Nike Run Club pour iPhone et Apple Watch ajoute de nouvelles mesures post-course et plus encore

Nike lance aujourd’hui une belle mise à jour de l’application Nike Run Club pour iPhone et Apple Watch. La mise à jour apporte de nouveaux ajustements d’interface à l’application Apple Watch, ainsi que des mesures supplémentaires à l’expérience post-exécution.

Nike dit que la nouvelle version de l’application Nike Run Club affiche des mesures supplémentaires lorsque vous avez terminé votre entraînement. Ces nouvelles mesures incluent la cadence, la vitesse de votre mile le plus rapide et plus encore.

Pour les utilisateurs d’Apple Watch, l’application Nike Run Club a ajouté deux nouvelles fonctionnalités notables. Tout d’abord, l’application Apple Watch affiche maintenant votre couleur de niveau d’exécution dans toute l’interface. C’est l’une des fonctionnalités les plus compétitives de Nike Run Club – vous atteignez différents niveaux de Nike Run en fonction de la distance totale que vous avez parcourue avec l’application:

Jaune: 0-49 km (0-30 mi)

Orange: 50 à 249 km (31 à 154 mi)

vert: 250 à 999 km (155 à 620 mi)

Bleu: 1000 à 2499 km (621 à 1552 mi)

Violet: 2 500 à 4 999 km (1 553 à 3 106 mi)

Noir: 5 000 à 14 999 km (3 107 à 9 319 mi)

Volt: Plus de 15 000 km (9 320 mi)

S’appuyant sur cela, Nike Run Club pour Apple Watch comprend également quelque chose appelé Nike Twilight Mode. Cette fonction affiche la couleur du niveau Nike Run Level sur l’écran de votre Apple Watch pendant un entraînement.

Voici les notes de version complètes de cette mise à jour:

Détails d’exécution améliorés: vous pouvez désormais afficher davantage de mesures post-exécution dans votre résumé d’activité, y compris la cadence, le kilométrage le plus rapide, etc.

Apple Watch:

Couleur du niveau d’exécution: la couleur de votre niveau d’exécution apparaît désormais tout au long de l’expérience.

Mode Nike Twilight: égayez votre écran en cours d’exécution avec la couleur de votre niveau de course.

Vous pouvez télécharger gratuitement l’application Nike Run Club sur l’App Store.

