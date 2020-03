News & Blog Designer Pack Pro: plugin WordPress pour concevoir votre blog

Changer la conception de votre blog peut être une haine complète, surtout lorsque vous n’avez pas beaucoup de connaissances en programmation. Mais il existe des alternatives qui peuvent vous faciliter la vie, comme le plugin WordPress News & Blog Designer Pack Pro.

Le plugin News & Blog Designer Pack Pro vous permet de créer des conceptions rapidement et de manière très simple via des widgets ou des shortcodes. Ce sont des designs très attrayants et actuels qui seront très attrayants pour vos lecteurs.

Certaines de ces dispositions sont des poteaux en forme de grille, des curseurs, des curseurs avec des poteaux miniatures, un carrousel de poteaux, des listes de poteaux avec différentes dispositions, des poteaux de chronologie, de la maçonnerie, des tickers de poteau, des poteaux en vedette,… en même temps temps, il est compatible avec d’autres plugins de création de page populaires, tels que Elementor, WPBakery ou Gutenberg, et permet d’ajouter des options de partage sur les réseaux sociaux.

Mais il possède également d’autres qualités qui le distinguent des autres, telles que des options de traduction utilisant des fichiers .po, légères et réactives, ainsi qu’un support et une documentation pour que vous n’ayez aucun problème à l’utiliser.

Il offre de nombreuses possibilités, options et avantages, il est donc préférable de regarder plus en détail les conceptions qu’il permet:

Designs proposés par News & Blog Designer Pack Pro

Conception de la grille de poteau: C’est un design idéal pour la page principale de votre blog, avec des options de pagination et de nombreuses options pour le concevoir à votre guise.

Conception avec curseurs et vignettes: Il est également largement utilisé pour la page principale, avec 8 modèles différents pour les curseurs et plus de 15 options pour rendre votre conception unique et personnelle.

Conception de carrousel et de curseur partiel: Cette conception est largement utilisée par les blogs / sites d’actualités. Il a 10 modèles disponibles et avec de nombreux paramètres pour concevoir le carrousel à votre goût.

Conception de la liste des articles: Utilisé par les blogs à la recherche d’un design de liste de publication minimaliste et rapide. Il propose 10 dispositions et 5 types de pagination, le tout avec 15 paramètres configurables.

Conception de la chronologie: Depuis un certain temps, de plus en plus de blogs utilisent ce type de design. Ils montrent une chronologie où les messages apparaissent de chaque côté. Il a 10 conceptions, maçonnerie avec 5 types de pagination et 15 options configurables.

Conception de poteaux de maçonnerie: C’est toujours un design largement utilisé, en particulier par ceux qui recherchent un look professionnel et élégant. Il dispose également de 5 types de pagination et de nombreux paramètres pour le concevoir selon vos besoins.

Conception des curseurs GridBox et gridBox: Personnellement, l’un des designs les plus attrayants offerts par le plug-in, très utile pour les sites Web d’actualités ou les blogs, les photographes ou les pages avec des images attrayantes à afficher. Il est livré avec 10 dispositions différentes, 5 types de pagination et 15 options configurables.