New Girl: Les 15 meilleurs épisodes (selon IMDb)

New Girl a diffusé un total de 146 épisodes sur Fox au cours de sa série de sept saisons. Alors que beaucoup d’entre eux étaient drôles, réconfortants et pleins de tension romantique, certains étaient meilleurs que d’autres. Nous avons décidé de déterminer quel épisode est le plus aimé en nous tournant vers IMDb pour obtenir des réponses.

Le site Web de films et d’émissions de télévision a attribué à chaque épisode de New Girl une note. Ce classement provient des votes des utilisateurs enregistrés sur une échelle de 1 à 10. Ceux-ci sont ensuite utilisés pour établir une moyenne pondérée, et le tour est joué! Une étoile est née.

Maintenant que les critères ont été expliqués, il est temps de revenir au loft et de plonger parmi les favoris des fans. Voici les épisodes de New Girl les mieux classés selon IMDb.

Mis à jour par Amanda Bruce le 6 avril 2020: Bien que New Girl ait pris fin en 2018, les utilisateurs d’IMDb continuent de noter les épisodes de la série pendant qu’ils regardent sur les plateformes de streaming. En conséquence, certaines notes des épisodes ont changé depuis la rédaction originale de cette liste. La liste a été mise à jour pour refléter le classement actuel et inclure davantage d’épisodes les mieux classés de la série.

15 Place de parking S2E17 (8.2)

Les épisodes les plus populaires de la série sont les deux joyaux de cette saison. Quiconque a eu de l’expérience avec un parking limité appréciera celui-ci.

Lorsque les colocataires découvrent qu’une grande place de stationnement devient disponible pour les résidents de leur immeuble, ils le veulent tous. Au départ, Jess et Schmidt ont placé Nick au milieu, voulant lui faire choisir lequel des deux mérite le plus de place. En fin de compte, c’est un test testamentaire alors que Schmidt, Jess et Nick essaient tous de se survivre, assis à l’endroit et espérant que les autres admettront la défaite. C’est le tarif standard d’une sitcom, mais l’épisode utilise des tropes qui se révèlent toujours divertissants.

14 Père Noël S2E11 (8.2)

Chaque sitcom a au moins un épisode de vacances. New Girl en a eu plusieurs au cours de ses sept saisons. Thanksgiving, le Nouvel An et bien plus ont été abordés avec une hilarité appropriée. Dans ce cas, c’était Noël.

Le groupe de colocataires a partagé sa veille de Noël entre quelques fêtes différentes, mais la majeure partie de l’épisode est consacrée au drame relationnel de tout cela. Alors que Jess trouve son ex essayant de la séduire à nouveau, Nick se retrouve intimidé dans sa nouvelle relation potentielle, et Schmidt se retrouve avec Cece (à nouveau) en raison d’un malentendu.

13 secrets S1E19 (8.2)

Les amis proches et les colocataires sont censés tout se dire, non? Cet épisode prouve qu’il vaut peut-être mieux laisser certaines choses non dites.

Lorsque Winston apprend que Cece et Schmidt ont une relation physique décontractée, il ne peut pas garder le secret pour lui. Finalement, les nouvelles arrivent à Jess, et elle n’est pas vraiment ravie pour sa meilleure amie. En conséquence, elle décide qu’il vaut mieux que tous les colocataires dévoilent tous leurs secrets en plein air. Des choses de plus en plus bizarres sont révélées tout au long de l’épisode, procurant de l’hilarité au public et un peu de croissance aux personnages.

12 San Diego S6E21 (8.3)

Mis à part l’horrible décision de Nick de rompre avec Reagan en la laissant dans un train pour San Diego, cet épisode est un solide qui se dirige vers la dernière ligne droite de la série. Vers la fin de la saison six, il a déclenché les événements de la dernière saison.

Alors que Jess passe du temps à comprendre ses sentiments pour Nick, elle se distrait également de ses propres problèmes romantiques en installant son père avec une nouvelle femme. Schmidt décide qu’il doit trouver un moyen d’être pris plus au sérieux dans le monde des affaires et pense que l’utilisation de son prénom est le moyen de le faire. Le problème est que son prénom est en fait Winston, ce qui a conduit à un bon conflit de colocataire à l’ancienne.

11 anniversaire S3E13 (8.4)

Le titre à lui seul incite les fans au fait qu’un personnage célèbre. Dans ce cas, c’est Jess. Ses colocataires sont assez pris dans l’aspect compétitif de tout rendre parfait.

Coach et Winston s’affrontent pour lui créer le gâteau parfait. Nick essaie également de planifier la journée parfaite pour elle. La perfection, comme cela est souvent prouvé dans le monde de la sitcom, peut être surestimée. Dans l’histoire B, Cece et Schmidt passent plus de temps ensemble, cette fois avec Schmidt essayant de l’aider à devenir un meilleur barman pour obtenir son collègue de son dos.

10 Engram Pattersky S7E08 (8.4)

Dans le dernier épisode de toute la série, le gang apprend qu’ils sont expulsés du grenier. En faisant leurs bagages, ils réfléchissent à toutes les grandes choses qui se sont passées là-bas. Ils imaginent également, brièvement, à quoi aurait ressemblé leur avenir dans le loft.

En fin de compte, le gang apprend que l’avis d’expulsion qu’ils ont reçu faisait en fait partie de l’une des farces élaborées de Winston. Cependant, ils décident de déménager et de toute façon, se lançant dans une nouvelle phase de la vie.

Cela a provoqué l’épisode comme une fin nostalgique de la série.

