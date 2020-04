News VOD 16/20: «Ce que nous faisons dans l’ombre» revient sur HBO

Actualités VOD vous apporte les meilleures sorties de la semaine sur Netflix, HBO, Amazon Prime Video … Et bien que nous ayons tendance à prioriser les sorties originales, en particulier les films et les premières saisons et cette semaine, beaucoup de nouvelles tombent … Nous nous retrouvons avec ce que nous faisons dans l’ombre , qui revient animer l’enfermement avec son humour terrifiant.

HBO

HBO continue de profiter des circonstances pour attirer du personnel avec les sorties les plus variées, y compris des séries inédites comme prévu et inattendu et le retour de certaines de ses productions les plus célèbres, telles que What we do in the shadows, bien qu’il ne soit pas l’unique.

Ce que nous faisons dans l’ombre

Ce que nous faisons dans l’ombreEn fait, ce n’est pas une série originale de HBO, mais une de FX que la plateforme a été exclusivement ciblée par le bon œil du cubero et du garçon, a-t-elle réussi. Dans la continuité du film culte néo-zélandais du même nom, What we do in the shadles reflète les aventures de trois vampires particuliers qui partagent un appartement depuis cent ans. Une diversion insolite pour profiter de chapitre par semaine.

Mme America

Dans un contexte beaucoup plus sérieux a priori ça bouge Mme America, une autre série FX que HBO est exclusivement une agence dans laquelle raconte l’histoire du mouvement féministe pour ratifier l’Amendement des droits égaux dont l’adversaire principal était, comme décrit ici, Phyllis Schlafly, une politique conservatrice incarnée pour l’occasion par Cate Blanchet.

Le dernier spectacle

Pour finir avec les temps forts, The Last Show, un petit phénomène espagnol qui a émergé sur la télévision d’Aragon autour de la figure de Marianico el Corto, l’un des comédiens les plus populaires du pays dans les années 1990. Mais ce n’est pas une comédie.

Contenu plus exclusif:

Insécurisé (T4). “Le créateur, écrivain et artiste Issa Rae apporte une bouffée d’air frais à HBO avec cette série comique hilarante qui accompagne de chers amis Issa et Molly pendant leur travail compliqué et leur aventure personnelle dans la ville de Los Angeles.”

Killing Eve (T3). Basé sur les romans de Luke Jennings, Killing Eve se concentre sur deux femmes très différentes. Eve est une astucieuse agent du MI5 dont le travail ennuyeux s’écarte de son rêve d’être une espionne. Villanelle est une meurtrière experte qui aime le luxe que son travail violent lui donne. »

Exécuter (T1). «Série qui mêle comédie et romance. La vie monotone d’une femme est bouleversée lorsque son copain de collège lui envoie un message lui demandant de tout quitter et de le rencontrer à New York pour remplir un pacte conclu il y a 17 ans. »

De nouveaux chapitres:

Baron Noir (S3)

Heureuse patience (S1)

De meilleures choses (S4)

Freinez votre enthousiasme (T10)

Dave (S1)

DC’s Legends of Tomorrow (T5)

Devs (T1)

Hanté (T2)

Maintenance élevée (T4)

Le complot contre l’Amérique (T1)

Legs (T2)

Roulant (T2)

Manifeste (T2)

Roswell, Nouveau-Mexique (T2)

Sirène (T3)

Contre-attaque (T7)

Westworld (S3)

Entrer dans le catalogue:

Broken City

Carol

M. Pickles (T4)

Vikings (T6 – 1ère partie)

Netflix

Netflix est également livré avec son propre contenu et quelques films bien connus pour ceux qui le préfèrent, mais sans sortir des sentiers battus: la diversification, ce qui est gérond, mais sans enthousiasme.

Sergio

Sa sortie la plus importante cette semaine est le long métrage. Sergio, un biopic sur Sergio Vieria, un haut diplomate brésilien et l’une des figures les plus célèbres de son temps. Le plus frappant, peut-être, est celui qui l’interprète: Wagner Moura. Cela ne vous semble-t-il pas familier? Il y a quelques années, il a popularisé une phrase qui n’est pas la sienne, mais qui fera sonner la cloche: “Argent ou plomb?”

