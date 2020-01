Niantic annonce l’événement du Nouvel An lunaire pour Pokémon Go

Aujourd’hui, Niantic a annoncé l’événement du Nouvel An lunaire 2020 pour Pokémon Go. À partir du vendredi 24 janvier à 13 h 00 HNP, l’événement du Nouvel An lunaire durera dix jours. Lors de cet événement, plusieurs espèces de Pokémon rouges apparaîtront plus fréquemment. Ceux-ci comprendront: Charmeleon, Vulpix, Parasect, Voltorb, Jynx, Magmar, Magikarp, Flareon, Slugma, Wurmple, Corphish, Kricketot et Foongus. Et, si vous êtes particulièrement chanceux, vous pourriez même rencontrer un Gyarados rouge brillant à l’état sauvage!

En plus du Pokémon rouge apparaissant plus fréquemment, Darumaka, le Pokémon Zen éclosera à partir d’œufs de 7 KM. Shuckle et Foongus éclosent également à partir d’oeufs de 7 KM.

Les bonus supplémentaires comprendront:

Augmentation des chances de Lucky Friends

Augmentation des chances de Lucky Trades

Bonbons rares en cadeaux

Et, comme si tout cela ne suffisait pas, il y aura des recherches limitées qui vous permettront de rencontrer Minccino, ainsi que d’autres Pokémon sur le thème de l’Année du Rat, y compris: Rattata, Raticate, Pikachu, Sandshrew, Nidoran♀, Nidoran♂, Sentret , Marill, Zigzagoon, Plusle, Minun, Bidoof et Patrat. Minccino éclosera à partir d’oeufs de 5 km et peut même être brillant!

On dirait que les formateurs Pokémon Go vont tout faire pour célébrer le nouvel an lunaire! Qu’est-ce qui vous excite le plus? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous et assurez-vous de consulter nos nombreux guides Pokémon Go pour que vous puissiez vous aussi être un maître Pokémon!