News VOD 06/20: ‘Mythic Quest’, la grande comédie geek d’Apple TV +

Actualités VOD vous apporte les meilleures premières de la semaine sur Netflix, HBO, Amazon Prime Video … Et plus d’endroits quand il s’agit, nous disons généralement; et voici Mythic Quest à titre d’exemple … parce qu’il n’y a pas eu une semaine avec des sorties puissantes, c’est vrai, mais aussi parce que nous sommes confrontés à la chose la plus remarquable qui ait été publiée à ce jour …

Apple TV +

Apple TV +, oui. Le service VOD de la firme de pommes a très peu de contenu original et, en fait, il n’en reste plus en diffusion, donc la première de Mythic Quest est plus que bienvenue. De plus, c’est lui qui reçoit de loin les critiques.

Mythic Quest

Comme nous l’avons noté dans le titre, Mythic Quest C’est la grande comédie geek d’Apple TV +, bien que la vérité soit que c’est sa seule comédie à ce jour. Cependant, contrairement au reste de sa série – plus d’un avec des noms très puissants derrière lui – Mythic Quest arrive en balayant ceux qui ont eu l’occasion de le voir. Qu’est-ce que Mythic Quest a pour éblouir le personnel? Et surtout, pourquoi geek? Le titre de l’œuvre donne un indice, mais pour vous donner une idée de ce que vous allez trouver, c’est la sitcom typique dans le style de The Office, autour d’un studio de développement de jeux vidéo et des difficultés rencontrées Réalisez un grand succès. Et ils sont bien conseillés: la partie comique est mise par Rob McElhenney (Hung à Philadelphie), qui écrit, réalise et joue dans la série; et la partie commerciale le met pas moins que Ubisoft, l’un des producteurs. En bref, Mythic Quest est une bonne comédie que les fans de jeux vidéo apprécieront particulièrement.

Netflix

Une semaine de plus, Netflix tombe sous le matelas du contenu exclusif qu’il lance, mais une semaine de plus, la plupart ont envie de farce. Néanmoins, nous mettons en évidence deux ou trois choses.

Locke & Key

Locke & Key Il s’agit d’une nouvelle série originale de Netflix, mais si le nom vous semble, c’est parce qu’il est basé sur une bande dessinée écrite par le fils de Stephen King qui avait déjà une adaptation télévisée au début de la décennie. Fantasme de jeunesse avec des touches de terreur dans lequel trois frères déménagent dans le manoir familial après le meurtre de ceci … Et ce n’est pas un manoir normal, bien sûr.

Fille de cheval

Ton plus adulte, Fille de cheval met Alison Brie (GLOW) dans un contexte plus simple, mais plus tordu, et que cet amoureux dépendant des chevaux de vie médiocres et solitaires devra faire face à son propre esprit.

Contenu plus exclusif:

37 secondes. “Dépassé par les obligations sociales et familiales, un jeune dessinateur de mangas se lance dans un voyage particulier de libération sexuelle et personnelle.”

Kaylie Club (S3) “Après un problème avec la loi, la jeune star Kaylie Konrad doit s’occuper du club nature d’une école lorsqu’un juge l’ordonne.”

Le pharmacien (T1). «Après la mort tragique de son fils, un pharmacien fait l’impossible pour dénoncer la corruption excessive provoquée par la crise de la dépendance aux opioïdes.»

JE SUIS UN TUEUR (T2) “Dans cette série documentaire, plusieurs meurtriers condamnés à mort rapportent à la première personne les crimes effrayants qu’ils ont commis.”

Cage à insectes (T1). «Trente ans après l’apparition d’une maladie qui transforme les infectés en insectes carnivores, un exterminateur et une jeune fille cherchent sa mère.»

Terre la nuit: une pousse sombre. «Alors ils ont grimpé, plongé et figé les caméras qui ont filmé les images de nuit impressionnantes de ce documentaire.»

Le mariage de grand-mère. «Grand-mère épouse Julio, un jeune jardinier. Avant le grand jour, les deux familles passent un week-end plein de mensonges, de drames et d’affrontements culturels. »

Mon holo amour (T1). “Lorsqu’une femme seule se connecte à un hologramme d’apparence humaine identique à son créateur tatillon, elle découvre un amour qu’elle ne s’attendait pas à trouver.”

Niquelao! La France (T1). «Dans ce concours hilarant, des pâtissiers amateurs mais experts en catastrophe s’efforcent de recréer les plus beaux chefs-d’œuvre et de gagner le prix de 5 000 €.»

Tom Papa: vous allez bien. “Dans cette gravure spéciale dans l’État du New Jersey, l’humoriste Tom Papa aborde les problèmes d’image, d’animaux de compagnie, de réseaux sociaux, de Staten Island, de” l’ancien temps “et plus encore.”

Quel amour! avec Karan Johar. «Avec l’aide d’invités célèbres et d’une équipe de rêve, le cinéaste Karan Johar conseille à six célibataires de surmonter leurs problèmes personnels et de trouver l’amour.»

De nouveaux chapitres:

Entrez dans le catalogue:

#cats_the_mewvie

Attaque sur les Titans (T2)

Petit garçon

Mieux appeler Saul (T4)

Capitaine Phillips

Quand le cœur parle (S6)

Des dragons à la rescousse (T2)

Le livre d’Eli

Gangsta (T1)

Fantôme (au-delà de l’amour)

Godzilla

Le dîner des idiots

Le complot de panique

La fête

Les deux faces de la vérité

Love jacked

Mari par surprise

Mariée par contrat

Family Guy (T17)

Sourd

Je suis un espion

Plus fort

Sérgio: Le documentaire

Qui a tué Malcolm X?

HBO

HBO a repris le rythme avec les êtres qu’elle continue de diffuser et continue, ajoutant deux nouveaux titres à sa propre grille.

Katy Keene

De ce que HBO apporte cette semaine, nous mettons en évidence le premier titre, Katy Keene, une série dérivée de Riverdale dans laquelle la distribution chorale est laissée pour se concentrer sur l’histoire de son protagoniste, et dans laquelle le drame est parfois mélangé avec des touches de comédie. Pour le reste, le roulis chic converge et même l’augmente.

Contenu plus exclusif:

Maintenance élevée (S4) «Chez High Maintenance, nous accompagnons un chameau de New York dont la liste de clients se caractérise par des névroses aussi diverses que la ville elle-même.»

McMillion $ (T1). «Entre 1989 et 2001, le cerveau du crime« Oncle Jerry »a remporté des millions de dollars en prix dans le jeu promotionnel populaire du McDonald’s Monopoly.»

De nouveaux chapitres:

Tous américains (T2)

Avenue 5 (T1)

Batwoman (S1)

Freinez votre enthousiasme (T10)

DC’s Legends of Tomorrow (T5)

Le visiteur (T1)

Hanté (T2)

Legs (T2)

Manifeste (T2)

Stumptown (T1)

Supergirl (S5)

Raconte-moi une histoire (T2)

Le nouveau pape (T2)

Wataha (T3)

Entrez dans le catalogue:

Plus près

À la recherche du bonheur

Attelage: spécialiste de la ligue

La mariée cadavre

La vie

Sur la plage de Chesil

Activité paranormale: la dimension fantôme

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ferme sa semaine la plus restreinte depuis plusieurs mois et à la poignée de films et de séries qu’il ajoute au catalogue, une première “exclusive” unique est ajoutée.

Grands-parents

Comme la plateforme l’a fait avec d’autres comédies espagnoles, c’est une agence exclusive Grands-parents, une comédie – la redondance en vaut la peine – avec un peu plus de temps à son actif – elle est sortie l’année dernière dans les salles de cinéma – dont il ne faut pas s’attendre à grand-chose. Malheureusement, c’est ce que le cinéma espagnol a … et les comédies sont ce que le public national aime le plus.

De nouveaux chapitres:

Entrez dans le catalogue:

1911

Attrition

Black-ish (T5)

État de Blue Mountain (T1-T3)

Bob et ses amis (T1-T4)

Cuit: la survie dépend du code postal

Danseur

Deadbeat (T1-T3)

L’inadéquation

Le lutteur

Le meilleur été de ma vie

Le gratte-ciel

Le dernier patriote

Glumpers (T1)

L’enfer dans la neige

La menace du soleil

Les fleurs de guerre

Le week-end

Mortel (police tuant)

Les rois de l’argent

Metello

Au-delà du devoir

Serpent de feu

Dix jours dans la vallée (T1)

The Blackout (caché dans la mémoire)

Tully

Un loup-garou américain à Paris

Unis pour le destin

Des voix dans la nuit