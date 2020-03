Nikon D6 reporté à mai en raison d’un coronavirus

L’urgence du coronavirus continue de frapper sans cesse tous les domaines de notre vie, pesant sur le monde de la production mais aussi sur celui de la technologie.

Apparemment, même le monde de la photographie professionnelle n’a pas été épargné, en fait Nikon, qui aurait mis son nouveau D6 sur le marché en mars 2020, a reporté la date à mai.

l’annonce

Le constructeur japonais a lui-même annoncé cette décision qui, suite à l’urgence, qui est partie de Chine, a dû reporter le lancement de sa nouvelle caméra, au moment où certains composants arrivent de Chine.

Comme si cela ne suffisait pas, le constructeur a précisé le mois de lancement, mais pas une date, une date particulière qui ouvre à de multiples scénarios, dont celui d’un éventuel nouveau report si la situation en Chine ne s’améliore pas.

Pour les non-initiés, le Nikon D6 deviendra le reflex phare de Nikon, remplaçant le précédent D5, équipé d’un capteur FX CMOS de 35,9 × 23,9mm.

Cependant, sa force réside dans le processeur d’image Expeed 6 et en mise au point automatique, basé sur bien 105 points de croix décoré avec une sensibilité 100 à 102400 ISO.

Le nouveau-né de Nikon a le rôle important de concurrencer le rival direct de Canon, le EOS-1D X Mark II.

Il ne reste plus qu’à attendre les développements et à attendre les décisions de Nikon, qui viendront en vertu de l’évolution de l’urgence, dans l’espoir de l’annonce d’une date officielle et de la résolution complète de l’urgence.

Le prix catalogue du Nikon D6, nous vous rappelons se situe à 6499,95 $ (corps seulement).