9 Calfeutrage à durcissement rapide S2E19 (8.5)

Jess traite de son intérêt romantique pour Nick dans cet épisode de la saison 2, tandis que Schmidt découvre ses propres sentiments pour Cece via une métaphore élaborée impliquant un poisson-lion.

Après que Jess se soit cogné la mâchoire, elle se fait mettre des analgésiques, ce qui, malheureusement pour elle, conduit ses vrais sentiments pour Nick à se répandre. Cela provoque beaucoup de confusion pour Nick quand il ne sait pas si la vraie Jess ou Jess, droguée, a exprimé son souhait d’être avec lui.

8 vierges S2E23 (8,5)

Chaque membre du loft réfléchit à la première fois qu’ils l’ont “fait” dans cet épisode de la saison 2. Les histoires sont racontées à travers une série de flashbacks, et en dehors de Cece, ils sont tous assez maladroits. L’histoire se termine avec Nick et Jess embrassant finalement leurs sentiments romantiques l’un pour l’autre.

Les fans étaient heureux de voir la romance Nick-Jess enfin se poursuivre de manière majeure.

7 Prince S3E14 (8.6)

Jess et Cece reçoivent une invitation à une fête dans la maison emblématique du Prince dans cet épisode de la saison 3. Les gars veulent aussi venir et se mettre à l’esprit.

Cependant, tous leurs plans deviennent un peu inconfortables après que Nick a lancé un «Je t’aime» à Jess et qu’elle a répondu avec des pistolets.

Prince lui-même fait une apparition dans cet épisode et aide le couple à comprendre leurs problèmes. Bien que l’intrigue ait reçu des critiques mitigées de la part des critiques, les fans ont adoré l’épisode dans son ensemble.

6 Elaine’s Big Day S2E25 (8.7)

Cet épisode fait suite au jour du mariage de Cece et au plan de Schmidt de le saboter. Les choses se compliquent lorsque Jess, qui a récemment commencé à sortir avec Nick, croit à tort qu’il est impliqué dans le chaos lors du mariage de son meilleur ami. Il convient également de mentionner que le plan de Schmidt de faire participer Winston (M. Prank Sinatra lui-même) ne fait qu’empirer les choses.

Aussi, un énorme merci au Taylor Swift pour avoir fait un camée hilarant dans celui-ci.

5 Vérification des antécédents S4E07 (8.7)

Cet épisode de la saison 6 a envoyé Jess dans une panique à part entière lorsqu’elle pense avoir acquis accidentellement de la méthamphétamine en même temps qu’un achat de vente de garage. Elle en parle au gang au pire de tous les temps: juste avant que quelqu’un de l’académie de police ne vérifie les conditions de vie de Winston dans le cadre de sa formation.

Cela provoque toutes sortes de folies, y compris un épisode de transpiration mensongère dramatique de Nick. Les plaisanteries constantes ont valu à cet épisode sa cote élevée.

4 trains d’atterrissage S5E22 (8.9)

Dans le dernier épisode de la saison 5, Schmidt tente de faire venir la mère de Cece à son mariage avec sa fille. Le problème est que cet effort a presque fait que Schmidt manque son propre grand jour.

Bien que Jess réalise à nouveau son sentiment pour Nick dans cet épisode, lui et Reagan entament une relation comme elle. Cela fait monter les enjeux encore plus haut, et cela, combiné à la configuration amusante, cimente cette finale en tant que gardien évalué à 8,9 étoiles.

3 Coupure nette S4E22 (9.0)

La finale de la saison 4 a vu Coach s’éloigner pour vivre avec May. Étant donné que l’idée de quitter le gang est difficile pour Coach, il décide de se débarrasser de tout ce qui lui rappelle le loft. Pendant ce temps, Schmidt jette tout ce qu’il possède qui a un lien avec Cece. Avons-nous mentionné que la tension sexuelle entre Nick et Jess atteint un niveau record?

“Clean Break” a tiré (et continue de maintenir) une note de 9,0 sur IMDb et a laissé les fans enthousiastes pour la prochaine saison.

2 Refroidisseur S2E15 (9.1)

Cet épisode hilarant de la saison 2 voit les gars sortir pour une grande nuit sans Jess, croyant qu’elle est tenue de tuer l’humeur. Cependant, les choses deviennent folles lorsque, lors d’un match de True American à la maison, Nick et Jess sont obligés de s’embrasser. Les deux sont mal à l’aise avec la notion et l’évitent à tout prix … mais seulement pour un petit moment.

Après la fin du jeu, Nick donne un vrai baiser à Jess, et le garçon – est-ce un bon. Cet épisode a laissé les fans en vouloir plus.

1 Cinq étoiles pour Beezus S6E22 (9.2)

La finale de la saison 6 a préparé Jess à admettre ses vrais sentiments à Nick. Pendant ce temps, Winston entre en contact avec son père, Nick rencontre l’éditeur et Schmidt et Cece découvrent ce qu’ils attendent. C’est l’épisode le mieux classé sur IMDb avec une note de 9,2 étoiles. Il a également présenté le plus grand baiser d’ascenseur de l’histoire de la sitcom.

La dernière scène était attendue depuis longtemps et super satisfaisante, et si ça avait été la finale de toute la série, ça aurait été bien. Nous sommes reconnaissants que les scénaristes aient planifié juste au cas où, sacrément, “Five Stars For Beezus” est bon.

Deux hommes et demi: 5 des copines de Charlie que nous aimerions à ce jour (et 5 nous ne le ferions pas)



