Newskill Kimera V2 Ivory, analyse: pureté blanche

Il y a tout juste un mois, nous parlions de la première annonce de la nouvelle Kimera V2 Ivory, la nouvelle version de ces écouteurs gaming de la société qui a apporté une refonte complète pour se présenter avec une nouvelle gamme de couleurs blanches.

Cependant, il est maintenant temps de consacrer un regard plus approfondi sur eux, et c’est qu’après quelques semaines avec eux, les querelles ont déjà commencé sur qui devrait le garder au bureau.

Spécifications Newskill Kimera V2 Ivory

Conférenciers: Circuit fermé avec pilotes 50 mm

Impédance: 32 Ω ± 15%

La sensibilité: 105 ± 3 dB SPL / mW

La fréquence: 20 à 20 000 Hz

Puissance: 100 mW

Puissance nominale: 15 mW

Connectivité: Câble maillé de 2,4 mètres avec sortie USB

Les dimensions: 23 x 20 x 11,5 cm

Le poids: 340 grammes (microphone et câble inclus)

Autre: Contrôleur de volume et microphone câblé

Microphone amovible

Type: 6 x 5 mm omnidirectionnel

La sensibilité (à 1 KHz): -58 ± 4 dBV / μbar

La fréquence: 50 à 10 000 Hz

Tension: Fonctionnement 3V

Autre: Tuyau flexible amovible

Le casque Newskill Kimera est livré dans une jolie boîte qui combine du carton avec du plastique transparent pour nous permettre de voir le produit sans l’ouvrir et d’afficher également ses spécifications techniques et ses principales caractéristiques.

Ainsi, bien que son design général reste pratiquement identique à celui de son prédécesseur, s’il y a quelque chose qui nous appelle avant même de le retirer de son étui, c’est sans doute la grande taille des cache-oreilles de ces écouteurs et l’épaisseur de son rembourrage, qui déjà avant de les toucher ou de les essayer cela nous donne une grande sensation de confort.

Un aspect où la marque se conforme toujours est dans le kit complet d’accessoires offert par ses produits, car au lieu d’un manuel d’utilisation inutile, une affiche exclusive de la marque, 3 autocollants, une carte VIP est incluse pour enregistrer le produit dans votre Web, une carte de remerciement et une clé de raccrochage. De plus, nous trouvons le microphone détachable dont nous parlerons plus tard.

Conception et structure

Et c’est qu’en remplaçant la précédente Kimera, la re-conception esthétique sera essentiellement limitée au remplacement des couleurs noires mates classiques des périphériques de jeu par une couleur blanc pur qui lui donne une grande luminosité et élégance à parts égales.

Une fois que nous avons retiré les écouteurs Kimera V2 Ivory de leurs protections, nous sommes confrontés à des écouteurs avec une conception de serre-tête double symétrique, qui nous permettra l’autorégulation en amplitude et en hauteur, étant également recouvert de cuir synthétique et rembourré sur la face intérieure. Une structure qui, en plus de sa propre rigidité et de sa résistance accrue, nous offrira un plus grand confort d’utilisation. amortir le poids et la pression sur la tête.





Quelque chose que nous remarquerons dans une plus grande mesure ceux qui portent des lunettes, avec un résultat assez confortable même pendant de longues sessions de jeu et des périodes d’utilisation continue dépassant deux heures.

De plus, lors de l’équipement une sortie audio via un USB-A plaqué or Nous compterons l’ajout de pouvoir utiliser le Kimera V2 Ivory sur n’importe quel appareil avec une de ces entrées, y compris les consoles PS4. Bien qu’il convient de noter que la meilleure expérience sera toujours liée à son utilisation dans les ordinateurs, où nous aurons le support supplémentaire de notre propre outil logiciel.

Enfin, les Ivory Kimera V2 ont un contrôleur de volume situé au sommet de son câble, avec lequel nous pouvons contrôler les principales fonctions de l’audio ainsi que d’activer ou de désactiver le silence du microphone.





