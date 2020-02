Nikon D6: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Les reflex numériques ont pris le pas sur les appareils photo sans miroir au cours des dernières années, et beaucoup pensent qu’ils ne seront pas ressuscités par les fabricants d’appareils photo. Cependant, Canon a mis fin à ces spéculations, après avoir annoncé l’EOS 1D X Mark III en janvier, après avoir sorti un EOS 90D de niveau passionné en août de l’année dernière. Cependant, avec les Jeux olympiques de 2020 à venir cette année, nous verrons les appareils photo reflex professionnels et axés sur le sport de Canon et Nikon s’affronter à nouveau, tout comme au bon vieux temps.

Dans le coin rouge, il y a le nouveau Canon 1DX Mark III. Et, dans le coin opposé, le Nikon D6, qui a reçu une annonce de développement en septembre 2019, mais il n’y a plus eu de silence depuis.

Le tireur Canon est à peu près un hybride de DSLR et de technologie sans miroir, avec certaines des meilleures fonctionnalités que nous avons vues des derniers modèles sans miroir, comme la mise au point automatique avancée, ainsi que les caractéristiques traditionnelles des DSLR comme le viseur optique et la longue durée de vie de la batterie. Nous nous attendons à ce que le Nikon D6 soit similaire, mais il s’agit pour le moment d’une quantité inconnue, des rumeurs suggérant qu’il ne s’agira pas d’une fusion et restera vraie.

2019 marque le 20e anniversaire de la série Nikon à un chiffre D, lancée en 1999 avec le Nikon D1, et la société promet que le D6 sera «le reflex numérique le plus avancé à ce jour».

Pour le moment, nous n’avons pas de spécifications officielles – juste quelques rumeurs assez réalistes – mais nous pouvons offrir de nombreuses spéculations éclairées, basées sur ce que nous pensons susceptible de plaire aux photographes professionnels quatre ans après le D5.

Au moment du lancement du D5, le marché des appareils photo était dans un endroit très différent. Mirrorless existait – même en plein écran sans miroir – mais le nombre de joueurs était limité, Nikon et Canon n’ayant pas encore pénétré le marché du plein écran sans miroir.

Beaucoup peuvent se demander pourquoi le D6 est encore en développement – après tout, pourquoi ne pas simplement vous lancer dans un modèle pro sans miroir hautement spécialisé, comme le Sony A9 ou le plus récent Sony A9 II, et sortir du reflex numérique haut de gamme jeu tout à fait?

Eh bien, une des raisons est que si vous êtes un professionnel chevronné, vous avez probablement déjà un kitbag rempli d’objectifs DSLR Nikkor – c’est une chose qui demande aux pros de dépenser de l’argent sur un nouveau corps, mais un tout nouveau kit? C’est un défi plus difficile. Accordez-lui encore cinq ans, et les pros pourraient être plus disposés à faire le saut.

Pour l’instant, que pouvons-nous attendre du Nikon D6?

Une fuite de Nikon Rumors avait précédemment suggéré que le Nikon D6 serait annoncé à la mi-février, avec le 11 février 2020 apparemment une possibilité pour la date de sortie. Cependant, il semble que Nikon pourrait se préparer à l’annoncer un jour plus tard – le 12 février pour être précis.

Cela peut être une date pour l’équipe interne, avec une autre sortie potentielle étant au salon de la caméra CP + au Japon, qui commence le 27 février.

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de fuite de prix pour le D6, mais nous pouvons faire une supposition éclairée sur la base des prix précédents. Le Nikon D5 avait un prix uniquement de 5 200 £ / 6 500 $ / 9 999 $ AU au lancement, il semble donc probable que son successeur sera dans les coulisses.

Cela le placerait également fermement sur le même territoire que son principal rival, le Canon 1DX Mark III, qui vient tout juste de se battre pour les sacs photo des photographes de sport professionnels.

Nikon D6: capteur et processeur

Bien que nous n’ayons aucune information confirmée sur le capteur D6, une fuite précoce des rumeurs Nikon généralement fiables suggère qu’il s’agira d’un appareil photo 24MP. Si cela était vrai, cela aurait été une avancée par rapport au capteur CMOS 21,3MP du D5.

Cependant, un rapport plus récent de Nikon Rumors met la résolution du capteur à seulement 20MP, bien que la publication ne soit pas sûre à 100% de ce nombre. Si Nikon cherche à réduire la résolution, il est fort possible que l’appareil photo soit orienté vers la vitesse, des rumeurs suggérant qu’il atteindra 14 images par seconde lors de l’utilisation de l’obturateur mécanique. C’est plus lent que la vitesse de rafale de 16 images par seconde dont le Canon EOS 1D X Mark III est capable, mais nous devrons simplement attendre et voir s’il y a du vrai dans cette spéculation.

Cependant, nous ne serons pas surpris si le D6 est capable de vitesses de rafale plus élevées, car nous nous attendons à ce que de nouveaux processeurs d’image double Expeed débutent avec l’appareil photo.

