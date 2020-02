News VOD 07/20: ‘Le peuple’ est consolidé dans Amazon Prime Video

Actualités VOD vous propose les meilleures sorties de la semaine sur Netflix, HBO, Amazon Prime Video … Et la ville est la moins déprimante d’une semaine où presque tout tourne autour de la Saint Valentin, ce qui n’est pas grand chose à dire. Avec une nuance importante.

Amazon Prime Video

Pauvre semaine en général, mais frappante en particulier, car Amazon Prime Video a montré quelque chose de curieux avec El pueblo, son exclusivité espagnole la plus populaire à ce jour.

Le village

La deuxième saison de Le village Amazon Prime Video et comme nous le disions à l’époque, ce n’est rien d’autre qu’une autre comédie espagnole dans le style de Zafio qui arrive, et c’est en fait une œuvre du même producteur. Ce qui est frappant dans l’affaire, c’est que la série a d’abord été très bien accueillie par les utilisateurs de la plate-forme numérique, mais elle a également été un succès lorsqu’elle a été diffusée plusieurs mois plus tard sur Telecinco, ce qui montre que les deux modèles peuvent vivre ensemble et même se bénéficier mutuellement. Sinon, si vous aimez les comédies typiques de Mediaset, vous aimerez El pueblo. Ou non.

La terreur: l’infamie

Amazon Prime Video ouvre également cette semaine la deuxième saison de La terreur, une série qui n’est ni la vôtre, ni exclusive, mais qui ne peut être trouvée que dans son intégralité et en vaut la peine, même s’il convient de noter que cette anthologie d’horreur AMC ne continue pas avec l’histoire avec laquelle elle a commencé à l’origine (comment pourrais-je le faire? ?) Un autre contexte, mais le même savoir-faire, c’est ce que vous trouverez chez Infamy.

De nouveaux chapitres:

Entrez dans le catalogue:

Alerte Cobra (T20-T24)

Les larmes magiques des bébés qui pleurent (T1-T2)

Comme un fou

Confessions d’un banquier

Consul honoraire

Au fond du cœur

Le jeu de vérité

Fin du cours

Les poissons

Faisons-nous un porno?

L’enfer dans la neige

Inspector Tschiller (Nick’s Law) (Minisérie)

The Golden Carriage

L’île de brouillard

La sagesse des crocodiles

Mamma Mia: Encore et encore

Margot et le mariage

Martha & Niki

Molang (T1)

Opération Peanut 2: Save the Park Mission

Regionrat

Secrets et mensonges (T1-T2)

Serpent de feu (la fille du soleil)

Chelem

Superzoo (T1)

Totalement espions! (T1-T2)

Trancers 5: Sudden Deth

Un vampire lâche à Brooklyn

Vendredi 13. Partie 7: Du sang neuf

Ils vivent!

Quand les Arabes dansaient

Rose sauvage

HBO

Dans HBO, vous trouverez l’habituel, les nouveaux chapitres de sa série en diffusion, plus quelques films qui entrent dans le catalogue, plus une première pas très populaire, mais très attendue.

Le grand ami: un mauvais nom

Le grand ami: un mauvais nom Il s’agit de la deuxième saison de cette série italienne, production originale de HBO, que la chaîne a créée l’année dernière. Il est basé sur la trilogie de l’écrivaine napolitaine Elena Ferrante et raconte l’histoire de deux amis pendant trois décennies, après la disparition de l’un d’eux. Cela ressemble à un rock insupportable, mais les romans et cette adaptation sont très bien considérés par les critiques.

Contenu plus exclusif:

Ali & Cavett: Le conte des bandes. «Développeur documentaire qui explore la vie de la légende de la boxe Muhammad Ali à travers ses apparitions dans le programme emblématique et à succès de Dick Cavett.»

