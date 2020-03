News VOD 12/20: ‘Westworld’ est sorti au troisième, sur HBO

Actualités VOD vous propose les meilleures sorties de la semaine sur Netflix, HBO, Amazon Prime Video … Et, contrairement au week-end dernier, “le plan” n’est plus de rester à la maison: depuis dimanche nous sommes en confinement obligatoire, forcé par le statut d’alarme, ce n’est donc plus un choix, mais une obligation. Face à une telle situation, alors, un moment idéal se profile pour profiter de l’abonnement VOD que vous avez, bien que, comme nous vous l’avons dit hier, l’expérience ne sera pas sans revers. Quoi qu’il en soit, nous sommes comme tous les samedis avec toutes les sorties qui ont eu lieu au cours de la semaine -et elles ne sont pas rares- et, comme toujours, avec une recommandation exceptionnelle qui vient de …

HBO

HBO le prend cette semaine et sans discussion possible ou souhaitable, bien que je dois admettre que bien qu’il aurait été normal de mettre en évidence la nouveauté absolue de la première, Westworld est vraiment Westworld, que voulez-vous que je dise. Je vous l’explique plus calmement …

Westworld

Westworld C’est, pour nous comprendre, la meilleure série de science-fiction sortie ces dernières années. Sa première saison a été superbe, la seconde a vacillé et avec la troisième, qui est celle qui arrive maintenant, on ne peut qu’espérer qu’elle reviendra. Westworld est ce que Netflix a essayé avec Altered Carbon, sans succès: une grande production bien gérée; Et bien que HBO n’ait pas réussi à combler l’écart avec Game of Thrones, c’est la meilleure chose qu’il ait lancée depuis que les dragons ont cessé de voler (un peu plus tôt, en fait). Écrit comme une suite dérivée de l’ancien film du même nom, également connu dans ces parties sous le nom de Souls of Metal, Westworld est livré avec un message simple: “Le libre arbitre n’est pas gratuit.” Si vous ne l’avez pas encore vu, sautez la bande-annonce et continuez tout droit pour la première saison.

Le complot contre l’Amérique

Il a dit que la chose normale dans cette section aurait été de mettre en évidence la nouveauté absolue la plus intéressante, qui a priori est Le complot contre l’Amérique, une nouvelle série dystopique qui propose une histoire alternative des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale … Dans le goût de L’Homme au Haut Château? Pas exactement. Dans Le complot contre l’Amérique, les États-Unis s’inclinent devant Hitler et durcissent les Juifs. Nous devrons voir comment ils le développent. Dommage que HBO n’ait pas osé avec Confederate, une autre dystopie des créateurs de Game of Thrones qui n’a pas réussi “au cas où cela dérangerait”: la revendication était que le nord avait perdu la guerre civile et l’esclavage existait toujours.

Post-vérité: désinformation et coût des fausses nouvelles. “Documentaire examinant le problème croissant du phénomène des fausses informations à l’ère des médias sociaux aux États-Unis et son impact.”

Roswell, Nouveau-Mexique (T2). «Roswell, au Nouveau-Mexique, se concentre sur l’amour, une relation et une petite ville où vivent des extraterrestres. Romantique et émotionnelle, la série est une histoire de gens qui se sentent à leur place. »

Netflix

Dans son style, Netflix regorge de sorties originales ou exclusives, mais pour ne pas sortir du tonique, le volume ou sent mauvais, ou ne sent rien …

Madame C. J. Walker: une femme autodidacte

Dans le terrain le plus grave que nous trouvons Madame C. J. Walker: une femme autodidacte, une série chronologique supposée basée sur une histoire vraie dans laquelle “une humble blanchisseuse afro-américaine construit un empire de produits de beauté et devient le premier millionnaire autodidacte”. La critique la traite de manière inégale, mais elle ne signale rien de sensationnel.

Lettre au roi

Dans le terrain le plus ludique que nous trouvons Lettre au roi, une fantastique série d’aventures qui sent comme un remaniement qui recule, et qui, comme une grande partie de ce que fait Netflix, ne s’adresse pas à tout le monde, mais au public adolescent moins exigeant.

