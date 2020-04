News VOD 14/20: Une vague de classiques pour rendre le confinement plus supportable

Actualités VOD vous présente les meilleures sorties de la semaine sur Netflix, HBO, Amazon Prime Video … Et Disney + et Apple TV +, qui sont là pour rester. Mais si vous suivez habituellement cette section – et vous devriez, parce que nous ne vous apportons pas «le meilleur» de la semaine: nous vous apportons tout, nous mettons en évidence le meilleur, ou ce que le serveur considère comme le plus intéressant, ce que je ne frappe pas toujours, et vous choisissez déjà Que voyez-vous – ce que vous vous demandez, quel est le «lancement» de la semaine? Voici le nœud du problème, et c’est que bien que l’image et le titre de la section soient pris par la version la plus importante comme d’habitude, nous traversons une période exceptionnelle.

Bien que des sorties intéressantes, il y en a, les deux grandes (Amazon Prime Video et Netflix) ont choisi de remplir leurs catalogues sur la base des classiques avec la claire intention que nous avons quelque chose à faire ou à revoir, au cas où ils ne finiraient pas de nous convaincre les premières qu’ils avaient préparées. Et que tous viennent avec quelque chose de nouveau sous leurs bras. Cependant, en ces temps pénibles, quelque chose de déjà vu et apprécié peut mieux s’asseoir qu’un tout nouveau remaniement. Alors, faites attention car nous ne collectons que quelques bandes-annonces, mais il y a beaucoup de tout et pour tous les publics (dans le reste des lieux, un peu moins).

Netflix

Nous avons commencé avec Netflix, qui en l’honneur de la vérité aurait pris la place d’honneur grâce au retour de La maison du papier. Cependant, contrairement à d’autres époques, les contenus exclusifs qu’il propose sont les moins nombreux et ils sont remplis de ce qui a été dit: des classiques, mais aussi des films du Studio Ghibli qui doivent encore sortir et beaucoup de films d’animation pour les enfants, qui ces jours-ci, ils mangent les murs de la maison.

La maison du papier

La quatrième saison de La maison du papier est venu à Netflix. En me répétant, “le plus grand succès que la fiction espagnole ait eu au format série”, dont la fin originale aurait dû être la plus définitive, mais comme la norme indique que si quelque chose fonctionne, vous devez l’étirer jusqu’à ce qu’elle se brise, l’histoire continue au point où qui est resté. Avez-vous réussi à maintenir le niveau? Cela dépendra de l’opinion. Dans le mien, timide: il n’y a nulle part où attraper la refermeture, mais à la place, ils ont introduit de nouveaux personnages qui ont contribué à revitaliser l’action, une mention spéciale pour l’inspecteur Sierra (Najwa Nimri) et Pelermo (Rodrigo de la Serna).

Je veux dire

Contenu plus exclusif:

Café & Kareem. “Un officier de police maladroit de Détroit essaie de s’entendre avec le fils à grande bouche de sa petite amie et finit par découvrir un complot criminel dangereux.”

David Batra: Elefanten i rummet. “Le comédien suédois David Batra parle ouvertement et rit des avantages et des inconvénients d’être marié à un leader politique qui a récemment démissionné.”

Le soleil levant. «Un jeune guerrier cherche un lieu sacré où les vœux seraient exaucés. Mais il vaut mieux ne pas irriter les anciens gardiens et esprits.

Comment réparer un scandale de drogue (T1). “Les crimes de deux chimistes de laboratoire paralysent le système judiciaire d’un État et brouillent les voies de justice pour les avocats, les fonctionnaires et les détenus.”

Classe Itaewon (T1). “Dans un quartier coloré de Séoul, un ancien détenu et ses amis affrontent un grand rival pour réaliser leurs rêves ambitieux d’avoir un restaurant prospère.”

La Maison du papier: le phénomène. “Ce documentaire examine comment et pourquoi” The Paper House “a incité le monde entier à soutenir avec enthousiasme un gang de voleurs et leur chef.”

Niquelao! USA (T4). “Dans ce concours fou, un groupe de pâtissiers amateurs douteux essaie de créer des chefs-d’œuvre comestibles pour gagner un prix de 10 000 $.”

Sunderland ‘Til I Die (T2). “Cette docuserie raconte les vicissitudes de l’équipe de football anglaise Sunderland au cours de la saison 2017-18 alors qu’elle tente de se remettre de la relégation de la Premier League.”

Le croquis d’Iliza Shlesinger (T1). “L’esprit de l’humoriste Iliza Shlesinger conçoit un cocktail amusant et irrévérencieux de personnages fous, de critiques sociales pointues et de blagues sur la culture populaire.”