Nikon D6: fonctionnalités vidéo

Le Nikon D5 a été le premier reflex numérique Nikon à pouvoir enregistrer des films haute définition 4K / UHD dans l’appareil photo, et nous pouvons nous attendre à ce que le D6 s’appuie sur cela – les tireurs professionnels sont de plus en plus invités à fournir du contenu vidéo ainsi que des images fixes.

Là où l’alternative Canon est capable de capture 4K RAW, nous verrons peut-être les capacités d’enregistrement 6K faire ses débuts avec le D6 – parfait pour capturer ces finales de 100 m. Cependant, nous avons également vu d’autres fabricants laisser entendre que le 8K serait prêt pour les Jeux olympiques; si Nikon devait embarquer avec ce type de technologie dans le D6, ce serait très intéressant.

Les dernières rumeurs suggèrent cependant que le D6 optera pour la vidéo 4K / 60p plus standard, ce qui est compréhensible étant donné qu’il est principalement destiné aux photographes professionnels. Il est possible que le D6 puisse capturer des images RAW, mais que ce soit un enregistrement interne ou externe, tout le monde peut le deviner.

Nikon D6: design

Nikon a eu la gentillesse de fournir une petite image du D6 imminent dans son annonce de développement. C’est probablement une maquette, plutôt qu’un rendu final, et il ressemble à peu près exactement au D5, mais avec un 6 à la place du 5 dans le nom.

Cela dit, Nokishita, un diffuseur d’actualités prolifique et fiable, a déniché un tas de photos de presse juste avant l’annonce officielle et, comme avec le Canon EOS 1D X Mark III, le prochain Nikon ressemble beaucoup à son prédécesseur physiquement.

Image 1 de 3

(Crédit d’image: Nikon / Nokishita) Image 2 sur 3

(Crédit d’image: Nikon / Nokishita) Image 3 de 3

(Crédit d’image: Nikon / Nokishita)

Il ne devrait pas être surprenant de voir Nikon garder un facteur de forme très similaire à celui du D5 pour le D6 – après tout, s’attendre à ce que les professionnels s’habituent à une nouvelle façon de travailler est une tâche énorme. La forme carrée du D5 lui permet d’intégrer une poignée de batterie pour une durée de vie prolongée de la batterie, et nous nous attendons à ce que le D6 fasse exploser ses rivaux sans miroir hors de l’eau pour la longévité en faisant la même chose.

Le nouveau téléobjectif 120-300 mm f / 2.8E FL ED SR VR a également été annoncé comme étant en développement en même temps que le D6. Le Nikon D6 devra être suffisamment grand pour bien équilibrer avec de tels objectifs, qui sont populaires auprès des tireurs sportifs et animaliers.

Nikon D6: des fonctionnalités sans miroir?

Compte tenu de la popularité des modèles sans miroir, il serait très logique que Nikon incorpore certaines des fonctionnalités que nous associons le plus souvent aux appareils photo sans miroir dans le D6.

Il y a bien sûr une limite à ce que ces fonctionnalités pourraient être, grâce à une chose embêtante appelée physique, mais nous espérions que Nikon introduirait une stabilisation d’image améliorée dans le corps, ainsi qu’un nouveau mode de prise de vue silencieux pour ces moments calmes (quelque chose qui s’est avéré incroyablement utile et populaire sur le Sony A9).

Cependant, des rumeurs suggèrent que le D6 restera fidèle à ses racines DSLR et ne viendra pas avec IBIS, bien qu’un système de mise au point automatique amélioré soit sur les cartes. La possibilité d’utiliser l’obturateur électronique silencieux est également supposée être disponible sur le D6.

Nikon D6: emplacements pour cartes et connectivité

Les deux emplacements pour cartes mémoire sont à peu près acquis. Le Nikon D5 peut être acheté avec 2x emplacements XQD ou 2x emplacements CF, mais Compact Flash est assez vieux maintenant, nous nous attendons donc à ce que le D6 soit équipé d’emplacements pour deux cartes mémoire CFExpress (qui sont de la même taille et sous forme de cartes XQD), avec une compatibilité descendante pour ceux qui ont déjà une pile de cartes XQD en leur possession.

De nouveaux processeurs double vitesse apparaîtront probablement, et nous pourrons même enfin voir l’apparition du Wi-Fi sur un reflex professionnel haut de gamme. Nikon a précédemment affirmé qu’il n’était pas possible d’inclure le Wi-Fi à l’intérieur des corps épais et robustes de ses appareils photo de niveau professionnel, mais le fait de ne pas avoir cette fonction rendrait un appareil photo lancé en 2020 extrêmement obsolète – j’espère que Nikon pourra proposer une solution.

C’est à peu près tout ce que nous avons sur le Nikon D6 pour l’instant – un ensemble de suppositions éclairées. Nous mettrons à jour cette page régulièrement à mesure que de nouvelles rumeurs commencent à apparaître, alors restez à l’écoute.