News VOD 11/20: ‘Kingdom’, la série de zombies Netflix qui vous surprendra

Actualités VOD vous apporte les meilleures sorties de la semaine sur Netflix, HBO, Amazon Prime Video … Et, assiégé comme nous sommes par le foutu coronavirus, le plan n’est pas de faire croire au cenutrio meilleur ou plus intelligent que les autres, mais de rester à la maison et tuer le temps que vous le pouvez. À cette liste de suggestions, vous pouvez ajouter les nouvelles qui sont arrivées cette semaine sur la scène nationale de la VOD, parmi lesquelles nous mettons en évidence Kingdom, qui va également très bien préparer le terrain pour cette situation douteuse dans laquelle nous nous trouvons … sans exagérer.

Netflix

Netflix récupère le titre de la section et cette fois c’est sur ses propres mérites, même si Kingdom n’est pas une nouveauté enneigée, mais la deuxième saison d’une série qui n’a pas attiré beaucoup d’attention, mais qui – pour donner un exemple rapide – frappe un millier se tourne vers Altered Carbon et le fait sur un terrain beaucoup plus compliqué que la science-fiction.

Royaume

Ce n’est pas non plus un mystère: dans le titre, nous prévoyons que Royaume est la série de zombies Netflix qui vous surprendra et un amoureux du genre vous le dira, bien évidemment, cela ne vous surprendra que si vous ne le saviez pas. Le problème avec les séries de zombies est qu’elles ne sont pas originales ou atteignent le niveau des grandes références, et Netflix a déjà plus d’une médiocrité derrière elles. Kingdom est l’exception qui confirme la règle, et ce n’est pas tous les jours que vous pouvez voir une série d’aventures coréennes, d’une excellente production, d’un cadre épique et vintage, divertissant et aussi bien porté. Et le parallélisme avec la situation actuelle? Eh bien, tout dans le Royaume indique une sorte de virus généré par la saleté humaine, mais … (!)

Elite

La troisième saison de Netflix est également arrivée sur Netflix cette semaine. Elite, peut-être sa série espagnole la plus populaire et l’une de ses plus grandes embarras à la fois, car il n’est pas entendu que doubler en «Latino» une série espagnole. Avec Rome, ils avaient déjà une controverse sur ces questions, mais à l’envers et uniquement à cause des sous-titres. L’élite est, il faut le répéter, une honte majeure; Et si on ajoute à cela que son principal attrait est justement l’attractivité de ses jeunes et chic protagonistes … Je vous dirais de fuir ces poubelles, mais pour être honnête, c’est une série qui est bien faite, qui a vraiment plu et qui a l’air très facile .

BEASTARS

Pour terminer, BEASTARS Il s’agit d’une nouvelle série animée que Netflix a exclusivement gérée, dont l’approche semble à la fois nouvelle et stéréotypée, aussi incongrue qu’il puisse être de la décrire ainsi. Le synopsis officiel raconte que “dans un monde où les bêtes de toutes sortes vivent ensemble, les instincts carnivores d’un gentil loup se réveillent tandis que son institut doit faire face à un meurtre”.

Contenu plus exclusif:

Carmen Sandiego: voler ou ne pas voler. «Une aventure interactive passionnante dans laquelle Carmen est aidée à sauver Ivy et Zack après V.I.L.E. Je les ai surpris lors d’un cambriolage à Shanghai. ”

Filles perdues. Désespérée de retrouver sa fille disparue et de découvrir la vérité, une mère aide à découvrir une série de meurtres non résolus. Basé sur une histoire vraie. »

Argent sale (T2). “Cette série documentaire révèle les scandales de corruption du monde des affaires: des prêts abusifs aux voitures trafiquées en passant par les tests d’émissions.”

Fary: Hexagone (T1). “Fary, le phénomène de la comédie française, éclate de rire en parlant de questions comme l’identité et la culture dans la première partie d’une épopée spéciale de l’humour.”

Allez karts. “Un jeune homme téméraire s’aventure dans le maelström des courses de kart à grande vitesse avec l’aide de ses bons amis et de son entraîneur, un ancien pilote maussade.”

Les meurtres de Valhalla (T1). “Un inspecteur d’Oslo au passé douloureux retourne dans son Islande natale pour aider une police à capturer un tueur en série lié à une mystérieuse photo.”

Marc Maron: Fin de la fête. “Marc Maron parle des arnaqueurs de vitamines, des évangéliques, des grands enfants geek, et se termine par un immense fantasme apocalyptique aussi malveillant qu’indécent.”

Sur mon bloc (T3). “Dans un bidonville de Los Angeles, quatre adolescents intelligents, drôles et avisés testent leur amitié lorsqu’ils entrent au lycée.”

Sitara: Laissez les filles rêver. “Dans ce film muet tourné dans les années 70 au Pakistan, Pari rêve d’être pilote sans savoir que son père a l’intention de l’épouser à seulement 14 ans avec un homme plus âgé.”

Voyage sanglant (T1). “Dans cette série d’anthologies macabres, les passagers d’un bus terrifiant sont dirigés vers une destination étrange et inconnue.”

Le Cercle: Brésil (T1). «Être toi ou ne pas être toi? Dans ce concours amusant, les participants s’amusent, se font des amis et font semblant d’être les autres pour obtenir un prix de 300 000 reals brésiliens. »

Entrer dans le catalogue:

100 humains

DC Super Hero Girls

Diable

Gormiti (T2)

La fille danoise

Miracle dans la cellule 7

Q Ball

Roman J. Israel, Esq.

Vikings (T6)

HBO

HBO ralentit par rapport à la semaine dernière et revient à son rythme de tangage habituel, à seulement trois, une paire originale; bien que, d’autre part, il ne faut pas oublier qu’il maintient quelques séries – pas quelques-unes – en diffusion.

Contenu plus exclusif:

Pair et impair (T1). «L’histoire d’amour se déroule dans un monde alternatif où le racisme divise la société. Séparés par leur couleur de peau, mais unis par un amour interdit et une grande injustice, Sephy et Callum se battent pour plus que le droit d’être ensemble. »

La boutique (T3). “HBO Sports lance, en collaboration avec LeBron James et Maverick Carter, ce programme innovant sans script auquel participent de grandes stars du monde du sport et du divertissement.”

Femmes de Troie. “Documentaire sur la trajectoire extraordinaire de l’équipe féminine de basket-ball qui représentait l’Université de Californie du Sud dans les années 80 dirigée par Cheryl Miller et son importance dans le basket-ball féminin.”

De nouveaux chapitres:

Tous américains (T2)

Avenue 5 (T1)

Axios (T3)

Baron Noir (S3)

Batwoman (S1)

Heureuse patience (S1)

De meilleures choses (S4)

Freinez votre enthousiasme (T10)

Dave (S1)

DC’s Legends of Tomorrow (T5)

Devs (T1)

Le visiteur (T1)

Hanté (T2)

Maintenance élevée (T4)

Katy Keene (S1)

Legs (T2)

Roulant (T2)

Manifeste (T2)

McMillion $ (T1)

Contre-attaque (T7)

Stumptown (T1)

Supergirl (S5)

Entrer dans le catalogue:

Après la vérité: la désinformation et le coût des fausses nouvelles

Nuits de boogie

Tourgasm de Dane Cook

Montre Yo-Kai (T1-T2)

Guerre mondiale z

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video aux trois quarts de la même chose, mais sans rien d’original ou exclusif à publier. Ce qui signifie beaucoup de films et de séries.

De nouveaux chapitres:

Entrer dans le catalogue:

2 voleurs et demi

À la fin, ils meurent tous

Alice dans les villes

All’s Faire In Love

L’Amérique est tombée

Arcadia

Arletty, une passion coupable

Assassiné

Meurtre équitable

Sous les étoiles

Balles dans le désert

Séparer la bande

Sous le ciel des moissons

Au-delà de la rédemption

Citizen Kane

Commandant général

Chronique d’un canular

Une question de principe

Cyrano de Bergera

Enfer tes yeux

Se réveiller Ned

Journées cinéma

L’exorcisme d’Anna Ecklund

L’inspecteur gastronomique

L’inspecteur gastronomique: Death al dente

L’inspecteur gastronomique: un endroit sain pour mourir

L’ami américain

L’assaut

Le ciel de Berlin

L’exécuteur testamentaire

L’espion

Le photographe de panique

Le mauvais fils

L’ogre

Le retour de Don Camilo

L’idole déchue

Le dernier coup

Elite

Enfermé

Entre ravins

Eric, officier de la reine

Lignée

Évasion mortelle

Garnet’s Gold

Hellions

Glace (minisérie)

Des histoires effrayantes à raconter dans le noir

Je ne suis pas ton noir

Iqaluit

Ensemble, rien de plus

Kabei. Notre mère

Koi

La voie lactée

Apparence

La maison de vos rêves

Le malheur de Ron Hopper

The Moon Live (Le plat)

La petite amie de mes rêves

La solitude

Fichiers du Pentagone

Marcus

Méthanol: le liquide de la mort

Mon chien et moi (S1)

Miranda

Rec monologamy

Pas mon genre

Cible: Rommel Amber Heard

Opération Telemark (mini-série)

Intentions sombres

Des gens qui ne sont pas moi

Pur-sang

Queens Poker (T6)

Régénération

Relations croisées

Fulmontis recherché

Secrets d’un mariage (Minisérie)

Séparation (démembré)

Shiver

Pas de trêve

Virginie douce

Le code de l’assassin

Les clowns

The Creepy Line

The Kill Point (S1)

Le sexe opposé

Le test: une nouvelle ère pour l’équipe australienne

Titus

Trois minutes

Ultimate Justice

Un coeur en hiver

Un crime oublié

Un mystère pour Aurora Teagarden: la patience des os

Un mystère pour Aurora Teagarden: trois chambres et un cadavre

Un mystère pour Aurora Teagarden: de très vrais assassins

Une vie tranquille

Quelques jours pour se souvenir

Vampariah

Varg Veum (T1)

Walesa, l’espoir d’un peuple

Zazy, sexy et sordide

Apple TV +

Enfin, la seule nouveauté que vous trouverez sur Apple TV + si vous êtes abonné au service est le nouveau chapitre de Amazing Stories qui a été créé la semaine dernière.

De nouveaux chapitres: