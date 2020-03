Nikkei: Apple envisage de retarder l’iPhone 12 5G au-delà du lancement prévu en septembre

Apple envisagerait de retarder son calendrier de lancement prévu pour la gamme d’iPhones de prochaine génération. L’iPhone 5G, communément appelé la série «iPhone 12», devait apparemment être expédié en septembre selon un rapport de Nikkei.

Cependant, le climat mondial actuel a conduit Apple à discuter de l’opportunité de retarder le téléphone de quelques mois. En plus des contraintes évidentes d’approvisionnement, Apple aurait craint que la demande des clients pour un nouveau téléphone phare soit faible, car le coronavirus a affecté la confiance des consommateurs et les dépenses.

Les rumeurs actuelles prévoient une gamme de quatre appareils pour la série iPhone 12. On pense qu’Apple prépare un nouvel iPhone de 5,4 pouces, deux modèles de 6,1 pouces et un nouveau modèle de 6,7 pouces. Tous les nouveaux iPhones disposeraient d’écrans OLED et prendraient en charge les réseaux cellulaires 5G. Les deux modèles haut de gamme disposeraient d’un système à triple caméra et d’un capteur lidar, similaire à ce qui a été introduit dans l’iPad Pro qui vient de sortir.

Une combinaison de défis de la chaîne d’approvisionnement et de la faiblesse de la demande des clients peut conduire Apple à repousser le lancement du téléphone «par mois», selon le rapport. Les travaux d’ingénierie d’Apple sur les prototypes ont été retardés en raison de restrictions de voyage liées aux coronavirus, car Apple n’a pas pu envoyer du personnel en Chine pour collaborer avec les usines.

Alors que la plupart des iPhones ont été lancés en septembre, quelques modèles ces dernières années ont fait leurs débuts plus tard. L’iPhone X a été livré début novembre 2017 et l’iPhone XR est arrivé la dernière semaine d’octobre 2018. Dans les deux cas, Apple a également fait ses débuts avec d’autres iPhones dans le délai habituel de septembre. Comme quatre nouveaux modèles sont prévus pour cet automne, il est possible qu’ils ne se lancent pas également simultanément.

Nikkei cite un fournisseur de composants iPhone qui suggère qu’un lancement ultérieur est sur les cartes:

“Nous avons été avisés de commencer à livrer en gros volumes pour répondre au lancement du nouveau produit d’Apple d’ici la fin août, au lieu de comme les années précédentes, alors que ce serait en juin”, a déclaré un fournisseur de composants liés aux cartes de circuits imprimés. «Le changement a été effectué très récemment, ce qui pourrait impliquer que la production de masse du téléphone pourrait également être retardée de plusieurs mois.»

Le rapport indique qu’une décision finale sera prise d’ici mai. Dans le pire des cas, la sortie de l’iPhone 5G pourrait glisser jusqu’en 2021.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: