Niantic acquiert une startup de réalité augmentée alors qu’elle cherche à construire un puissant rival à l’ARKit d’Apple

Niantic, le studio derrière Pokémon GO, a annoncé aujourd’hui qu’il avait acquis la startup de réalité augmentée 6D.ai. Comme le rapporte TechCrunch, cette startup basée à San Francisco s’était concentrée sur la création d’une technologie qui permettrait aux smartphones de détecter rapidement les dispositions 3D.

Il est facile de voir comment Niantic peut utiliser la technologie 6D.ai dans sa suite de jeux mobiles, y compris Pokémon GO. Au cours du mois prochain, Niantic fermera les outils de développement existants de 6D.ai et s’efforcera plutôt d’intégrer la technologie à la plate-forme Niantic Real World.

Comme TechCrunch le souligne dans son rapport, les objectifs de Niantic s’étendent bien au-delà de Pokémon GO. La société espère créer une plate-forme de développement que d’autres applications peuvent utiliser, un peu comme les efforts similaires de Facebook et du cadre ARKit d’Apple – d’où la mise en œuvre de la technologie 6D.ai dans la plate-forme Real World.

Niantic est une société de jeux grand public et 6D.ai travaillait principalement avec des clients d’entreprise. Alors que Niantic fermera les outils de développement existants de 6D.ai au cours du mois prochain, un porte-parole a déclaré à TechCrunch que la technologie sera bientôt intégrée à la plateforme Niantic Real World pour aider les développeurs à «créer des expériences AR pour tous les types d’applications grand public et professionnelles. , y compris l’entreprise. “

6D.ai s’était présenté comme un moyen puissant de créer de véritables modèles 3D du monde à l’aide d’appareils photo pour smartphones. L’objectif était d’externaliser les données des utilisateurs pour créer un modèle tridimensionnel, comme l’écrivait TechCrunch en 2018:

Ce qui est plus intéressant, c’est que tout cela peut être fait en arrière-plan afin que pendant que les utilisateurs jouent à un jeu AR avec un flux de caméra passif – quelque chose de similaire à Pokémon GO – ils pourraient également collecter de riches données 3D des environnements dans lesquels ils se trouvent. naviguer.

Il s’agit d’une acquisition notable pour Niantic, qui jusqu’à présent a peut-être eu le plus grand succès commercial avec la réalité augmentée. Apple redouble d’efforts pour AR, et a récemment introduit un nouvel iPad Prow avec un scanner LiDAR et une nouvelle version d’ARKit pour tirer parti de ce matériel.

. a également signalé qu’Apple développait une nouvelle application AR nommée «Gobi» pour iOS 14. Cette application permettra aux utilisateurs d’obtenir plus d’informations sur le monde qui les entoure en utilisant une expérience de réalité augmentée sur leur iPhone ou iPad.

L’histoire complète de TechCrunch sur l’acquisition vaut bien une lecture et peut être trouvée ici.