Outer Banks

Nous soulignons également la première de la série Outer Banks, un drame qui se déroule dans les Outer Banks, en Caroline du Nord, un «paradis sur terre» où les inégalités sont telles que la recherche d’un trésor peut même avoir un sens.

Changement de ton, #blackAF propose la énième comédie sur la culture noire comme axe de tout, oui, de la main d’une famille aisée. Du créateur de Black-ish.

Contenu plus exclusif:

Chris D’Elia: pas de douleur. “Sur une scène de Minneapolis, Chris D’Elia réfléchit sur des sujets aussi disparates que l’autocensure, les dauphins en difficulté et les pouvoirs mutants minables.”

Le dragon: le retour d’un guerrier (T2). “Pour soulager son grand-père à la tête d’un cartel, un économiste de Tokyo revient au Mexique, son pays natal, où il doit affronter deux rivaux pour prendre le contrôle.”

Fauda (T3). “Une chaîne d’événements chaotiques est déclenchée lorsqu’un agent israélien revient à l’action pour traquer un combattant palestinien qu’il présumait mort.”

Fary: Hexagone (T2). “Fary, le phénomène de la comédie française, éclate de rire en parlant de questions comme l’identité et la culture dans la première partie d’une épopée spéciale de l’humour.”

Hasmukh (T1). “Le grand moment tant attendu d’un humoriste du village timide prend une tournure inattendue: s’il veut que son charme émerge sur scène, il doit d’abord tuer.”

Fièvre de brique. “Un jeune homme prêt à tout pour devenir riche change le marché immobilier berlinois avec son collègue suspect, jusqu’à ce que les bons moments menacent de tout détruire.”

Hyène (T1). “Pour survivre dans un monde impitoyable, deux avocats rivaux avec des clients VIP sont capables de surmonter tous les obstacles qui se dressent entre eux et leurs ambitions.”

Jouer avec le feu (T1). «Des personnes belles et célibataires se rencontrent et socialisent sur les rives du paradis. Mais il y a un hic. Pour gagner le grand prix de 100 000 $, ils devront abandonner le sexe. »

Terre et sang. “Un propriétaire de scierie et sa fille adolescente sont impliqués dans un conflit mortel lorsqu’un trafiquant de drogue cache de la cocaïne volée dans son domaine éloigné.”

Les derniers geeks du monde (T2). «Votre ville est infestée de zombies et de monstres. Un orphelin de 13 ans et ses amis feront de leur mieux pour survivre à ce chaos. »

Maurício Meirelles: Levando ou Chaos. “Dans cette spéciale, le comédien Mauricio Meirelles propose une visite de son esprit chaotique avec des vues hilarantes sur la famille, les préjugés, etc.”

Les fichiers Innocence (T1). “Le projet Innocence révèle des erreurs et des tromperies qui se sont produites dans une série de condamnations injustes, montrant les dommages causés aux victimes et aux accusés.”

Entrer dans le catalogue:

À plein régime

Attack on Titans (T3)

Hier ne se termine jamais

Belle et Sébastien

Code 8

Coucou (T2)

Fast 2 Furious (à plein gaz 2)

Fast & Furious: encore plus rapide

Fast & Furious 5

Fast & Furious 6

Fast & Furious 7

Gru mon méchant préféré

Gru 2. Mon méchant préféré

Vieillir et autres problèmes

Adventure Time (S2)

Josie

Aimer Vincent

J’ai épousé une secousse

Une nouvelle vie à New York

Mots, cartes, secrets et autres choses

Trains de robots

Steven Universe (S1)

Quelques jours pour se souvenir

Vikings (T6 – 1ère partie)

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video se venge comme d’habitude avec un barrage de remplissage directement au catalogue, couronné par le lancement de l’une de ses séries originales les plus anciennes et les plus réputées.

Bosch

La sixième et dernière saison de Bosch, son grand drame policier dirigé par Titus Welliver. C’est comme d’habitude, mais bien fait: un détective d’homicide de la police de Los Angeles à la recherche du méchant, qui en fait n’est pas toujours ce qu’il semble.

Entrer dans le catalogue:

10 minutes de moins

Adieu à la reine

Août

Akemarropa

Gigolo Apprentice

Assassins d’élite

Astro Boy

Asile: l’expérience

Blanche-Neige: une nouvelle aventure

Blitz

À bout de souffle

Casse-noisette

Chasse au Vietnam

Chicken Run: Farm Evasion

Verdict citoyen (Live Justice)

Comment écris-tu l’amour?

