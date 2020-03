New Horizons ‘est une escapade insulaire pour un monde en quarantaine – voici ce que disent les critiques – .

Il n’y a jamais eu de réelle chance que Animal Crossing: New Horizons ne soit pas un succès. Le jeu, pour Nintendo Switch, est le dernier opus d’une franchise bien-aimée, il s’agit donc d’un pari aussi sûr que vous pouvez l’espérer.

Cependant, Nintendo n’aurait pas pu prédire que New Horizons capturerait également le zeitgeist aussi précisément qu’il le fait. C’est une simulation de vie immersive construite autour de l’isolement volontaire à un moment où une grande partie du monde est au moins dans sa troisième semaine de quarantaine sociale. C’est un niveau de coordination entre la vie et la fiction évasive qui semblerait artificiel si cela ne se passait pas vraiment.

Dans New Horizons, votre personnage personnalisé choisit d’acheter un forfait vacances auprès du pilier de la série et du tanuki «businessman» (lire: extorsionniste) Tom Nook. Il vous envoie sur votre propre île déserte, où vous pouvez l’explorer à votre guise, et éventuellement la développer d’un camping unique à une communauté florissante de villageois PNJ.

Cependant, comme d’habitude Nook, vous finissez par vous endetter envers lui en échange de votre escapade sur l’île. Le principal moteur de New Horizons est de sortir et de gagner de l’argent pour rembourser cette dette, en collectant des insectes, en recherchant des biens vendables, en construisant du matériel, en entretenant un jardin ou tout ce que vous pourriez trouver que vous aimez.

Comme les précédents jeux Animal Crossing, New Horizons consiste principalement à définir vos propres objectifs. C’est un «jeu de bac à sable», où vous êtes entouré de choses à faire et de semaines de temps de jeu potentiel, mais vous pouvez définir par vous-même ce que vous voulez poursuivre. Bien que vous puissiez vous faire piquer par des guêpes si vous n’y faites pas attention, il n’y a pas de conditions d’échec ni d’activités violentes dans New Horizons. Il est destiné à servir de distraction absorbante et agréable.

De nombreuses critiques de New Horizons sont actuellement en cours de réalisation, car plusieurs fonctionnalités majeures du jeu telles que les serveurs multijoueurs n’étaient pas actives jusqu’à aujourd’hui. La plupart des critiques sont spécifiquement basées sur le fait de parcourir le contenu solo de New Horizons, ce qui lui a valu au moment de la rédaction un score de 91/100 pour l’agrégateur de critiques Metacritic.

Certains des faits saillants critiques comprennent:

Animal Crossing: New Horizons Review – La seule dette dans laquelle vous voudrez rester (USGamer, Caty McCarthy, 4,5 / 5)

«Animal Crossing: New Leaf reste le summum de la série, mais New Horizons apporte avec lui un tas de changements de qualité de vie bienvenues, comme la terraformation de l’île à votre gré. L’ajout d’artisanat n’est pas un fardeau comme je le craignais. En fait, cela devient un objectif amusant à atteindre, diversifiant efficacement les tâches habituelles de vente de bogues et de poissons pour payer vos dettes sans déclin à ce raton laveur coquin. Avec des titres du monde réel plus poignants que jamais, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour partir en vacances dans Animal Crossing: New Horizons. »

Animal Crossing: New Horizons est une évasion indispensable de tout (Polygon, Russ Frushtick, non marqué)

«Animal Crossing: New Horizons est un répit par rapport à l’état actuel du monde. Je constate que mon anxiété générale s’estompe lentement pendant que je traverse ma ville, arrose mes plantes et fabrique des meubles pour le gentleman de poulet impertinent qui habite près de la plage. C’est exactement ce dont j’ai besoin en ce moment. ”

Animal Crossing: New Horizons Review – un vivarium magique et l’un des meilleurs jeux de Nintendo à ce jour (Eurogamer, Martin Robinson, «Eurogamer Essential»)

“Comment pouvez-vous ne pas être aspiré dans un monde à la fois si banal et si magique?”

Animal Crossing: examen de New Horizons en cours (EGM, Mollie Robinson, non marqué)

“Maintenant, je veux être clair: je ne suis pas convaincu que Nintendo aura totalement éliminé le jeu des ennuis inutiles qui ont longtemps tourmenté la série. Par exemple, pourquoi les outils utilisent-ils toujours l’espace d’inventaire? Bien sûr, c’est moins un problème maintenant que nous avons plus de place dans nos poches, mais il n’y a tout simplement aucune raison axée sur les joueurs de conserver cette tradition, surtout maintenant que vous aurez besoin de plus d’espace pour collecter des matériaux d’artisanat. Pourtant, j’apprécie les changements qui sont survenus et j’espère que d’autres attendent. »

Animal Crossing: New Horizons – La revue Kotaku (Kotaku, Ian Walker, non marqué)

«Cette île est une promesse. La vie n’est pas censée être meilleure ou pire ici, elle est juste censée être différente. Il a son rythme et son rythme. »

Animal Crossing: New Horizons Review: une simulation de vie froide qui vous donne le contrôle (The Verge, Andrew Webster, non marqué)

“New Horizons conserve toujours le charme et le style qui ont rendu Animal Crossing si apprécié, mais avec un nouveau sens du but: la satisfaction qui vient de construire quelque chose à partir de rien.”

2020 a été une année relativement lente pour les jeux vidéo jusqu’à ce week-end. Bien que les premiers trimestres des années précédentes aient été au moins quelque peu occupés – de nombreux grands jeux tiers ont tendance à sortir directement après les vacances, probablement pour éviter d’avoir à affronter directement la suite de Call of Duty de cette année – le calendrier de sortie cette année a été calme depuis le RPG anime Dragon Ball Z: Kakarot de Bandai Namco début janvier.

Le 20 mars marque le point où les choses commencent à s’accélérer, cependant, avec la sortie d’Animal Crossing et de Doom Eternal d’id Software, suivi de Half-Life: Alyx de Valve Software la semaine prochaine. Le 3 avril voit le début du remake d’horreur de Capcom Resident Evil 3, suivi par le très attendu Final Fantasy VII et, à un moment non spécifié du mois, Minecraft Dungeons de Microsoft.

Animal Crossing: New Horizons est un système exclusif pour la Nintendo Switch. Il est maintenant disponible pour 59,99 $, dans une édition physique au détail ainsi qu’en téléchargement numérique via le Nintendo eShop. Les joueurs qui achètent le jeu numériquement avant le 30 avril recevront également un bon pour 7 jours gratuits de Nintendo Switch Online, qui est requis pour le multijoueur en ligne du jeu.