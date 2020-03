Nightwing & # 039; s Tentative Assassined To Face ROBIN & # 039; s Justice

Il semble que peu importe l’âge, Robins ne peut tout simplement pas se garder des ennuis. Mais maintenant, un traumatisme est confronté à un autre. Le prochain Teen Titans # 43 voit Damian Wayne chercher à se venger de l’homme qui a tenté de tuer Dick Grayson.

Au fil des ans, Bruce Wayne a développé une affinité pour accueillir des enfants en difficulté, en raison de sa propre enfance, et chaque fois, ils finissent par se battre d’une manière ou d’une autre à ses côtés, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Son premier Robin était Dick Grayson, et c’est le Robin auquel votre fan le plus occasionnel vient probablement à l’esprit en pensant au croisé acrobatique. Bien qu’il y ait eu quelques autres Robins entre les deux, le plus récent est en fait le véritable enfant de Batman, Damian Wayne. Produit de l’amour interdit entre Bruce et la fille de Ra al Ghul, Damian est toujours dans une bataille constante entre les mauvaises manières que sa mère l’a élevé et les bonnes manières que Bruce essaie maintenant de lui inculquer. Ce qui signifie qu’il est le seul héros désireux d’obtenir le retour des fans de Nightwing.

Teen Titans # 43 rassemble l’histoire de ces deux Robins s’écraser ensemble alors que Damian prend le KGBeast. Dans le numéro 55 de Batman, nous voyons Nightwing se faire tirer directement dans la tête par KGBeast, et bien qu’il survive à la fin, l’incident a été un moment émotionnel intense et un rappel à Bruce de la douleur qu’il a causée dans le passé, perdre un autre Robin (enfin, en quelque sorte). Étant donné que le tempérament de Damian n’est pas le plus sous contrôle et que certaines de ses mœurs ne correspondent pas complètement à son style de vie de super-héros, il sera intéressant de voir à quel point l’enfer Robin se déchaîne sur le KGBeast en retour de son frère adoptif. La nouvelle fait partie des sollicitations de DC de juin, qui ont également révélé une date de sortie le 17 juin 2020. Teen Titans # 43 a été écrit par Robbie Thompson, art par Eduardo Pansica, couverture par Bernard Chang et couverture variante de Khary Randolph. La couverture, ainsi que de plus amples informations sur la sollicitation sont disponibles ci-dessous:

TEEN TITANS # 43 écrit par ROBBIE THOMPSONart par EDUARDO PANSICAcover par BERNARD CHANGvariant couverture par KHARY RANDOLPHRobin commence une chasse qui le mène au KGBeast, le même assassin qui a blessé et failli tuer le premier Robin, Dick Grayson. Est-ce que Damian Wayne franchira la ligne pour se venger brutalement du méchant russe – ou les Teen Titans peuvent-ils tempérer la rage actuelle de Robin?

Teen Titans # 43 arrivera le 17 juin 2020.