Avec du sang et du feu

Papa cool

Danse des morts

Daybreakers

Émeute dans la nuit de l’immobilité

Deux pendent des fumées lourdes: échapper à Guantanamo

Le carnaval de Sodome

Le Club des jeunes milliardaires

L’homme des ombres

Le voleur de mots

Le moine

Le cinquième pouvoir

Le secret des frères Grimm

Éléphant blanc

Dans l’esprit du meurtrier

Tomber amoureux

Enrique Bunbury – Le chemin le plus long

Éternelle

L’exorcisme au Vatican

Faraday

Feu croisé

Gacy le clown tueur

Garnet’s Gold

Giants, la légende des Tombatossals

Harry marron

Belles créatures

Enfants des nuages. La dernière colonie

Hercules. L’origine de la légende

Héros rayé

Les héros

Inferno

Enfer blanc

Ingénieux

Jacuzzi vers le passé

Jumanji: Bienvenue dans la jungle

Tueurs

Maya l’abeille: le film

La femme de chambre

Le chasseur de primes

La dame d’or

La femme et le TGV

La lumière entre les océans

Le trajet

L’intrigue

La vérité

L’héritage dans les os

Je leur donne un an

Les panzers de la mort

M. Magorium et sa boutique de magie

Tuez le messager

Mémoire d’un crime (mini-série)

Mental

Quel phénomène!

Ma vie à soixante ans

Peurs 3D

Moustique: pour une poignée de Bitcoin

Film 43

M. Holmes

Besoin de vitesse

Ne fais confiance à personne

Noctem

Rendez-vous là-haut

Chefs-d’œuvre de la peinture universelle

Outlander

Pacte de silence

Pandorum

Petites voix

Piranha 3D

Prémonition

Appuyez sur (Connexion)

Gamme

Renegades

Roses rouges

Ruffians et cheats

Russell le chien de combat

Sara Baras. Toutes les voix

Saw VIII

Film effrayant 5

Sky Captain et le monde de demain

Street Fighter: The Legend

Superstore (T1-T4)

Tentation à Manhattan

Le code

La crucifixion

L’hôte

La possession

La guerre pour mettre fin à toutes les guerres

Requin, dans les griffes de l’homme

Earth to Echo

Transporter Legacy

Une journée inattendue

Un enterrement de mort

Un hiver sur la plage

Un pont vers Terabithia

Une histoire d’amour

Grands petits 2

Vikings (T6 – 1ère partie)

Disney +

Disney + continue d’ajouter un arrière-plan de catalogue – presque tout, oui – et les nouveaux chapitres de sa série en diffusion, mais sans premières surprenantes.

De nouveaux chapitres:

Soyez notre chef (S1)

Journal d’un futur président (T1)

Mariages de conte de fées de Disney (T2)

L’incroyable Dr Pol (T1)

Le monde selon Jeff Goldblum (S1)

High School Musical: La comédie musicale: la série (T1)

Marvel’s Hero Project (S1)

Un jour à Disney (S1)

Choix de la litière (S1)

Classe boutique (T1)

Star Wars: The Clone Wars (T7)

L’histoire de l’imagination (S1)

Le Mandalorien (S1)

Tron: Uprising (S1)

Entrer dans le catalogue:

Carlitos et Snoopy. Le film Peanuts

Journal de Greg 3: Dog Days

Donald Duck: inséparable

Apple TV +

Apple TV + présente cette semaine quelques contenus mineurs: un programme de maisons qui plaira sans aucun doute aux dirigeants de l’entreprise et un autre pour les plus petits de la maison.

Contenu plus exclusif:

Maisons d’avant-garde (T1). «Derrière les maisons les plus originales du monde se cachent des histoires incroyables. Rencontrez les visionnaires qui ont défié le concept traditionnel de “maison” à travers des idées révolutionnaires. ”

Nous sommes ici. “Basée sur le best-seller des enfants d’Oliver Jeffers, cette production dévoile les merveilles de notre planète à la veille du Jour de la Terre aux mains d’un garçon de 7 ans lors d’une visite dans une mystérieuse exposition.”