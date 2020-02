New York ne fera pas appel de l’approbation par la cour de la fusion de T-Mobile avec Sprint – .

Le PDG de T-Mobile, John Legere, pose avec le PDG de Spring, Marcelo Claure, avant une audience du sous-comité sénatorial en juin dernier. (Photo Twitter)

Le procureur général de New York, Letitia James, a déclaré au cours du week-end qu’elle ne ferait pas appel de la décision d’un juge fédéral d’approuver la fusion de T-Mobile avec Sprint.

Les deux opérateurs sans fil ont été autorisés à fusionner il y a une semaine, lorsque le juge Victor Marrero s’est rangé à leurs côtés dans une poursuite intentée par une douzaine d’États. New York a dirigé la contestation judiciaire multi-États, affirmant que la fusion violerait les lois antitrust et nuirait aux consommateurs.

La Californie a été l’autre acteur clé du procès. Le procureur général de Californie, Xavier Becerra, examine la décision et ses options, selon CNN.

«Après une analyse approfondie, New York a décidé de ne pas aller de l’avant avec un appel dans cette affaire. Au lieu de cela, nous espérons travailler avec toutes les parties pour faire en sorte que les consommateurs obtiennent les meilleurs prix et services possibles, que des réseaux soient établis dans tout notre État et que des emplois bien rémunérés soient créés ici à New York », a déclaré James dans un communiqué. .