De nouveaux chapitres:

Tous américains (T2)

Avenue 5 (T1)

Batwoman (S1)

Freinez votre enthousiasme (T10)

DC’s Legends of Tomorrow (T5)

Le visiteur (T1)

Hanté (T2)

Maintenance élevée (T4)

Katy Keene (S1)

Legs (T2)

Manifeste (T2)

McMillion $ (T1)

Stumptown (T1)

Supergirl (S5)

Raconte-moi une histoire (T2)

Le nouveau pape (T2)

Wataha (T3)

Entrez dans le catalogue:

Mauvaises filles

Comment perdre un garçon en 10 jours

Fou, stupide, amour

Quand je te trouve

Tout comme le paradis

Les intouchables d’Eliot Ness

J’aimerais que ce soit vrai

Reines

Nous devons parler

Tu as un email

Le chanceux

Netflix

Netflxi est comme toujours le contenu le plus original et le plus exclusif publié, mais c’est aussi, comme d’habitude, le plus médiocre rassemble, alors …

À tous les garçons: P.D. Je te aime encore

À tous les garçons: P.D. Je te aime encore est la suite de Tous les garçons dont je suis tombé amoureux, le premier film gratuit que Netflix a proposé jusqu’à présent, pour une durée limitée, oui. Comédie romantique pour adolescents.

Narcos: Mexique

Voici une autre suite, la deuxième saison de Narcos: Mexique qui continue l’histoire tendue comme la gomme à mâcher de l’évolution des cartels de la drogue en Amérique latine, pour reconstruire le succès de sa première et mémorable partie dirigée par Pablo Escobar, mais avec une odeur un peu fade à ce stade.

Qui a tué Malcolm X?

Nous mettons en évidence la dernière Qui a tué Malcolm X?, une nouvelle série documentaire dramatisée autour de ce personnage historique défendant les droits civiques, avec l’intrigue mise en quête de vérité par un militant contemporain.

Contenu plus exclusif:

Route vers Rome. «Le réalisateur Alfonso Cuarón revient sur les souvenirs d’enfance, les détails de l’époque et les décisions créatives qui ont façonné son film oscarisé« Rome ».»

Dragon Quest votre histoire. «Luca suit les traces de son père pour sauver sa mère du méchant évêque Ladja. Son seul espoir est de trouver le héros céleste qui brandit l’épée de Zénithie. »

Le jeu le plus froid. «Un mathématicien, contraint de jouer aux échecs entre les États-Unis et l’URSS, est impliqué dans un complot d’espionnage lors de la crise des missiles cubains en 1962.»

Isi & Ossi. “La fille d’un milliardaire prétend avoir une relation avec un boxeur aux prises avec des problèmes économiques pour forcer ses parents à lui permettre de poursuivre ses rêves culinaires.”

Les filles du câble (S5) «Dans le Madrid des années 20, quatre filles vivent des romances, des amitiés et des changements sociaux sur leur lieu de travail: la nouvelle compagnie de téléphone.»

L’option-o-branch flip-flop de Captain Underpants. «Dans cette spéciale interactive, Jorge et Berto ont besoin de votre capacité à prendre des décisions et à éviter que Carrasquilla ne détruise la cabane dans les arbres qui est si cool.»

L’amour est aveugle (T1). «Nick et Vanessa Lachey présentent cette expérience sociale où les femmes et les hommes célibataires cherchent l’amour et s’engagent … avant de se rencontrer en personne!»

L’amour à vendre 2. “Fatigué de sa mère essayant de le faire correspondre, Ican embauche la fille idéale via une application de recherche de partenaire.”

Taj Mahal 1989 (T1). «1989. À l’Université de Lucknow et ses environs, des couples d’âges différents vivent des histoires d’amour sous forme de mariages, de romances naissantes et d’amitiés. »

Van Helsing (S4) «Après avoir passé trois ans dans le coma, Vanessa se réveille dans un monde ravagé par les vampires. Elle et un groupe diversifié d’amis survivants se battent pour rester en vie. »

De nouveaux chapitres:

Entrez dans le catalogue:

American Pie 6: Beta Fraternity

American Pie: A Ball Party

American pie présente le livre de l’amour

Mieux appeler Saul (T4)

Dinotrux: suralimenté (T1-T2)

La fin du paradis (S1)

Jarhead, l’enfer vous attend

Le salon de la vanité

Les chroniques de Riddick

Robocar Poli (T1-T4)

Séparé

Société sans sommeil: insomnie

Terminagolf

Un grand coach

Van Helsing

Apple TV +

Après avoir surpris sa propre et des inconnus la semaine dernière avec le lancement de Mythic Quest, Apple TV + manque à nouveau de balles, mais profite de la Saint-Valentin pour sortir…

Visibilité: LGTBI à la télévision

Visibilité: LGTBI à la télévision Il s’agit d’une série documentaire de cinq chapitres (une par semaine) sur le mouvement LGBTI à la télévision américaine. Dire alors que la marque élite … Bref.