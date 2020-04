NHS efface les outils de visioconférence comme Skype et WhatsApp pour les consultations

Le NHS a déclaré que les médecins pouvaient effectuer des consultations en ligne via des outils de vidéoconférence alors que l’épidémie de coronavirus se poursuivait.

Le service de santé a donné aux professionnels de la santé l’autorisation d’utiliser des outils PC tels que Skype ainsi que des offres mobiles comme WhatsApp et FaceTime afin de réduire les réunions physiques.

Le Royaume-Uni a maintenant enregistré plus de 25 000 cas confirmés de Covid-19, avec près de 1 800 décès, et le gouvernement a introduit des mesures extrêmes de distanciation sociale pour essayer de réduire la pression sur le NHS.

Vidéoconférence NHS

La mise à jour a été incluse dans le cadre d’un avis consultatif gouvernemental destiné aux professionnels de la santé et des soins sur le site du NHSX, la branche des services de santé chargée d’améliorer les soins de santé au Royaume-Uni grâce à la technologie.

“Nous encourageons l’utilisation de la visioconférence pour mener des consultations avec les patients et les utilisateurs des services”, indique le communiqué. “Cela pourrait aider à réduire la propagation de Covid-19. Il est bon d’utiliser des outils de visioconférence tels que Skype, WhatsApp, Facetime ainsi que des produits commerciaux spécialement conçus à cet effet.”

“Le consentement du patient ou de l’utilisateur du service est implicite par l’acceptation de l’invitation et la participation à la consultation. Mais vous devez protéger les informations personnelles / confidentielles du patient de la même manière que vous le feriez pour toute autre consultation.”

L’avis note également qu ‘”il est tout à fait acceptable” que les médecins utilisent des services de messagerie mobile pour communiquer avec leurs collègues et leurs patients, au besoin. Cela inclut les applications grand public populaires telles que WhatsApp et Telegram, tant que “il n’y a pas d’alternative pratique et les avantages l’emportent sur le risque”.

Les médecins ont été informés qu’ils pouvaient utiliser leurs propres appareils pour des consultations vidéo, la messagerie mobile ou le travail à domicile, “là où il n’y a pas d’autre solution pratique”. NHSX conseille aux professionnels de s’assurer que leur appareil est protégé, avec un mot de passe fort et en utilisant des canaux sécurisés tels que les applications qui utilisent le cryptage.

Via ZDNet