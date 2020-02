NHL Seattle dépensera 7 M $ pour des améliorations au monorail et offrira des incitatifs au transport en commun pour amener les fans dans une nouvelle arène – .

Un artiste représentant le Seattle Center Monorail, avec la marque NHL Seattle, alors qu’il passe devant le Museum of Pop Culture en direction de sa station Seattle Center. (Image de la LNH à Seattle)

Le battage médiatique autour du hockey à Seattle a le potentiel de se transformer en chagrin d’amour pour ceux qui se retrouvent coincés dans la circulation dans les couloirs encombrés qui alimentent le quartier de Lower Queen Anne où une arène rénovée est en cours de construction. Le monorail de 58 ans pourrait-il apporter un soulagement?

La LNH de Seattle a annoncé mardi son association avec SMS, la société qui exploite le Seattle Center Monorail, le système de transport en commun surélevé qui fait des navettes de 90 secondes entre le Westlake Center du centre-ville et le Seattle Center où l’aréna est situé.

La LNH de Seattle a également annoncé que tous les billets de saison et les billets pour un match comprendront le transport en commun entièrement subventionné, via ORCA, pour les matchs à domicile de la future équipe. Cela fait de la LNH de Seattle la première franchise sportive basée à Seattle et seulement la troisième organisation sportive professionnelle aux États-Unis à offrir un transport en commun entièrement subventionné comme avantage pour les fans.

Ouvert en 1962 pour l’Exposition universelle de Seattle, le Monorail transporte 2 millions de passagers par an. La LNH de Seattle prévoit d’investir jusqu’à 7 millions de dollars pour des améliorations à la gare de Westlake, notamment des plates-formes améliorées, une billetterie modernisée et un accès supplémentaire aux ascenseurs, a indiqué le groupe dans un communiqué.

“Nous respectons l’histoire du monorail et voulons rappeler aux gens son intention initiale”, a déclaré Tod Leiweke, PDG de NHL Seattle, dans un communiqué. «Je ne pourrais pas être plus fier de m’aligner sur une entreprise qui partage nos valeurs et nos ambitions. En offrant des transports en commun intégrés, nous prenons la bonne décision pour nos fans et pour la ville. »

Cette vision fait écho à ce que son frère Tim Leiweke, PDG du réaménageur de l’aréna Oak View Group, a déjà déclaré.

“Je suis grand sur le monorail”, a déclaré Tim Leiweke en 2017. “Je le regarde et je pars, imaginez ce que nous pourrions faire si nous l’activions avec la technologie et le mettions à niveau.”

Un artiste rendu d’une station de monorail remaniée à Westlake Center. (Image de la LNH à Seattle)

Seattle et les quartiers autour de KeyArena ont considérablement changé depuis que la SuperSonics de la NBA a quitté la ville en 2008. À proximité de South Lake Union est un centre technologique en plein essor qui abrite Amazon et de grands avant-postes de Google, Facebook, Apple et d’autres.

«Nous prévoyons qu’environ 25% des fans utiliseront les transports en commun au cours de notre première année», a déclaré Rob Johnson, vice-président des transports de la LNH de Seattle. «L’utilisation des transports en commun peut devenir une partie unique de l’expérience des fans et sera probablement le moyen le plus rapide et le plus fiable pour se rendre à nos jeux et en revenir. Nos données montrent que depuis le Westlake Center, les fans peuvent passer du train léger sur rail au monorail et être à l’aréna en aussi peu que 6 minutes. »

Le Seattle Center Monorail sur son itinéraire à travers le quartier de Belltown. (Photo . / Kurt Schlosser)

Que les fans arrivent par Monorail, Uber, Lyft, bus, train léger sur rail, leurs propres voitures, vélos ou à pied, Tim Leiweke est prêt à imaginer n’importe quel type de scénario qui amènera les gens dans la nouvelle arène pour le hockey et d’autres événements. Sa vision d’un mode de transport semble probablement aussi farfelue pour les Seattleites qu’un monorail surélevé au début des années 60.

“Je sais que cela va sembler bizarre, mais nous sommes absolument convaincus que les drones auront un impact sur la façon dont les gens se rendront dans l’arène à l’avenir”, a-t-il déclaré il y a deux ans. «Nous réfléchissons au transport par drone et à la manière dont nous aurions finalement des zones où les gens pourraient littéralement être déposés dans 10 ans avec des drones. Il y a maintenant des drones qui peuvent transporter 265 livres, nous sommes donc très concentrés sur cela. »

L’équipe de hockey de la LNH de Seattle, qui n’a pas encore été nommée, devrait prendre la glace pour sa saison inaugurale en 2021. Le projet de réaménagement de l’aréna de 930 millions de dollars devrait être terminé l’été prochain.