News VOD 10/20: Les nouvelles ‘Amazing Stories’ de Spielberg arrivent sur Apple TV +

Actualités VOD vous propose les meilleures sorties de la semaine sur Netflix, HBO, Amazon Prime Video … Et, simplement à cause des souvenirs et de la nostalgie qu’elle suscite, Amazing Stories est le lancement que nous mettons en avant, même s’il n’est pas le seul intéressant d’une semaine qui est animé en comparaison avec le dernier.

Apple TV +

Apple TV + reprend la tête de la section et a du mérite, car ils prennent très peu de choses et ne sont pas comme tirer des roquettes. Mais si avec Mythic Quest nous étions clairs, avec Amazing Stories c’est plus une question de (bonne) foi.

Histoires étonnantes

Si vous vous peignez déjà les cheveux gris ou qu’il vous en reste peu, vous vous souviendrez Histoires étonnantes, la fantastique anthologie qui nous a fait passer au milieu des années 80 plus qu’un bon moment devant la télé. Créé et réalisé parmi de nombreux autres auteurs par Steven Spielberg, le magicien de la caméra ressuscite et met à jour la série pour Apple TV +, mais uniquement sous la forme d’un producteur. Que pouvez-vous attendre de cette nouvelle adaptation de Amazing Stories? C’est à dire bientôt, car le premier épisode vient à peine d’être publié, mais comme je l’ai dit en introduction, simplement à cause des souvenirs et de la nostalgie qu’il suscite, nous donnerons le bénéfice du doute. De plus, chaque chapitre est un monde, avec sa propre histoire, sa propre distribution et sa responsabilité.

HBO

HBO se réveille également cette semaine avec le lancement de plusieurs séries à succès et il y a des genres particulièrement intéressants, en plus, qui n’ont rien à voir les uns avec les autres. Nous en soulignons quelques-uns … bien qu’aucun ne soit original, mais exclusif, ce qui n’est pas le même. En tout cas…

Devs

Devs Il s’agit d’une série de science-fiction du créateur d’Ex Machina et la vérité est qu’il est difficile de savoir de quoi il s’agit, car si l’approche est suspensive, le plus intéressant a priori est le cadre qu’elle propose, dans lequel un ingénieur en informatique «enquête une division de développement serré au travail, une société de technologie innovante de la Silicon Valley, car elle pense qu’ils sont responsables du meurtre de son petit ami. La critique le reçoit bien.

Heureuse patience (Éleveurs)

Diamétralement opposée est la proposition de Heureuse patience (Éleveurs), une comédie britannique avec Martin Freeman et Daisy Haggard, qui sont couverts par de nombreux autres visages familiers et vétérans, met en évidence l’incroyable aventure qu’est la paternité … Parce que tout père mourrait pour ses enfants, mais souvent il voudrait qu’ils disparaissent … même si pour un moment.

Contenu plus exclusif:

De meilleures choses (S4) «Une comédie à caméra unique dans laquelle Pamela Adlon joue« Sam », une actrice sans filtre qui essaie de gagner sa vie, de guider la vie de ses filles, de s’amuser avec un ou deux amis et aussi de lui faire une place la vie intime de temps en temps. »

Baron Noir (S3) «Le Baron Noir raconte les batailles politiques et judiciaires de Philippe Rickwaert, maire du nord de la France et député français. «

Dave (T1). “Série basée sur la vie du rappeur et comédien Dave Burd, mieux connu sous son nom de scène Lil Dicky.”

Roll (T2). “Ce qui commence comme un rendez-vous entre deux adultes qui s’aiment mène à une nuit qui changera leur vie pour toujours.”

De nouveaux chapitres:

Tous américains (T2)

Avenue 5 (T1)

Axios (T3)

Batwoman (S1)

Freinez votre enthousiasme (T10)

DC’s Legends of Tomorrow (T5)

Le visiteur (T1)

Hanté (T2)

Maintenance élevée (T4)

Katy Keene (S1)

Le grand ami (T2)

Legs (T2)

Manifeste (T2)

McMillion $ (T1)

Contre-attaque (T7)

Stumptown (T1)

Supergirl (S5)

Entrez dans le catalogue:

Après la terre

Commotion cérébrale

Émeute de la mère

Elysium

Le dictateur

L’incroyable Hulk

L’orphelinat

Erin Brockovich

Iron man

La fille dorée

La vérité fait mal

Le 33

Charlie’s Angels: à la limite

Musaraignes

Paires et non

Suivez-moi le rouleau

S.W.A.T.: Les hommes de Harrelson

Transformers: Age of Extinction

Netflix

Netflix cette semaine est le monde à l’envers: il fait ressortir plus de contenu étranger que le sien, bien qu’il reste le numéro un en cela, ce qui ne veut rien dire de bien en particulier … Cependant, il compense avec ce qui reste du catalogue Studio Ghibli et certains des meilleurs films du maître Miyazaki.

Spenser: confidentiel

La chose la plus frappante de la semaine sur Netflix est la première de Spenser: confidentiel, un nouveau film de ceux-ci qui pourrait sortir en salles, même si je crains que dans ce cas cela ne se produise sans peine ni gloire. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une action mettant en vedette Mark Wahlberg et Alan Arkin à propos d’une expoliation et d’un exconvict enveloppé dans un dangereux complot de corruption.

Castlevania

Pour mettre autre chose sur Netflix, la troisième saison de Castlevania l’adaptation du jeu vidéo classique au format anime avec lequel je dois me mettre en profil, car si l’opinion majoritaire est qu’un bon travail a été fait, je le trouve médiocre. Mais pour le goût des couleurs, ce qui est souvent dit.

Contenu plus exclusif:

Coupable. «Lorsqu’une fille accuse le garçon le plus populaire de l’université du viol, sa petite amie écoute les différentes versions de l’histoire pour découvrir la vérité.»

Hakan le protecteur (S3) «Après avoir découvert leurs liens avec un ordre ancestral secret, un jeune habitant d’Istanbul moderne a pour mission de sauver la ville d’un ennemi immortel.»

Jonas. “Le passé hante Jonas, qui se souvient de son idylle d’adolescent avec Nathan, un jeune homme aussi impulsif et tordu qu’irrésistible.”

Paradise Police (T2). “Un jeune homme diligent, le fils du chef de la police d’une petite ville, rejoint l’équipe et participe à une enquête houleuse sur une affaire de trafic de drogue.”

Taylor Tomlinson: crise du quart de vie. «Avec 25 ans, l’humoriste Taylor Tomlinson est à la hauteur de tout. Trop vieux pour faire la fête, mais pas autant que pour poser la tête. Quelles options avez-vous? »

Ugly Delicious (T2). «Beaucoup de saveur et peu de bêtises. Le chef à succès David Chang se lance dans un voyage interculturel exquis accompagné d’amis à la recherche de la collation la plus appétissante du monde. »

Entrez dans le catalogue:

10 000

A la limite du risque

Ces virées au collège

Arrietty et le monde des minuscules

Babylone

Bakugan: Battle Planet (T1)

Coup

Garantie

Cowboys et extraterrestres

Devil May Cry

Diamant de sang

Effets secondaires

Carnet de Sara

L’histoire de la princesse Kaguya

Le voyage de Chihiro

Fairy Tail (T2)

Haru dans le royaume des chats

JoJo’s Bizarre Adventure (T2)

Kevin Hart: I’m Grown Little Man

L’histoire interminable

Princesse Mononoke

Lil Peep: tout le monde

Lock & Stock

Miles Davis: Naissance du cool

Mes voisins le Yamada

Nausicaä de la vallée du vent

Ne respire pas

Passagers

Bleu parfait

Réseau de mensonges

Sauvez le soldat Ryan

Terra Formars

Tootsies & The Fake

Toy Boy (S1)

Un esprit merveilleux

Watchmen

Camp de zombies

Amazon Prime Video

Enfin, Amazon Prime Video arrive avec deux premières exclusives sous le bras: une espagnole et une italienne, donc nous restons avec celle-ci (mais parce qu’elles sentent toutes les deux un peu périmées, vraiment). Pour le reste, de nombreux films et plusieurs séries complètes, pour ceux qui veulent tenir le marathon du million.

Charon

Charon Il s’agit de la nouvelle série espagnole d’Amazon Prime Video et révèle donc la bande-annonce et ce que les premières critiques signalent … Rien ne devrait être très prometteur. Par coïncidence, l’histoire ressemble étroitement à Spenser: Confidential … avec des nuances et de l’espagnol. Et je ne m’étends pas plus car en frappant la pièce, vous allez épargner.

Contenu plus exclusif:

ZeroZeroZero (T1). “La série raconte le voyage d’une cargaison de cocaïne à partir du moment où un puissant cartel de criminels italiens décide de l’acheter jusqu’à ce que la drogue soit livrée et payée, après son emballage au Mexique et son transport à travers l’océan Atlantique.”

De nouveaux chapitres:

Entrez dans le catalogue:

Adaptation (Le voleur d’orchidées)

Vers la rivière en dessous

Bataille à Seattle

Motel Bates (T1-T5)

Chalumeau

Incendie de Chicago (T1-T5)

Colombo (T1-T7)

Comète: Lui, son chien et son monde

Dollman vs. Jouets démoniaques

Le paradis en enfer

Le révérend

Le roi

Le secret de Vera Drake

Escrocs de Wall Street

Éternelle

Farinelli (Il castrato)

Hommes libres

Gaza Surf Club

Giallo

Je suis humain

Jamestown (T1-T2)

King Kong

La musique n’a jamais cessé de jouer

Willy Fog dans le monde (T1)

Ordre public: Unité des victimes spéciales (T1-T20)

Loup de guerre

Mort sur l’île

Ne regarde pas en arrière

Soirée vins et verres

Peaky Blinders (S4)

Queens Poker (T5)

Coups de soleil

Psych (T1-T8)

Relations croisées

Résilience par Rafinha Alcantara

Salle 17-17

Enlèvement infernal

Shadrach

Sicko

Tentations interdites

Le bon combat (T2)

Les Hollywouldn’ts

L’espion impossible

Une vie tranquille

Urga, territoire amoureux

Waru