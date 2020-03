News VOD 13/20: ‘The Mandalorian’, le meilleur des premières de Star Wars avec Disney +

Actualités VOD vous offre les meilleures sorties de la semaine sur Netflix, HBO, Amazon Prime Video … Et nous sommes toujours détenus de force, donc ça ne fait jamais de mal de savoir ce qui est nouveau pour les principaux services de vidéo à la demande, tels que le très attendu The Mandalorian. Mais attention au reste, il y a de quoi choisir.

Disney +

Disney + est déjà disponible en Espagne et je peux vous en dire un peu plus qu’il n’a pas déjà compté. En fait, je m’autorise la licence pour diriger la section avec The Mandalorian ce samedi pour le bien mérité qu’il a, mais n’attendez rien d’autre: il y a plus de 600 films et 120 séries qui complètent son catalogue et bien qu’à partir de maintenant nous suivrons l’indice de ce qu’ils sortent, aujourd’hui je me contente de mettre en avant ce qui fut l’une des meilleures séries de l’année dernière.

Le Mandalorien

Créé magistralement par Jon Favreau (Iron Man), Le Mandalorien C’est sans aucun doute le meilleur de Star Wars … puisque Star Wars existe. Mon opinion n’est peut-être pas beaucoup moins générale, mais elle est honnête: j’ai tout vu mille fois et je peux dire que la trilogie originale me semble bonne (sans chichi), celle des années 90 un peu pire, mais pour la plupart divertissante … et le dernier, visuellement délicieux, mais un rocher insupportable qui n’a rien à voir avec The Mandalorian, heureusement. Avec Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos), The Mandalorian rassemble le meilleur de l’ancienne trilogie avec le meilleur de la nouvelle, et nous laisse quelque chose qui plaira vraiment même à ceux, comme moi, qui n’enthousiasment pas cet univers de science-fiction au-delà des grands jeux vidéo qu’il lui reste.

Netflix

Netflix arrive comme toujours chargé de son propre contenu et cette fois ils semblent un peu plus buvables que d’habitude dans l’usine churro que la plateforme est devenue. Cependant, nous mettons en évidence la foire, y compris deux films espagnols.

Le trou

Le trou Nous l’avons mis la semaine dernière, mais sans bande-annonce ou quoi que ce soit, car il s’agissait d’un remplissage pour le catalogue Netflix. Réparer l’erreur, car ils ont été attribués exclusivement et le film a le sien. C’est une dystopie très inhabituelle dans le cinéma national et ça donne beaucoup à dire, alors voilà, c’est recommandé pour ceux qui veulent … Mais mieux après avoir mangé.

foyer

Netflix sort un autre film espagnol cette semaine, celui-ci en tant que matériau original. Un film à suspense avec Javier Gutiérrez et Mario Casas, un peu de contrariété, mais que les critiques reçoivent assez bien.

Freud

Et pour couronner le tout, une mini-série allemande sur Sigmund Freud pas moins, mais ne vous attendez pas à une biographie du père de la psychanalyse, car Freud il parcourt le terrain fantastique et place le penseur comme assistant d’un médium et détective pour résoudre des crimes sanglants.

Contenu plus exclusif:

Black Lightning (T3). “Jefferson Pierce, directeur de lycée et super-héros à la retraite, porte une fois de plus le légendaire costume Black Lightning pour défendre sa famille contre les criminels.”

Crip Camp: une révolution du handicap. “Ce camp d’été révolutionnaire a encouragé un groupe de jeunes handicapés à fonder un mouvement qui ouvrirait une nouvelle voie vers une plus grande égalité.”

Contes du lac: Billy Brinco et les gardiens. C’est presque l’hiver sur le lac, et Verdies et Grimps font face à une menace commune. Pendant ce temps, Willy Whistle a hâte de devenir gardien.

Curtiz. «Michael Curtiz, le réalisateur arrogant et déterminé, traite des pressions politiques et des drames familiaux lors de la production ardue de« Casablanca »en 1942.»