Carbone altéré: re-gainé

Et dans le terrain le plus inattendu que nous trouvons … Carbone altéré: re-gainéCe qui n’est rien d’autre que l’anime de la série d’action en direct des créatifs derrière le classique Cowboy Bebop. Mais il ne raconte pas la même histoire, mais il explore l’univers – le plus intéressant de loin – du futur dystopique. Et regardez où, le critique le reçoit bien … Ou mieux que la série normale.

Bert Kreischer: Hey Big Boy. «L’humoriste du parti Bert Kreischer est heureux de la parentalité, de la vie de famille, de la possession d’armes à feu, de la possession d’animaux domestiques, de son père et de la marijuana, et plus encore.

Fangio: l’homme qui a dompté les machines. “Le roi de Formule 1, Juan Manuel Fangio, a remporté cinq championnats du monde au début des années 1950, à une époque où il n’y avait aucune mesure de sécurité ou de protection.”

Se sentir bien (T1). “La comédienne Mae Martin parle des deux fronts qu’elle a ouverts: une nouvelle relation chaotique avec George, sa fille et les difficultés à rester sobre.”

Académie des serres (T4). Hayley et Alex, deux frères adolescents, entrent dans un pensionnat d’élite. Ils y trouveront rivalité, amour et mystère liés à la récente perte de leur mère. »

Fans radicaux. “Un vétéran du football fait face à son passé alors qu’il lutte pour se donner, lui et un jeune adepte, un avenir très différent.”

Kalifat (T1). “La vie d’une mère en difficulté, d’une étudiante dynamique et d’une police ambitieuse est compliquée par une attaque imminente de l’Etat islamique en Suède.”

Femmes de la nuit (T1). “Le passé trouble de la femme d’un membre prometteur du consistoire d’Amsterdam l’entraîne dans le monde souterrain du sexe et de la drogue dans la ville.”

Défiez moi (T1). “Les relations et la loyauté de l’équipe d’encouragement dirigée par Beth et son inséparable Addy s’effondrent avec l’arrivée d’un entraîneur glacial à l’institut.”

Elle (T1). “Lors d’une mission secrète pour démanteler un cartel de la drogue, une police de Bombay a pris conscience de son autonomisation en découvrant le potentiel de sa sexualité.”

Roi tigre (T1). «Le propriétaire d’un zoo, entouré des personnages excentriques de la pègre d’élevage de gros chats, est accusé d’avoir engagé un tueur à gages. Basé sur des événements réels.”

Un jeu de chevaliers (T1). “Deux footballeurs du XIXe siècle, issus de classes sociales très différentes, sont confrontés à des conflits professionnels et personnels avec un seul objectif: changer à jamais ce sport et l’Angleterre.”

Vampires (T1). “Une jeune parisienne (mi-humaine, mi-vampire) gère ses nouveaux pouvoirs et ses dégâts familiaux comme elle le peut alors qu’elle est poursuivie par une communauté secrète de vampires.”

Laisse moi entrer

L’espion qui m’a planté

Le trou

Ghost in the Shell: Lève-toi

Kickboxer

Shaun the Sheep: Adventures in Mossy Bottom (S1)

Les footballeurs

Masameer – Le film

Perfect Blue

Désherber le peuple

Apple TV +

Ce week-end, l’Apple TV + reste en avant-dernière position, ce qui n’est pas mauvais pour le peu qu’ils reçoivent: ils continuent de publier de nouveaux chapitres de Amazing Tales et de créer leur premier film de premier niveau …

Le banquier

Inspiré d’événements réels, Le banquier L’histoire est racontée par deux entrepreneurs noirs concernés, Bernard Garrett (Anthony Mackie, qui, pour garder les coïncidences, est le protagoniste de la deuxième saison de Altered Carbon) et Joe Morris (Samuel L.Jackson), et son plan pour atteindre le ‘ Rêve américain »pour votre communauté dans les années soixante du siècle dernier.

Amazon Prime Video

Aujourd’hui, enfin, Amazon Prime Video, qui n’a pas de version originale ou exclusive à offrir à ses utilisateurs, mais garde un œil sur les nombreux films et les différentes séries qu’il apporte, car ils continuent à grossir le catalogue avec la bête et avec des ajouts qui ne sont rien mal, dont nous mettons en évidence certains des plus frappants en noir.

