouvelles captures d’écran d’Animal Crossing: New Horizons sur le site Web japonais du jeu, ainsi que de nouveaux éléments clés. Ce dernier en particulier est intéressant car il révèle deux nouveaux personnages et offre un autre regard sur Isabelle, qui semble montrer un village autour de l’île – faisant peut-être allusion à son rôle. Harvey, le chien qui dirige le camping RV dans Animal Crossing: New Leaf, peut également être repéré en arrière-plan, confirmant qu’il reviendra également dans New Horizons. Vous pouvez jeter un œil aux nouveaux écrans et images clés ci-dessous.

Animal Crossing: New Horizons sera lancé sur Nintendo Switch le 20 mars 2020. Aucun bonus de précommande pour le jeu n’a encore été annoncé, mais vous pouvez déjà en réserver une copie chez différents détaillants. Vous pouvez en savoir plus dans notre guide de précommande de Animal Crossing: New Horizon, et assurez-vous de consulter notre résumé de tout ce que nous savons sur New Horizons pour rattraper tous les détails qui ont été révélés jusqu’à présent.