De la démolition à la gloire (T2). “L’équipe diversifiée de Gotham Garage examine une collection éclectique de voitures et parvient à obtenir une pièce spectaculaire qui peut se vendre pour beaucoup d’argent.”

Le déclin. “Après un accident dans un camp d’entraînement, un groupe de préparateurs est pris et divisé dans un dur combat pour leur vie.”

Sommelier. “Un jeune homme est déchiré entre son rêve de devenir maître sommelier et les attentes de son père de reprendre l’entreprise familiale de grillades.”

Dans le marais (T1). «Au début des années 80, une prostituée et le chef d’une association de jeunes sont tués dans une ville polonaise. Deux journalistes ne font pas confiance à l’enquête policière. ”

La marque du diable. “Lorsque deux sœurs ouvrent un livre ancien et déchaînent une force maléfique, un prêtre possédé, qui fait face à ses propres démons, devient leur seul salut.”

Ladies Up (T1). “Prashasti Singh, Kaneez Surka, Supriya Joshi et Niveditha Prakasam, quatre comédiens indiens prometteurs, parlent sans tabou dans cette série de monologues.”

Maska. “Déterminé à réussir dans le show-business, un jeune acteur en herbe envisage de ne pas reprendre le café géré par sa famille depuis des générations.”

Ozark (T3). “Un conseiller financier entraîne sa famille de Chicago au Missouri dans le but de blanchir 500 millions de dollars sur cinq ans pour apaiser un seigneur de la drogue.”

Tom Segura: Ball Hog. «Tom Segura commence à rire à haute voix avec des histoires très inconfortables mais sincères sur les mères, les pères, la poursuite des rêves et certains sujets que personne ne veut aborder.»

Peu orthodoxe (T1). «Un juif hassidique de Brooklyn s’enfuit à Berlin pour échapper à un mariage arrangé et est accueilli par un groupe de musiciens. Mais le passé finit par la retrouver.

Entrer dans le catalogue:

Bethany Hamilton: imparable

Le jour le moins attendu

Bonne année

Il y a quelque chose dans l’eau

Jane la Vierge (S5)

Knightfall (S2)

Thaddeus l’explorateur perdu 2: Le secret du roi Midas

Trixie Mattel: Pièces mobiles

Garçon blanc

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video est également livré avec un lancement exclusif sous le bras et, aussi sauvage que jamais (plus de 100 sorties cette semaine seulement), remplissant le catalogue de toutes sortes de films avec lesquels tuer la quarantaine et la vie s’il est têtu.

Guns akimbo

L’exclusivité est Guns akimbo, l’un des films fous qui a donné à Daniel Radcliffe (Harry Potter) le rôle de cette partie pendant quelques années, dans laquelle il jouera le rôle d’un programmeur de jeu vidéo médiocre qui, sans le manger ni le boire, devra se battre pour son la vie dans un concours Internet macabre.

De nouveaux chapitres:

Entrer dans le catalogue:

HBO

HBO se repose cette semaine et n’apporte pratiquement rien de nouveau, à l’exception des nouveaux chapitres de la série qu’elle diffuse actuellement et de quatre films simples.

De nouveaux chapitres:

Axios (T3)

Baron Noir (S3)

Batwoman (S1)

Heureuse patience (S1)

De meilleures choses (S4)

Freinez votre enthousiasme (T10)

Dave (S1)

DC’s Legends of Tomorrow (T5)

Devs (T1)

Hanté (T2)

Maintenance élevée (T4)

Katy Keene (S1)

Le complot contre l’Amérique (T1)

Legs (T2)

Roulant (T2)

Manifeste (T2)

Roswell, Nouveau-Mexique (T2)

Contre-attaque (T7)

Stumptown (T1)

Supergirl (S5)

Westworld (S3)

Entrer dans le catalogue:

Apple TV +

Et il en va de même pour l’Apple TV +, avec la particularité de ne disposer que d’une série dont ils lancent actuellement de nouveaux chapitres.

