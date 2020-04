Nick Offerman est ouvert à un film Marvel si Taika Waititi est impliquée

Nick Offerman dit qu’il serait ouvert à travailler dans un film Marvel si des créateurs comme Taika Waititi étaient impliqués. Offerman est surtout connu pour son rôle de Ron Swanson sur NBC’s Parks & Recreation, qui s’est déroulé de 2009 à 2015. En plus de son travail avant Parks and Recreation, la carrière d’Offerman ne peut être décrite que comme prolifique, contribuant à des spectacles comme Fargo et Bob’s Burgers , écrit trois livres semi-autobiographiques, et son film de stand-up, Nick Offerman: American Ham. Il est également apparu dans des films comme 21 Jump Street, Me and Earl and the Dying Girl et Hearts Beat Loud.

Les apparitions les plus récentes d’Offerman ont été dans Lucy in the Sky de Noah Hawley et Devis, la mini-série d’Alex Garland. Dans les Devs, Offerman incarne Forest, l’énigmatique PDG d’Amaya, une entreprise technologique au programme néfaste. Semblable à son travail sur Fargo, Devs est un départ de la sélection habituelle d’Offerman de comédies et de petits films.

Dans une interview avec Men’s Health, Offerman parle de se voir offrir beaucoup de comédies télévisées et de films indépendants; cependant, Offerman ne reçoit pas beaucoup d’offres des grands studios. Interrogé sur son intérêt pour des studios comme Disney et Marvel, Offerman a déclaré: “Je pense qu’il y a ces grandes franchises – Marvel ou Star Wars ou autre chose – je pense que toutes contiennent en leur sein des exemples de merveilleuse, grande créativité, et aussi des exemples de moins bon matériel. Selon ce qu’ils m’ont apporté, où je me trouvais et ce que j’avais à disposition? Si le nom de Taika Waititi est impliqué, alors je viendrai en courant. “

Taika Waititi a redynamisé la franchise Thor de Marvel avec Thor: Ragnarok. Avant que l’écrivain / réalisateur rejoigne l’univers cinématographique Marvel, il a affiné son irrévérence unique avec des projets plus petits; des films comme Boy, What We Do in the Shadows et Hunt for the Wilderpeople sont non seulement acclamés par la critique mais aussi appréciés du public. Le film le plus récent de Waititi, Jojo Rabbit, lui a valu un Oscar du meilleur scénario adapté. L’investissement de Marvel dans la carrière de Waititi reflète l’affinité du studio pour les cinéastes indépendants, qui embauchent également des créateurs comme Ryan Coogler, les Russo Brothers et James Gunn.

Les gardiens de la galaxie de James Gunn ont joué le rôle principal de Chris Pratt, co-vedette d’Offerman Parks & Recreation. Ce n’est pas difficile à imaginer Nick Offerman dans un rôle de soutien ou de leadership similaire, que ce soit dans Thor: Love and Thunder, le prochain projet de Waititi, ou dans un autre projet. Maintenant dans la phase quatre, le MCU et ses opportunités continuent de croître.

