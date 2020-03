Nick Fury obtient les cheveux de Pulp Fiction de Sam Jackson dans Captain Marvel Art

Captain Marvel l’art conceptuel montre Nick Fury avec les cheveux de Pulp Fiction de Samuel L. Jackson. Avec 1,2 milliard de dollars de recettes au box-office mondial, le film de super-héros avec Brie Larson dans le rôle de Carol Danvers de Marvel, alias Captain Marvel, a continué à dominer le MCU tout en aidant à établir une nouvelle héroïne féminine pour la franchise de super-héros. Le capitaine Marvel jouerait bien sûr également un rôle dans Avengers: Fin de partie, et devrait jouer un rôle encore plus important dans les futurs films MCU.

Bien que l’action épique du capitaine Marvel ait été une grande partie du succès du film, la chimie entre les co-stars Larson et Jackson l’était également, car Danvers et Fury ont formé un lien improbable après l’arrivée du premier sur terre. Afin de donner vie à Jackson avant Avengers Fury, les cinéastes ont utilisé une technologie de désenchantement en utilisant les apparitions des films des années 90 de Jackson comme points de référence. L’effet était incroyablement convaincant alors que Jackson décrivait une version plus jeune de Fury – avec ses deux yeux toujours intacts (au moins pendant un certain temps).

Dans le concept art partagé par l’artiste John Staub sur Instagram, il est révélé que le plus jeune Fury de Jackson aurait pu à un moment donné arborer un look très différent inspiré par l’un des rôles les plus emblématiques de l’acteur, celui du tueur à gages récitant la Bible Jules Winnfield dans le chef-d’œuvre révolutionnaire de Quentin Tarantino Pulp Fiction. Voir Fury sur le point de frapper avec une grande vengeance et une colère furieuse dans l’art de Staub dans l’espace ci-dessous:

En plus d’une coiffure différente, l’art donne à Fury un gant chargé électriquement pour l’utiliser comme une arme contre les méchants extra-terrestres de l’histoire. En fin de compte, les cinéastes décideraient d’abandonner le gant tandis que Fury recevait un look plus net. Carol Danvers elle-même ressemble beaucoup à ce qu’elle faisait dans le film terminé.

Bien sûr, le personnage de Jules dans Pulp Fiction deviendrait l’un des plus mémorables de la carrière de Jackson, en grande partie à cause de son look mémorable. Le rôle dans le film de Tarantino mériterait à Jackson sa seule nomination aux Oscars en carrière, mais il perdrait finalement contre Martin Landau pour sa propre performance inoubliable en tant que Bela Lugosi dans Ed Wood de Tim Burton.

Bien qu’il ait pu être amusant de voir le look de Jules Winnfield ressuscité pour un jeune Nick Fury, les cinéastes ont probablement pris la bonne décision en donnant au personnage une apparence plus discrète et plus professionnelle étant donné la nature du rôle de Fury en tant que S.H.I.E.L.D. agent. En fin de compte aussi, donner à Fury un look qui rappelle un rôle spécifique et familier de Jackson aurait été plus distrayant qu’autre chose. Et franchement, il y avait déjà assez de rappels des années 90 Captain Marvel sans cirage de chaussures dans un autre, et un très sur le nez pour démarrer. À la fin de la journée, il est probablement préférable que la fusion de Fury et Jules par Staub soit restée uniquement du concept art.