Entrer dans le catalogue:

15:17 Train pour Paris

Film d’abeille

Gros poisson

Corps au repos

Bratz: le film

Ghostbusters

Ghostbusters II

Colombien

Communauté (T1-T6)

Conan le barbare

À faire avant le 18

Comment entraîner votre dragon

L’assassin

Château en mouvement de Howl

L’épouvantail

Le tireur d’élite

Puss in boots

L’origine des gardiens

La mémoire de Marnie

Le royaume interdit

Le silence est le bienvenu

Le soleil levant

L’astuce finale

Le vent se lève

Élection: La nuit des bêtes

Dans la ligne de mire

Ce que les hommes pensent

Eyes Wide Shut

Belles créatures

Jeux sauvages

Julian Schnabel: un portrait privé

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 2

La maison de l’horloge sur le mur

Poppy Hill

La fête des saucisses

La femme en noir

Le masque

Le pilote (T2)

L’ombre de la trahison

Les ruines

Looney Tunes: de retour en action

Délivre-nous du mal

Mad Max 2: Le guerrier de la route

Mad Max, les sauvages de la route

Madagascar

Madagascar 2

Madagascar 3: Marche à travers l’Europe

Marie Antoinette

Megamind

Mille mots

Pas un autre film américain stupide

Soirée jeu

Pokémon Soleil et Lune (S3)

Pompoko

Ponyo sur la falaise

Projet Rampage

Mousepolis

Ready Player One

Comptes dépensés

Comptes dépensés

Scorpions (T1-T2)

Solomon Kane

Murmures du cœur

L’histoire de Ronda Rousey: à travers les yeux de mon père

The Warriors (Les maîtres de la nuit)

Les Windsors (T3)

Une équipe légendaire

Une petite faveur

Underworld: La rébellion des Lycans

Envahir les voisins

Vicky le Viking

Violet Evergarden Gaiden: l’éternité et la poupée souvenirs automatiques

Wallace et Gromit: la malédiction des légumes

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video est le deuxième en lice, car tout comme la semaine dernière, il est livré avec une garde-robe impressionnante en nombre – avec beaucoup de classiques de toutes sortes et conditions, il convient de le répéter, y compris la trilogie Hobbit – et, en plus, il sort sa propre série.

Histoires de boucle

Histoires de boucle est la nouvelle série originale d’Amazon Prime Video, un mélodrame de science-fiction inspiré des illustrations du suédois Simon Stålenhag, qui est finalement le scénariste principal. Tout tourne autour du Mercer Center for Experimental Physics, où se trouve El Bucle, un artefact intrigant “construit pour déchiffrer et explorer les mystères de l’univers”. Du contexte, cela rappelle Eureka, mais c’est jusqu’où vont les similitudes. À l’avant-garde de la distribution chorale sur laquelle les différentes histoires liées au même dénominateur commun sont le vétéran Jonathan Pryce (Pirates des Caraïbes, Game of Thrones); et en direction, entre autres, Jodie Foster.

Je veux dire

Entrer dans le catalogue:

15:17 Train pour Paris

7 jours à La Havane

Acier bleu

Anna

Austin Powers 2: L’espion qui m’a baisé

Austin Powers dans Gold Member

Triste ballade de trompette

Beowulf

Berlin Junction

Lame

Blade II

Café Society

Cargo

Compte à rebours. L’heure de ta mort

Cypher

Code noir

Code noir (T1-T2)

Mer d’un bleu profond

Sombre foncé

Detroit

Double jeu

Dolores a été laissée seule un jour

Laisse moi entrer

Le capitain

Le Hobbit: un voyage inattendu

Le Hobbit: la désolation de Smaug

Le Hobbit: la bataille des cinq armées

Déjeuner nu

La forêt du deuil

L’écrivain

Le tireur d’élite

Le géant de fer

Le cri

Le sacrifice d’un cerf sacré

Le silence des agneaux

Le vol du ballon rouge

À la recherche de l’Oscar

En mille morceaux (Un million de petits morceaux)

Fedora

Week-end à Dunkerque

Fleurs cassées

Gabrielle

Godzilla

Histoires de la Saint-Valentin

Hercules

Jindabyne

Jeu de tueur

Kamikaze

La grotte

L’île

La vague

Evasion

Reine Victoria

La vie privée d’Henri VIII

La vie sans grâce

Voleurs

Les McLeod Sisters (S1)

Les crimes d’Oxford

Les Goonies

Les perdants

Les huit haineux

Les derniers jours

Mauvais jours

D’homme à homme

Esprits criminels (T14)

Un métallurgiste Mimí, blessé en son honneur

Décès d’un voyageur

Soirée jeu

Objectif: La Maison Blanche

Ocean’s Eleven

Ocean’s Twelve

Ocean’s 13

Origine

Owino

Paddington

Projet X

Projet Rampage

Psycho-Pass 3: premier inspecteur

Ready Player One

Robocop

Rocknrolla

Purple Rivers 2: Anges de l’Apocalypse

Pas d’identité

Splice: Expérience mortelle

Sucker Punch1

Super Agent 86

Superman

Terminator

Les Royals (S1)

Des escrocs compulsifs

Commerce. Le prix de l’innocence

Travis: la véritable histoire de Travis Walton

Un ours nommé Winnie

V pour Vendetta

Valériane et la ville aux mille planètes

Vulnérable

Guaypaut!