Son et expérience utilisateur

Enfin, nous allons aux deux points les plus importants, l’entrée et la sortie de l’audio. À l’intérieur de chaque casque, nous trouverons un haut-parleur dynamique de 53 mm Avec les aimants en néodyme, une réponse en fréquence jusqu’à 20 000 Hz, qui a ajouté à l’expérience audio surround 7.1, nous offre un son final de haute qualité.

De plus, l’utilisation de haut-parleurs de plus grand diamètre et la présence d’un coussin d’oreille épais nous permettront d’obtenir une réduction plus importante de l’entrée et de la sortie du bruit, tout en obtenant une expérience immersive plus grande pendant les sessions de jeu.

Donc, nous voulions profiter de l’occasion pour essayer certains présents sur les plates-formes PC et PS4 comme Red Dead Redemprion 2, dans lequel nous pouvons également apprécier une énorme quantité de sons ambiants avec lesquels tester réellement la virtualisation des sept points directionnels des enceintes. Et est-ce que pouvoir vraiment identifier l’orientation ou la distance relative de tout notre environnement, suppose une expérience vraiment exceptionnelle.

Quelque chose de plus gratifiant encore grâce à la haute qualité sonore résultant pour toutes les fréquences, ce qui nous laisse le résultat le plus clair grâce aux paramètres de personnalisation et d’égalisation de votre logiciel.

D’autre part, il convient également de noter la qualité du microphone, qui offre une capture vocale assez claire et nette, gardant assez bien la chaleur grâce au pompon en mousse anti-pop, qui contribuera également à réduire considérablement les sons ambiants du clavier ou de la souris.

Logiciels

Bien que le Kimera V2 Ivory ait un système «Plug and Play» qui nous permettra de profiter de ses principales capacités audio et d’éclairage en le connectant simplement à n’importe quel ordinateur ou console, dans ces premiers, nous pouvons également trouver un petit logiciel gratuit pour la personnalisation complète d’entre eux

Sous le même nom que Newskill Kimera, ce programme nous permettra d’accéder à tous les réglages habituels d’égalisation et d’effets environnementaux, un contrôle personnalisable pour les fonctions audio 7.1 virtuelleset les options de gain du microphone.

Comme recommandation personnelle, il est préférable de maintenir une utilisation du système d’égalisation et d’effets pour les moments où nous allons écouter de la musique ou regarder des séries et des films; tandis que lorsque nous irons jouer, il sera préférable d’utiliser exclusivement la 7.1. De cette façon, et grâce à la facilité et la rapidité de basculement entre les profils, nous pouvons profiter davantage de l’expérience et de l’expérience de la Kimera V2 Ivory.

Enfin, comme tout bon périphérique gamer, on trouvera également un onglet dédié exclusivement à la configuration de l’éclairage RGB, avec Jusqu’à quatre types d’effets personnalisableset le spectre complet avec plus de 16 millions de couleurs.

Conclusions

Nous sommes sans aucun doute confrontés à des casques analogiques avec un excellent rapport qualité / prix, qui ajoute également d’autres facteurs très importants pour la plupart des joueurs, tels qu’un facteur de confort élevé, et la qualité et les possibilités du son surround 7.1 virtuel.

Le tout accompagné de une refonte très bien exécutée, maintenant cette esthétique et ces lignes si caractéristiques des périphériques gamer, nous permet d’ouvrir les portes de cette nouvelle tendance des stations blanches.

Disponibilité et prix

Disponible dès maintenant en pré-achat sur le site officiel de Newskill, à partir du 28 février prochain, la nouvelle Kimera V2 Ivory partagera le même prix que 69,95 euros du modèle d’origine, y compris une livraison gratuite sur le territoire espagnol.

Ainsi, ces écouteurs s’ajoutent aux claviers Newskill Suiko Ivory récemment annoncés, alors que nous nous demandons, laquelle des souris de la marque sera la prochaine à voir cette refonte de la couleur et complétera notre configuration de jeu blanc anisé?

Évaluation finale



RÉSUMÉ

Des écouteurs avec un excellent rapport qualité / prix, qui ajoutent d’autres facteurs importants tels que le confort élevé et la qualité sonore virtuelle 7.1. Le tout accompagné d’une refonte, toujours très gamer, blanc.

Conception et qualité de construction 8.5