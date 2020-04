Newskill rejoint Travis Scott et Fortnite Live Event

Malgré l’accumulation d’autant de fans que de détracteurs, il ne fait aucun doute que Fortnite est devenu un phénomène de masse mondialC’est pourquoi de nombreux artistes, films et franchises ont choisi de publier des skins à thème, des cadeaux exclusifs et même des événements spéciaux dans le jeu. Profitant plus que jamais de l’état de confinement, Epic a annoncé sa nouvelle collaboration avec le chanteur de rap Travis Scott, qui présentera la première mondiale du nouveau single à travers un concert live dans le jeu.

Heureusement, et pour que personne ne le rate, il a déjà été confirmé que le concert sera répété jusqu’à cinq fois pendant ce week-end pour que tout le monde puisse profiter de l’astronomie de Travis Scott.

Où et comment voir le concert de Travis Scott à Fortnite?

Comme nous l’avons vu lors d’occasions précédentes, afin de voir le concert sans soucis, Epic permettra un mode de jeu spécial dans lequel nous ne pouvons pas mourir (ou tuer). Donc, selon les rapports des joueurs, tout indique que le concert a lieu entre les îles situées entre El Tiburon et Arenas Ardientes, où pendant ces semaines plusieurs machines ont été vues en train de préparer une scène.

Ensuite, nous vous laissons les dates et heures dans lequel les cinq passes auront lieu, selon son calendrier dans la péninsule espagnole.

Vendredi 24 avril à 01h00 du matin

Vendredi 24 avril à 16 h 00

Samedi 25 avril, à 6 h du matin

Samedi 25 avril, à 17 h 00

Dimanche 26 avril à 00h00 du matin

Cadeaux exclusifs Fortnite et Newskill

Juste pour assister à l’un des laissez-passer de ce concert, les participants recevront le planeur cyclone Astroworld et deux écrans de chargement gratuits exclusifs. Mais les fans de Fortnite et Travis Scott en Espagne auront une double récompense, car ils auront également la possibilité de gagner une édition limitée PS4 Fortnite et le casque Newskill Kimera V2 Ivory grâce à la société espagnole.

Pour ce faire, nous devrons accéder à la publication du tirage qui sera bientôt disponible sur Instagram de Newskill, et suivre les étapes décrites dans ce document pour confirmer notre participation au tirage.

Comme ils l’ont commenté de Newskill: “Lorsque l’équipe Sony Music Espagne nous a parlé de cette action, nous n’avons pas hésité à saisir l’opportunité de rapprocher la musique urbaine de notre public de joueurs”, et cette société a été l’une des rares à a été se soucier de l’esprit de ses disciples, accumulant déjà plusieurs tombolas et cadeaux au cours de cette quarantaine.