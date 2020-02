News VOD 09/20: ‘Altered Carbon’, le recyclage qui ne fonctionne pas revient à Netflix

Actualités VOD vous apporte les meilleures sorties de la semaine sur Netflix, HBO, Amazon Prime Video … Et l’image est profondément triste quand il s’agit de sorties originales. Par conséquent, nous mettons en évidence Altered Carbon, qui a au moins des effets et une certaine action.

Netflix

Comme d’habitude, Netflix est livré avec beaucoup de contenu original et exclusif … mais comme d’habitude, la plupart sinon la totalité sont au moins médiocres. Et rien à voir avec le sexe. Il faut donc répéter qu’Altered Carbon est le plus frappant a priori.

Carbone altéré

Reviens Carbone altéré, La série de science-fiction la plus ambitieuse de Netflix à ce jour et l’un des plus gros clics que les fans de genre ont pris quand ils l’ont lancé, car elle avait tout pour aller bien: gros budget, grande production, un thème – tant pour le roman sur lequel il est basé selon le monde dans lequel l’histoire se déroule – vraiment attrayant … Mais, hélas, le résultat a été corporel. Est-ce qu’Altered Carbon reviendra dans cette deuxième saison? Tout le poids tombe sur son nouveau protagoniste, Anthony Mackie (Hawk in Avengers), mais le critique ne s’améliore pas beaucoup.

Cette merde me dépasse

L’usine de churros que Netflix est devenue continue de publier du contenu pour les adolescents des plus «originaux et intéressants» Cette merde me dépasse, une série dans laquelle son protagoniste doit faire face “aux complexités de son âge, de sa famille, de sa sexualité naissante et des super pouvoirs mystérieux qui commencent à s’éveiller au plus profond de son être”. Je ne l’ai jamais vu.

Violet et Finch

Plus d’alcool semble Violet et Finch, peu importe l’originalité de l’histoire qu’il propose: deux jeunes en difficulté se connaissent et tissent un lien indissoluble alors qu’ils luttent pour laisser derrière eux les cicatrices de leur passé … Le jamais vu, la suite.

Contenu plus exclusif:

Amit Tandon: Family Tandoncies. “Le père de famille Amit Tandon partage sa sagesse à travers des observations et des événements sur les mariages sans passion ou les injustices d’être un père aujourd’hui.”

Crash atterrissant sur vous (T1). “Après une mésaventure avec le parapente, une riche héritière sud-coréenne atterrit en Corée du Nord et dans la vie d’un officier de l’armée, qui l’aidera à se cacher.”

Rampant (T1). “Trois amis qui viennent de faire un road trip acceptent un quatrième passager qui les oblige à changer radicalement leurs plans.”

Abonnés (T1). “Quand une actrice en herbe saute à la célébrité pour avoir frappé la bombe sur Instagram, la vie de plusieurs femmes à Tokyo se croisent tout en poursuivant leurs rêves.”

Formule 1: l’émotion d’un Grand Prix (T2). «Les pilotes, les représentants et les propriétaires d’équipes vivent avec le pied attaché à l’accélérateur, sur et en dehors de la piste, pendant la saison de course difficile.»

Les jugements de Gabriel Fernández (T1). “Le meurtre d’un enfant et les procès publics de leurs tuteurs et travailleurs sociaux rendent la protection des mineurs sans défense par le système remise en question.”

Pete Davidson: vivant de New York. «Pete Davidson, comédien et star de« Saturday Night Live », propose un cliché spécial intime et sincère à New York.»

Pokémon: Mewtwo contre-attaque – Evolution. “Après avoir accepté l’invitation d’un mystérieux entraîneur, Ash, Misty et Brock rencontrent Mewtwo, un Pokémon créé artificiellement prêt à se battre.”

Queen Sono (T1). “La reine Sono, une espionne sud-africaine, est impliquée dans un dangereux réseau commercial et politique tout en essayant de découvrir la vérité sur la mort de sa mère.”

Toujours sorcière (T2). «Une jeune sorcière du XVIIe siècle voyage vers l’avenir pour sauver l’homme qu’elle aime, mais elle doit d’abord s’adapter à l’actuelle Carthagène des Indes et vaincre un sombre rival.»

Entrez dans le catalogue:

Gbomo Gbomo Express

La tranchée infinie

Paradise Hills

Six fenêtres dans le désert (T1)

L’arbitrage

Quand l’amour arrive

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video reste en attente cette semaine et ne publie rien de lui-même, à l’exception du nouveau chapitre de Star Trek: Picard et, comme d’habitude, de nombreux films et quelques séries directes pour remplir le catalogue.

De nouveaux chapitres:

Entrez dans le catalogue:

Air Bud 2: signature de la ligue

Quelque chose se passe à Hollywood

Justice américaine

L’amour sans contrôle

Anamorphe

Sanglante auto-stop

Guêpes tueuses

Bataille à Seattle

Blackfish

Blood & Flesh – La vraie vie et la mort d’Al Adamson

Soldats de Buffalo

CODumentaire

Casanova (T1)

Point de contrôle

Don Camilo

Échange East LA

Éducation sibérienne

L’Inca

Camarade Don Camilo

Le conformiste

Jour des morts II: Contagion

L’homme d’à côté

Le long chemin du retour

Le secret du manoir

Le silence de la mort

Le dernier vote

Inondation

Enfer

Henry VIII (Minisérie)

Hottes

Dans Tranzit

Kilian Jornet: Chemin vers l’Everest

Kill Kane

La bataille de Sébastopol

La jungle

La lumière sur la colline

La mauvaise nuit

Loqueesha

The Buddenbrooks

Lucioles dans le jardin

Matin

Mlle Dali

Moderne / Amour en 7 courts métrages

Au-delà du devoir

Noël noir

Rapatriement

Résistance

Juste pour l’amour (T1-T2)

Super nerds

Tasmanie

Templar II: Battle for Blood

The Blackout (caché dans la mémoire)

L’incroyable voyage de Mary Bryant (T1)

Le parfait 46

La Vierge Reine (S1)

Tous les jours

Une touche de séduction

Justice illégale

Van gogh

HBO

Idem pour HBO qui, à l’exception d’un nouveau monologue humoristique, se résume à lancer les nouveaux chapitres de sa série à l’antenne.

Contenu plus exclusif:

Whitmer Thomas: doré. «Le comédien Whitmer Thomas fait ses débuts sur HBO avec sa nouvelle spéciale qui montre un monologue très personnel et des chansons originales. Enregistré en direct à l’emblématique Flora-Bama. »

De nouveaux chapitres:

Tous américains (T2)

Avenue 5 (T1)

Batwoman (S1)

Freinez votre enthousiasme (T10)

DC’s Legends of Tomorrow (T5)

Le visiteur (T1)

Hanté (T2)

Maintenance élevée (T4)

Katy Keene (S1)

Le grand ami (T2)

Legs (T2)

Manifeste (T2)

McMillion $ (T1)

Contre-attaque (T7)

Stumptown (T1)

Supergirl (S5)

Entrez dans le catalogue: