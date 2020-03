Nightfall – Comment basculer le mode sombre avec un raccourci clavier

Nightfall est un utilitaire macOS gratuit de Ryan Thomson qui permet aux utilisateurs de basculer rapidement en mode sombre avec un raccourci clavier, ou en cliquant sur une icône dans la barre de menus. Regardez notre brève procédure pratique pour une démonstration de son fonctionnement.

Méthodes actuelles pour basculer en mode sombre

Le mode sombre est une fonctionnalité que j’utilise souvent lorsque je travaille sur mon Mac dans un environnement faiblement éclairé. Il peut être activé en cliquant sur les boutons Foncé / Clair dans Préférences Système → Général.

Vous pouvez également basculer le mode sombre via Siri. Demandez simplement à Siri d’activer le mode sombre ou le mode clair et votre Mac basculera entre les deux modes. Il est même possible de faire passer automatiquement votre Mac entre la lumière et l’obscurité en fonction de l’heure de la journée dans votre emplacement.

Le mode sombre est génial car avec une bascule, vous pouvez instantanément faire la transition de votre Dock, de la barre de menus, des applications propriétaires et de nombreuses applications tierces. Cela peut rendre le travail sur votre Mac beaucoup plus confortable en fonction de la situation d’éclairage actuelle.

Procédure vidéo de Nightfall

Utilisation de Nightfall pour basculer en mode sombre

Mais parfois, vous voulez simplement pouvoir activer rapidement le mode sombre, et il n’y a vraiment aucune option en un clic pour le faire par défaut dans macOS. Un nouvel utilitaire open source appelé Tombée de la nuit remédie à cette lacune.

L’icône de l’application Nightfall

Nightfall est un utilitaire simple qui vit dans la barre de menus. En un clic sur l’icône de la barre de menus, il vous permet de basculer rapidement entre le mode clair et le mode sombre sur macOS.

Les préférences de l’utilitaire permettent également à l’utilisateur de personnaliser à la fois la durée de la transition et le délai qui se produit lors de l’appel du commutateur entre chaque mode. C’est une fonctionnalité très réfléchie, car sinon, le passage en mode sombre est choquant et brusque. Contrairement aux utilitaires similaires que j’ai vus, Nightfall imite étroitement la transition qui se produit lors du passage du mode clair au mode sombre via les préférences système.

Préférences Nightfall

Cependant, pour utiliser la fonction de transition, vous devrez accorder à Nightfall l’accès à l’autorisation d’enregistrement d’écran dans macOS. Gardez à l’esprit que Nightfall est un utilitaire open source, ce qui signifie que son code est libre à parcourir sur GitHub.

Enfin, et peut-être plus important encore, Nightfall vous permet d’attribuer un raccourci clavier global pour rapidement le mode sombre de n’importe où. Dans Préférences Système → Clavier → Raccourcis, vous trouverez une nouvelle option Basculer le mode sombre dans le menu Services. La bascule est définie sur ⌃ + ⌥ + ⌘ + T par défaut, mais vous pouvez la personnaliser selon le raccourci que vous préférez.

Raccourci clavier mondial Nightfall pour le mode sombre

Nightfall est disponible en téléchargement gratuit et, comme je l’ai mentionné, est open source. Le développeur accepte les dons pour ceux qui apprécient le travail impliqué dans la production de cet utilitaire.

Utilisez-vous le mode sombre sur votre Mac? Que pensez-vous de Nightfall? Décrochez ci-dessous dans les commentaires avec vos pensées.

