Nextdoor, l’initiative sociale de quartier contre la solitude

la la technologie nous rapproche tous, mais aussi plus seul. L’abus des médias sociaux – qui ont paradoxalement pour objectif d’élargir et de renforcer notre cercle d’amis – et les rythmes de plus en plus frénétiques de la vie d’aujourd’hui, ont conduit de nombreuses personnes à s’isoler.

Contre la solitude et l’isolement social, il s’en prend à lui nextdoor, le quartier Facebook. Pour les non-initiés, Nextdoor est un nouveau réseau social conçu pour connecter les utilisateurs qui vivent dans le même quartier. Pour cette raison, tous les membres sont invités à vérifier leur adresse et leur identité, afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de protéger l’application contre une utilisation incorrecte. Grâce à Nextdoor, les utilisateurs ont la possibilité de connaissez vos voisins, organiser des activités, demander des informations, retrouver un objet perdu, vendre des produits d’occasion et bien d’autres choses qui pourraient être faites avec le quartier.

Nextdoor et «Ma porte est ouverte», l’initiative de lutte contre la solitude à partir du quartier

nextdoor a lancé la campagne de sensibilisation Ma porte est ouverte, avec lequel il entend pousser les voisins à trouver une solution à la solitude en partant de connaître et de tisser des liens avec ceux qui vivent à côté de nous.

“Bien sûr – dit-il Amedeo Galano, Chef de la communauté de Nextdoor pour l’Italie – la première étape pour apprendre à se connaître est de rencontrer vos voisins, par exemple pour un café ou un apéritif. Comme le montre l’enquête que nous avons menée, il est apparu que depuis le lancement de l’initiative, ces deux mots ont été mentionnés, en peu de temps, plus de 1 400 fois “.

Il y a eu des cas où quelqu’un n’a pas pu impliquer beaucoup de gens, comme celle de Chiara, qui après avoir créé un club de lecture via l’application, a organisé une apéritif contre la solitude ouvert à tous, quel que soit l’âge. Ou le cas de Sandra, qui a réussi à organiser un dîner avec dix personnes; et celle de quelques habitants du quartier Bruzzano à Milan, qui ont réussi à organiser un collecte de nourriture pour les plus nécessiteux.

Grâce à cette initiative, Netxdoor autorisé à briser les murs qui peuvent faire souffrir la solitude, agissant comme un véritable agrégateur social. Les utilisateurs italiens ont donc fait preuve d’une grande sensibilité et recueilli un nombre d’adhésions beaucoup plus élevé que ceux obtenus par d’autres pays. En attendant, nous vous laissons aux paroles de Ilaria Merici, psychologue et psychothérapeute du Studio Porta Nuova à Milan, à propos de laimportance de lutter contre la solitude.

«La solitude est devenue de plus en plus le résultat d’une dynamique de relation insensée. C’est un facteur social si répandu qu’il a fait tomber les murs de l’âge: de nombreux patients se plaignent de se sentir seuls, de n’avoir personne qui montre de l’affection, de ne pas savoir en compagnie de qui exercer certaines activités. Au-delà de la technologie, qui distrait et détourne le regard de la réalité, il me semble plus important de retrouver la capacité de ressentir de l’empathie: si je suis capable de ressentir ce que ressent un autre, je peux reconnaître le même état d’esprit en moi .

Le cercle relationnel vous amène à observer les regards, à remarquer un ton de voix, à interpréter la fermeture qui vient aussi de la posture et de la démarche. Nous vivons maintenant dans une société qui n’accepte pas par respect, de ne pas envahir, mais il y a des gens qui n’attendent rien de plus que quelqu’un pour insister, qui va au-delà de ce refus de se sentir vu et accueilli et inclus. Nous apprenons à ne pas abandonner, à participer, à inviter, à organiser des activités même avec des étrangers.

Un étranger est tel jusqu’à ce que je veuille m’ouvrir et me faire connaître. Nous brisons les schémas d’habitudes pour cultiver de vraies relations sociales, sourire, tendre la main, faire une invitation, proposer une activité: d’autre part il y a quelqu’un pour changer la journée “.