HBO

HBO reste dans sa ligne la plus sobre et bien qu’il présente deux séries et un documentaire, ils ne sont pas les plats principaux de la chaîne. Il se rattrape avec plusieurs films, pour mettre en évidence Ready Player One de Steven Spielberg, qui atteint également d’autres plateformes; et une série espagnole très populaire dont la prochaine saison restera sous son toit: The Ministry of Time.

Contenu plus exclusif:

Futur homme (T3). Josh Futturman est gardien le jour et joueur de jeux vidéo la nuit. De mystérieux visiteurs le recrutent pour voyager dans le temps et empêcher l’extinction de la race humaine. »

Sirène (T3). «Bristol Cove est une ville balnéaire connue pour la légende d’avoir abrité des sirènes. L’arrivée d’une mystérieuse jeune femme montre que l’histoire populaire est bien réelle: commence alors une bataille entre l’homme et la mer. ”

Le schéma: le scandale de Christian Dawkins. “Documentaire à la première personne sur la façon dont Christian Dawkins, 25 ans, s’est retrouvé au centre de l’un des cas les plus graves de corruption dans les sports universitaires de l’histoire.”

De nouveaux chapitres:

Baron Noir (S3)

Heureuse patience (S1)

De meilleures choses (S4)

Freinez votre enthousiasme (T10)

Dave (S1)

DC’s Legends of Tomorrow (T5)

Devs (T1)

Hanté (T2)

Maintenance élevée (T4)

Le complot contre l’Amérique (T1)

Legs (T2)

Roulant (T2)

Manifeste (T2)

Roswell, Nouveau-Mexique (T2)

Contre-attaque (T7)

Westworld (S3)

Entrer dans le catalogue:

15:17 Train pour Paris

Agence des affaires magiques (T1)

Auga sec (T1)

Contagion

L’inconnu

Le ministère du temps (T1-T3)

Soirée jeu

Hannah Arendt

Pieds heureux: briser la glace

Henry Danger (T4)

L’orphelin

Lanterne verte

Miss agent spécial 2: armé et fabuleux

Soirée jeu

Projet Rampage

Ready Player One

Scooby Doo

Le 15:17 à Paris

Spider-man

Spider-man 2

Spider-man 3

L’incroyable Spider-Man 2

Voyage au centre de la Terre 2: l’île mystérieuse

Disney +

Disney + ne pouvait pas non plus s’attendre à beaucoup d’excitation, alors qu’il y a une semaine à peine, il a atterri dans ces parties avec des centaines de son propre contenu et pour cette semaine, le menu se compose de trois films documentaires et des nouveaux chapitres de sa série en diffusion.

Contenu plus exclusif:

Dauphins: la vie sur le récif. “Echo, un jeune dauphin à gros nez du Pacifique, semble beaucoup plus intéressé à explorer sa maison, un récif de corail spectaculaire et ses habitants fascinants, qu’à apprendre à y survivre.”

Les éléphants. “L’éléphant d’Afrique Shani et son fils énergique Jomo ont entrepris un voyage aux proportions épiques aux côtés du reste du troupeau et parcourent des centaines de kilomètres du delta de l’Okavango au fleuve Zambèze.”

Pingouins. “Disneynature présente l’histoire d’un pingouin Adelie nommé Steve qui rejoint des millions de compagnons masculins en mission pour construire un nid convenable, trouver un compagnon de vie et fonder une famille.”

De nouveaux chapitres:

Soyez notre chef (S1)

Journal d’un futur président (T1)

Mariages de conte de fées de Disney (T2)

Le monde selon Jeff Goldblum (S1)

High School Musical: La comédie musicale: la série (T1)

Marvel’s Hero Project (S1)

Un jour à Disney (S1)

Choix de la litière (S1)

Classe boutique (T1)

Star Wars: The Clone Wars (T7)

L’histoire de l’imagination (S1)

Le Mandalorien (S1)

Apple TV +

Pour finir, Apple TV + présente en avant-première quelques séries, pour les petites et pour les autres, qui ne savent pas où elles pointent et continuent avec les nouveaux chapitres d’Amazing Tales.

Contenu plus exclusif:

Home Before Dark: The Hilde Lisko Chronicles. “Lorsqu’une fille et sa famille déménagent dans la petite ville natale de son père, sa détermination à apprendre la vérité la conduit à dénicher un vieux cas non résolu. Un mystère basé sur les enquêtes réelles d’un journaliste de neuf ans. »

Helpsters (T1). «Nous vous présentons Cody et les Helpsters (Monstruantes), des monstres qui aiment résoudre les problèmes. Des créateurs de Sesame Street. »

De nouveaux chapitres: